Харламов любил сыграть красиво

14 января 1948 года в еще официально не состоявшейся семье Бориса Харламова и Кармен Ориве-Абад, или просто Бегонии, родился сын Валерий. Родители мальчика расписались только через три месяца, впрочем, незаконно рожденным Валерий Харламов не считался.

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Сын слесаря-испытателя с завода «Коммунар» и басконки, эмигрировавшей в Советский Союз в 1937 году и также работавшей на том заводе, впервые встал на коньки еще в раннем детстве.

Однако, по-настоящему, заниматься хоккеем будущий кумир всех советских мальчишек начал только в 14 лет, причем тайком от матери, ведь после перенесенной ангины ему были поставлены диагнозы: порок сердца и ревмокардит, из-за чего спортом было заниматься запрещено.

Отца это не остановило, а ребенок оказался настолько талантливым, что прошел отбор в школу ЦСКА и не был отчислен оттуда даже когда выяснилось, что он скрыл свой настоящий возраст, обманув тренеров на год.

Харламов не был звездой армейской школы, а, переходя во взрослый хоккей, не сразу смог пробиться в состав у легендарного Анатолия Тарасова.

В биографии левого крайнего нападающего была знаменитая благодаря картине «Легенда №17» аренда в чебаркульской «Звезде», где он на самом деле не висел на руках на высоте в несколько десятков метров, но действительно играл блестяще, забросил 34 шайбы, стал кумиром болельщиков и помог клубу повыситься в классе.

Поначалу Валерий, вернувшись в ЦСКА, играл с более опытными партнерами, но осенью 1968 года Тарасов впервые собрал в одной тройке вместе с ним других молодых нападающих – Бориса Михайлова и Владимира Петрова.

В итоге это звено стало по-настоящему великим и эталонным. Все трое здорово играли в хоккей и при этом на выдающемся уровне подходили, понимали и дополняли друг друга.

Харламов был неформальным лидером и мозгом звена. Именно тройка Петрова стала первой в СССР, заигравшей на топ-уровне в силовой манере, но техника и нестандартные ходы Харламова раскрашивали ее хоккей яркими красками.

Он не был лучшим снайпером звена, уступая в этом и Михайлову, и Петрову, но болельщики любили его больше всех. Сам Валерий не раз подчеркивал в интервью, что любит сыграть красиво.

За это ему не раз доставалось на льду, и если в СССР левого крайнего чаще щадили даже соперники, понимая значение Харламова для отечественного хоккея, то в международных играх Валерию доставалось изрядно.

Особенно известен эпизод из Суперсерии-72 – первой встречи отечественных хоккеистов с канадскими профессионалами.

Тогда Харламов был лидером сборной СССР и главным вдохновителем ее успехов. В пяти первых матчах подопечные Всеволода Боброва одержали три победы при одном поражении и одной ничьей, но в шестом матче Бобби Кларк «рубанул» 17-го номера по лодыжке, из-за чего Харламов не смог доиграть ту встречу и не принял участия в седьмом поединке.

Оба матча «Красная машина» проиграла, а поражение в восьмой встрече, когда Харламов вышел на лед «на уколах» и сделал голевую передачу, привело к общему проигрышу в противостоянии.

Позже один из тренеров канадской сборной признался, что дал Кларку задание вывести лидера советской сборной из строя, хотя сам Бобби в этом так и не признался.

Зато через два года во второй Суперсерии СССР праздновал победу, одержав четыре виктории, трижды сыграв вничью и проиграв лишь раз за восемь матчей.

Кларк стал в той серии лучшим бомбардиром с девятью очками, но героем противостояния был Харламов. 17-й номер набрал 7 баллов за результативность, забросив всего две шайбы, но обе были признаны шедевральными.

Харламов за свою карьеру 11 раз выиграл чемпионат СССР, пять раз стал обладателем Кубка страны, восемь раз выигрывал чемпионат мира, причем четырежды попадал в его символическую сборную, а в 1976 году был признан лучшим нападающим турнира.

В том же году, вскоре после проигранного Чехословакии мирового первенства, Харламов вместе со своей женой Ириной попал в автомобильную аварию. Находившийся за рулем хоккеист сломал ногу и ребра, а также получил сотрясение мозга и множество ушибов.

Несмотря на неблагоприятные прогнозы, Валерий не сдался и вернулся на лед уже в ближайшем сезоне, забросив 18 шайб в 21-м матче и съездив на чемпионат мира, где набрал 16 (9+7) очков в десяти играх.

Последние свои два золота мировых чемпионатов Харламов взял уже после аварии – в 1978 и 1979 годах.

Валерий дважды признавался лучшим хоккеистом СССР, а также дважды выигрывал в составе национальной сборной золотые олимпийские медали. При этом в Саппоро в 1972 году он стал лучшим бомбардиром турнира, а в Инсбруке в 1976 забросил «золотую» шайбу в решающей игре с Чехословакией при счете 3:3.

Главной неудачей в карьере Харламова стала его третья Олимпиада, когда в 1980 году сборная СССР уступила сборной американских студентов. Ту победу в США окрестили «Чудом на льду» и сняли о ней фильм.

И хотя многие игроки той сборной «звездно-полосатых» в последствии сделали славные карьеры в НХЛ, а двое даже выигрывали Кубок Стэнли, болезненное поражение аукнулось многим советским хоккеистам.

Скорее всего именно из-за того фиаско уже тренировавший сборную СССР Виктор Тихонов не взял Харламова на Кубок Канады 1981 года.

Решение тренера ввело прославленного хоккеиста в состояние депрессии, о чем потом рассказывали все, кто его знал.

27 августа 1981 года, когда сборная Союза уже готовилась к турниру за океаном, в 7 часов утра на Ленинградском шоссе машина с Валерием Харламовым врезалась в грузовик ЗИЛ. Жена хоккеиста, находившаяся за рулем, не справилась с управлением, и все пассажиры – в машине находился также двоюродный брат Ирины Харламовой – погибли.

После этого, узнав о трагедии, хоккеисты сборной СССР дали друг другу обещание выиграть турнир и сдержали его, выдав в финале Кубка Канады один из лучших матчей в истории отечественного хоккея, разнеся хозяев со счетом 8:1.

О величии Харламова могут сказать факты: он был включен в Зал хоккейной славы ИИХФ в 1998 году, а в 2005 его ввели и в Зал хоккейной славы НХЛ, хотя он никогда не выступал в североамериканской лиге.

Харламов является третьим бомбардиром в истории чемпионатов мира, хотя ни разу не становился лучшим по «гол+пас» на отдельном турнире.

Но это всего лишь факты и цифры. Вклад Валерия Борисовича в отечественный и мировой хоккей лучше всего характеризует та магия, что осталась и после его смерти.

Долгое время в нашей стране дети считали его своим главным хоккейным кумиром, и это сохранялась и в 90-х и даже в начале 2000-х годов.

Весь мир знает, что 17-й номер – номер Харламова, и для этого не нужны никакие фильмы. В его честь этот номер брали многие спортсмены (далеко не только в хоккей), причем по всему миру.

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