Чиновник разжился на чемпионате мира

В Международной федерации футбола (ФИФА) грозит разразиться очередной коррупционный скандал. Бывший вице-президент ФИФА катарец Мохаммед бин Хаммам официально заявил, что получил на свой банковский счет €6,7 млн вскоре после того, как Германия выиграла борьбу за право проведения чемпионата мира по футболу 2006 года.

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На тот момент Хаммам входил в исполнительный комитет ФИФА и имел право голоса при определении страны-хозяйки мундиаля. В свое оправдание катарец отметил, что крупная сумма поступила в его распоряжение уже после объявления результатов голосования. При этом экс-чиновник отказался поведать, для каких целей ему были переведены эти деньги.

«На мой счет действительно было зачислено €6,7 млн, — приводит слова Хаммама телеканал ZDF. — Но мне бы хотелось понять, зачем было подкупать меня за то, что вы уже и так получили.

Деньги поступили на мой счет уже после принятия решения о проведении чемпионата мира в Германии».

Любопытно, что в 2002 году точно такая же сумма была переведена крупной спортивной компанией в заявочный комитет «Германия-2006», которым руководили легенда «Баварии» Франц Беккенбауэр и экс-президент Немецкого футбольного союза (DFB) Вольфганг Нирсбах.

Предполагалось, что эти €6,7 млн будут потрачены на работу комитета, однако впоследствии они не были отражены ни в одной налоговой декларации.

Вскоре появилась информация о том, что загадочно исчезнувшие деньги могли быть потрачены на подкуп чиновников из исполкома ФИФА, чтобы те проголосовали нужным образом при определении страны-хозяйки чемпионата мира.

Этический комитет ФИФА открыл расследование по этому делу, и Нирсбах был отстранен от футбольной деятельности на один год. DFB тоже начало свое внутреннее изучение инцидента и пришло к выводу, что деньги действительно были потрачены не так, как изначально предполагалось, однако никакого подкупа произведено не было.

Спустя какое-то время об инциденте забыли, но недавнее признание Хаммама может заново закрутить колесо этой истории.

Катарец в свое время являлся одной из самых влиятельных личностей в мире футбола: он долгие годы входил в исполком ФИФА (с 1996 по 2011-й) и занимал пост главы Азиатской конфедерации футбола (AFC) — с 2002-го по 2011-й.

В 2011 году чиновник выдвинул свою кандидатуру на пост президента ФИФА. Вскоре этический комитет организации заподозрил его в подкупе голосов футбольных чиновников из Конфедерации футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ). Утверждалось, что Хаммам финансово стимулировал функционеров проголосовать за него на предстоящих выборах главы ФИФА.

Называлась даже конкретная сумма, потраченная чиновником на продвижение своей кандидатуры — $400 тыс. В июле 2011 года комитетом было принято жесткое решение — пожизненно отстранить Хаммама от футбола.

Позднее он оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и даже добился успеха: CAS признал, что весомых доказательств вины предоставлено не было, и отменил наказание. Однако этот вердикт подорвал репутацию катарца, и даже после оправдания ему пришлось уйти с поста президента AFC.

В декабре 2012 года в ФИФА заявили, что на протяжении многих лет Хаммам находился в ситуации конфликта интересов, поскольку одновременно трудился в исполкоме ФИФА и возглавлял AFC.

За это бывший чиновник был наказан еще одним пожизненным отстранением от футбола, отменить которое уже не смог.

Вскоре испорченное реноме Хаммама оказалось запятнано новыми обвинениями — на этот раз в подкупе голосов при определении стран-хозяек чемпионатов мира 2018 и 2022 года.

В декабре 2010 года стало известно, что мундиаль-2018 примет у себя Россия, а мировое первенство 2022 года — родной для чиновника Катар. К счастью для отечественных любителей футбола, никакой информации о махинациях при голосовании за нашу страну не появилось.

А вот уверенная победа Катара вызвала у многих подозрения, учитывая, что условия для игры в футбол в этой стране крайне тяжелые — летом там царит 40-градусная жара до самой ночи.

К тому же политическая обстановка в регионе оставляет желать лучшего: например, в июле 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет обвинили Катар в дестабилизации региона и финансировании террористических группировок, после чего разорвали со страной морское и воздушное сообщение.

Подозрения только усилились после того, как в ноябре 2017 года был задержан бывший вице-президент ФИФА Рейнальд Темарии, который в свое время получил от Хаммама загадочный перевод на сумму €305 тыс.

Экс-чиновника обвинили в получении взятки и недобросовестном голосовании при выборе стран-организаторов чемпионатов мира — 2018/2022. Нетрудно догадаться, что Темарии голосовал за Катар.

Недавнее признание Хаммама в получении €6,7 млн, исчезнувших где-то в недрах заявочного комитета «Германия-2006», могут привести к новому коррупционному скандалу в ФИФА. Возможно, от мундиаля-2006 ниточки приведут и к чемпионатам мира — 2018/2022.

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