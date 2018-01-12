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Женская эстафета
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АлавесСевилья
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Чикаго БлэкхоуксДетройт Ред Уингз
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Каролина ХаррикейнзКалгари Флэймз
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03:30
Питтсбург ПингвинзНью-Йорк Рейнджерс
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Миннесота УайлдВанкувер Кэнакс
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Нижний Новгород УНИКС
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Зенит ЦСКА
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НБА / регулярный чемпионат
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Майами ХитМилуоки Бакс
не начался
23:30
Нью-Йорк НиксНью-Орлеан Пеликанс
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04:00
Финикс СанзИндиана Пэйсерс
не начался
05:00
Миннесота ТимбервулвзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
Биатлон / Этап Кубка мира в Рупольдинге
14:15
Мужской масс-старт
не начался
16:40
Женский масс-старт
не начался

Россия растворилась в массовке

Германия выиграла эстафету на Кубке мира, Россия — седьмая

Сборная России заняла седьмое место в женской эстафете на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге. Победитель — команда Германии. «Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию.

Трансляция
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17:43

«Газета.Ru» поздравляет своих читателей со Старым Новым годом и завершает онлайн-трансляцию.

17:41

Россия — седьмая в итоговом протоколе с отставанием от победителя в 1.20,8 (0+7).

17:40

Время немецкой команды — 1 час 08 минут 47,0 секунд (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов). Второй становится Италия с Санфилиппо на четвертом этапе - отставание 2,9 (0+3). Третья — Швеция (17,2/0+5).

17:39

В финишном створе опытная Дальмайер все-таки разбирается со своей соперницей. Приносит победу сборной Германии Лаура, которая в прошлом сезоне выиграла все, что только можно.

17:38

Концовка обещает стать жаркой.

17:37

Юрлова-Перхт — седьмая. 1 мин 08 сек уступает.

17:36

Домрачева пока только 15-я. Слабая у нее эстафетная команда, нет поддержки.

17:35

Дальмайер и итальянка Санфилиппо лучше всех. Убегают за победой.

17:34

Все нервничают, многие мажут.

17:33

Так, заключительная стрельба. Стойка!

17:32

Виткова опередила Екатерину все же.

17:29

1 мин 03 сек наш проигрыш теперь. Россия — восьмая.

17:28

Юрлова-Перхт точна.

17:26

Стрельба из положения лежа. Мажут все! Дальмайер,которая бежит у немок завершающей, худо-бедно справилась с миссией и пытается уйти в отрыв.

17:25

На отметке 1,4 км отставание россиянки — 1 мин 20 сек.

17:23

Последние 6, даже уже 5,5 км остались в этой эстафете...

17:22

Услугина только лишь восьмая. 1 минута 22 секунды — с таким гандикапом придется работать Екатерине Юрловой-Перхт.

17:21

Феноменально: Гаспарин передает в роли лидера! Швейцария ведет гонку!!!

17:19

Участницы решающего, четвертого этапа ждут!

17:18

Виролайнен говорит: «Сегодня гонка очень скоротечная, для меня было сложновато на первом круге — я медленнее разгоняюсь, чем остальные. Сегодня очень быстрый снег. Оцениваю свое выступление на тройку с минусом».

17:17

Стойка. Услугина из шести акрылась.

17:16

На отсечке 3,4 км Гонтьер — первая, Шевалье — вторая, Магнуссон — третья. Услугина отыграла две секунды и вскарабкалась на 10-ю строчку...

17:15

Пока что на штрафной круг уходили только Канада и Япония. А всего 23 сборных бегут эстафету.

17:14

У Германии Хильдебранд бежит, отметим. Откатилась она прилично. У Италии — Гонтьер.

17:13

Первой теперь идет француженка Шевальде. Услугина — 11-я с отставанием 54,4 сек.

17:12

Кое-как закрыла мишени россиянка.

17:11

Так, стреляют лежа участницы третьего этапа. Лидеры мажут, в итоге шведка Магнуссон возглавляет гонку. Надолго ли?

17:10

Хорошее, конечно, получилось противостояние Вирер и Херрманн на втором этапе.

17:09

Услугина отыграла две позиции, уже девятая!

17:07

Напомним, Ирина попала в состав в самый последний момент — ей пришлось заменить Татьяну Акимову, которая подвернула ногу на тренировке.

17:06

Первыми меняются немки. Виролайнен финиширует 11-й с почти минутным отставанием. Теперь Услугина побежит.

17:05

Происходит передача эстафеты. Сейчас третьи номера начнут свои 6-километровые отрезки.

17:03

Многие находятся под впечатлением от выступления Вирер...

17:02

Кайшева дает флеш-интервью в эфире «Матч ТВ»: «Оцениваю для себя эту гонку хорошо, потому что мне удалось выложиться. Подходила к стрельбе с мыслями: хуже, чем в прошлый раз, быть уже не может. Поэтому должно быть лучше».

17:01

Минуту проигрывает Россия. 11-й результат у нее.

17:00

Виролайнен работает очень долго. Закрывает из восьми патронов.

16:59

Стреляют! Вирер отработала как из пулемета, немка дважды мажет.

16:56

Херрманн вновь на первой строчке, и отдавать занятые позиции явно не собирается.

16:55

Продолжается гонка, как продолжается и увеличение отставания Виролайнен от лидирующей группы.

16:54

Виролайнен закрыла из шести.

16:53

Стреляют Херрманн и Вирер. Итальянка чуть быстрее, но обе — чисто. Это главное.

16:52

Зрители заметно приободрились — еще бы, немка впереди всех!

16:51

Потихоньку расслаивается группа. Между первым местом, на которое выбралась немка Херрманн, и 10-м, где идет Виролайнен, уже 22 сек разницы.

16:49

Приходят в себя участницы первого этапа. Приводят в норму дыхание.

16:48

Кайшева передала восьмой, 12,8 сек проигрывая. Что ж, теперь дело за Дарьей Виролайнен.

16:47

Доротея Вирер у Италии забрала эстафету.

16:46

Кайшева предсказуемо наращивает отставание на лыжне, увы. 12 сек уступает первом месту примерно за 1 км до финиша.

16:45

Благодаря замечательной стрельбе и быстрому ходу Витоцци передает эстафету в роли первой.

16:44

В сложнейший подъем взбираются биатлонистки. Сложно всем, но терпит Кайшева.

16:43

11 секунд уступает россиянка лидеру Витоцци.

16:42

Поднялся ветер над стрельбищем, но снова безупречна Ульяна! Блестяще!!!

16:41

На стойку прибыли участницы. Ждем...

16:40

Кайшева пятой идет.

16:39

Аншлаг сегодня на стадионе Рупольдинга.

16:36

А вот выступающая за Корею россиянка Аввакумова промахала дважды, и уступает лидеру 28,5 сек.

16:35

На первый огневой рубеж приходят спортсменки. Ульяна — точна, пять из пяти!!! Возглавляет гонку итальянка Витоцци.

16:33

На первых порах наша забойщица Кайшева не торопится выходить на первый план.

16:31

Стартовали лучшие биатлонистки планеты!

16:25

Напоследок добавим, что всего за несколько часов до старта предстоящей гонки в составе российской сборной произошла замена — из-за проблем со здоровьем Татьяна Акимова, изначально заявленная на состязание, уступила свое место Услугиной.

16:20

При этом были близки к попаданию на подиум недавно и россиянки — в концовке минувшей недели команда финишировала четвертой во все той же эстафете, совсем чуть-чуть не дотянув до призов.

16:15

Напомним, что на данный момент на счету сборной России всего две медали Кубка мира — 2017/18, причем обе награды завоевали мужчины. Примечательно, что один из успехов отечественной команды случился как раз накануне, когда российские биатлонисты стали третьими в эстафете.

16:10

В составе российской сборной сегодня побегут Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт.

16:05

Отметим, что сама гонка начнется в 16:30 по московскому времени.

16:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женской эстафеты, которая состоится в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.