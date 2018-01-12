Россия растворилась в массовке

Кайшева дает флеш-интервью в эфире «Матч ТВ»: «Оцениваю для себя эту гонку хорошо, потому что мне удалось выложиться. Подходила к стрельбе с мыслями: хуже, чем в прошлый раз, быть уже не может. Поэтому должно быть лучше».