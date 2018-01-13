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«Покажем Трампу, что Франция — не «страна-гадюшник»

Фуркад: на Олимпиаде покажем Трампу, что Франция — не страна-гадюшник

Carlo Allegri/Reuters

Звезда мирового биатлона Мартен Фуркад пообещал доказать в ходе Олимпиады-2018 президенту США Дональду Трампу, что Франция не является «страной-гадюшником». Ранее американский лидер назвал прибывающих в Америку мигрантов из некоторых стран выходцами из «вонючей дыры».

Лидер мужской сборной Франции по биатлону Мартен Фуркад пообещал достойно выступить на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане и тем самым доказать президенту США Дональду Трампу, что родина спортсмена не является «страной-гадюшником».

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Данное заявление 29-летний биатлонист сделал после завоевания серебра в эстафетной гонке на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге. Победу в этом состязании одержали норвежцы, тогда как третье место заняли россияне, для которых данный подиум стал всего лишь вторым в сезоне.

«Надеюсь, что Трамп не смотрел эстафету, потому что Норвегия сегодня дала почву для его глупой теории. Они были лучше нас и других, но мы постараемся показать ему на Олимпиаде, что мы — не «страна-гадюшник»,

— приводит слова Фуркада L'Equipe.

Напомним, что ранее глава США в ходе встречи с законодателями назвал прибывающих в Америку мигрантов из некоторых стран выходцами из «вонючей дыры», подразумевая мигрантов из Гаити и Африки.

При этом он подчеркнул, что Америка должна «принимать мигрантов из таких государств, как Норвегия».

«Почему у нас в стране все эти люди, прибывающие из своих стран – вонючих дыр к нам?»,

— сказал он.

Очередное резкое высказывание одиозного президента, естественно, вызвало всеобщее негодование.

Так, к примеру, в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека слова Трампа назвали «расистскими».

«Нельзя списывать со счетов целые страны и континенты как «вонючие дыры», чье не белое население не приветствуется из-за цвета кожи», — отметил представитель ведомства Руперт Колвилл.

Главный оппонент Дональда на последних президентских выборах Хилари Клинтон, в свою очередь, посоветовала Трампу вместо обнародования своих «расистских взглядов» почтить память жертв землетрясения на Гаити.

«Годовщина разрушительного землетрясения, произошедшего 8 лет назад, это день, когда нужно вспомнить о трагедии, почтить выдержку народа Гаити и подтвердить тот факт, что Америка всегда готова помочь соседям.

Вместо этого мы вынуждены выслушивать невежественные расистские взгляды Трампа на всех, кто не похож на него»,

— написала политик в своем твиттере.

А в конгрессе после слов президента о «вонючих дырах» и вовсе пригрозили тому импичментом.

«Осуждения конгрессом расистских высказываний недостаточно. В конгрессе разговоры ничего не значат, важно только наше голосование.

На следующей неделе я снова поставлю на голосование резолюцию об импичменте президента Дональда Трампа»,

— заявил член палаты представителей конгресса Эл Грин.

Сам глава США позднее признался, что его высказывание оказалось излишне жестким, призвав при этом обращать основное внимание не на сами слова, а на странные предложения, имея в виду отмененную сделку по вопросам защиты иммиграции из Гаити, Сальвадора и стран Африки.

Отметим, что случай с Фуркадом стал далеко не первым конфликтом между Трампом и представителями мира спорта. Так,

особо тяжелые отношения у главы государства после его победы на выборах образовались с игроками Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Пик данных разногласий пришелся на минувшее межсезонье — лидеры «Голден Стэйт», ставшего летом чемпионом лиги, долгое время с нескрываемым скепсисом комментировали приближающийся традиционный визит в Белый дом, устраиваемый ежегодно для лучшей команды сильнейшего чемпионата планеты.

Все шло к тому, что «воины» просто бы проигнорировали мероприятие, тем самым выказав свое недовольство личностью их действующего президента, однако Дональд сыграл на опережение, самостоятельно отменив приглашение команды.

«Поездка в Белый дом считается большой честью для чемпионов, но Стефан Карри, лидер «Голден Стэйт», сомневается, поэтому приглашение отменяется»,

— отрезал Трамп.

Подобный ход лишь добавил «розжига» в и без того полыхающий «костер» конфликта.

После заявления президента едва ли не каждый мало-мальски значимый представитель лиги подверг Дональда публичной критике, особо не стесняясь в выражениях — в частности, политика назвали «клоуном», а также подчеркнули, что посещение Белого дома в ходе президенства Трампа больше не считается честью.

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