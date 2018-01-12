Россия растворилась в массовке

«Газета.Ru» поздравляет своих читателей со Старым Новым годом и завершает онлайн-трансляцию.
Россия — седьмая в итоговом протоколе с отставанием от победителя в 1.20,8 (0+7).
Время немецкой команды — 1 час 08 минут 47,0 секунд (0 штрафных кругов + 9 дополнительных патронов). Второй становится Италия с Санфилиппо на четвертом этапе - отставание 2,9 (0+3). Третья — Швеция (17,2/0+5).
В финишном створе опытная Дальмайер все-таки разбирается со своей соперницей. Приносит победу сборной Германии Лаура, которая в прошлом сезоне выиграла все, что только можно.
Концовка обещает стать жаркой.
Юрлова-Перхт — седьмая. 1 мин 08 сек уступает.
Домрачева пока только 15-я. Слабая у нее эстафетная команда, нет поддержки.
Дальмайер и итальянка Санфилиппо лучше всех. Убегают за победой.
Все нервничают, многие мажут.
Так, заключительная стрельба. Стойка!
Виткова опередила Екатерину все же.
1 мин 03 сек наш проигрыш теперь. Россия — восьмая.
Юрлова-Перхт точна.
Стрельба из положения лежа. Мажут все! Дальмайер,которая бежит у немок завершающей, худо-бедно справилась с миссией и пытается уйти в отрыв.
На отметке 1,4 км отставание россиянки — 1 мин 20 сек.
Последние 6, даже уже 5,5 км остались в этой эстафете...
Услугина только лишь восьмая. 1 минута 22 секунды — с таким гандикапом придется работать Екатерине Юрловой-Перхт.
Феноменально: Гаспарин передает в роли лидера! Швейцария ведет гонку!!!
Участницы решающего, четвертого этапа ждут!
Виролайнен говорит: «Сегодня гонка очень скоротечная, для меня было сложновато на первом круге — я медленнее разгоняюсь, чем остальные. Сегодня очень быстрый снег. Оцениваю свое выступление на тройку с минусом».
Стойка. Услугина из шести акрылась.
На отсечке 3,4 км Гонтьер — первая, Шевалье — вторая, Магнуссон — третья. Услугина отыграла две секунды и вскарабкалась на 10-ю строчку...
Пока что на штрафной круг уходили только Канада и Япония. А всего 23 сборных бегут эстафету.
У Германии Хильдебранд бежит, отметим. Откатилась она прилично. У Италии — Гонтьер.
Первой теперь идет француженка Шевальде. Услугина — 11-я с отставанием 54,4 сек.
Кое-как закрыла мишени россиянка.
Так, стреляют лежа участницы третьего этапа. Лидеры мажут, в итоге шведка Магнуссон возглавляет гонку. Надолго ли?
Хорошее, конечно, получилось противостояние Вирер и Херрманн на втором этапе.
Услугина отыграла две позиции, уже девятая!
Напомним, Ирина попала в состав в самый последний момент — ей пришлось заменить Татьяну Акимову, которая подвернула ногу на тренировке.
Первыми меняются немки. Виролайнен финиширует 11-й с почти минутным отставанием. Теперь Услугина побежит.
Происходит передача эстафеты. Сейчас третьи номера начнут свои 6-километровые отрезки.
Многие находятся под впечатлением от выступления Вирер...
Кайшева дает флеш-интервью в эфире «Матч ТВ»: «Оцениваю для себя эту гонку хорошо, потому что мне удалось выложиться. Подходила к стрельбе с мыслями: хуже, чем в прошлый раз, быть уже не может. Поэтому должно быть лучше».
Минуту проигрывает Россия. 11-й результат у нее.
Виролайнен работает очень долго. Закрывает из восьми патронов.
Стреляют! Вирер отработала как из пулемета, немка дважды мажет.
Херрманн вновь на первой строчке, и отдавать занятые позиции явно не собирается.
Продолжается гонка, как продолжается и увеличение отставания Виролайнен от лидирующей группы.
Виролайнен закрыла из шести.
Стреляют Херрманн и Вирер. Итальянка чуть быстрее, но обе — чисто. Это главное.
Зрители заметно приободрились — еще бы, немка впереди всех!
Потихоньку расслаивается группа. Между первым местом, на которое выбралась немка Херрманн, и 10-м, где идет Виролайнен, уже 22 сек разницы.
Приходят в себя участницы первого этапа. Приводят в норму дыхание.
Кайшева передала восьмой, 12,8 сек проигрывая. Что ж, теперь дело за Дарьей Виролайнен.
Доротея Вирер у Италии забрала эстафету.
Кайшева предсказуемо наращивает отставание на лыжне, увы. 12 сек уступает первом месту примерно за 1 км до финиша.
Благодаря замечательной стрельбе и быстрому ходу Витоцци передает эстафету в роли первой.
В сложнейший подъем взбираются биатлонистки. Сложно всем, но терпит Кайшева.
11 секунд уступает россиянка лидеру Витоцци.
Поднялся ветер над стрельбищем, но снова безупречна Ульяна! Блестяще!!!
На стойку прибыли участницы. Ждем...
Кайшева пятой идет.
Аншлаг сегодня на стадионе Рупольдинга.
А вот выступающая за Корею россиянка Аввакумова промахала дважды, и уступает лидеру 28,5 сек.
На первый огневой рубеж приходят спортсменки. Ульяна — точна, пять из пяти!!! Возглавляет гонку итальянка Витоцци.
На первых порах наша забойщица Кайшева не торопится выходить на первый план.
Стартовали лучшие биатлонистки планеты!
Напоследок добавим, что всего за несколько часов до старта предстоящей гонки в составе российской сборной произошла замена — из-за проблем со здоровьем Татьяна Акимова, изначально заявленная на состязание, уступила свое место Услугиной.
При этом были близки к попаданию на подиум недавно и россиянки — в концовке минувшей недели команда финишировала четвертой во все той же эстафете, совсем чуть-чуть не дотянув до призов.
Напомним, что на данный момент на счету сборной России всего две медали Кубка мира — 2017/18, причем обе награды завоевали мужчины. Примечательно, что один из успехов отечественной команды случился как раз накануне, когда российские биатлонисты стали третьими в эстафете.
В составе российской сборной сегодня побегут Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Ирина Услугина и Екатерина Юрлова-Перхт.
Отметим, что сама гонка начнется в 16:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции женской эстафеты, которая состоится в рамках пятого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.