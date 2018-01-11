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Долгожданная медаль российского биатлона

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете КМ

Мужская сборная России по биатлону завоевала бронзу в эстафете 4х7,5 км на этапе Кубка мира в Рупольдинге. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

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17:49

На этой позитивной ноте «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию эстафеты. До новых встреч!

17:47

Четвертое место достается немцам в итоге, пятое — австрийцам.

17:45

И вот Шипилун на финише! У России наконец-то медаль! Хоть и почти минуту норвежцам проиграли россияне, хоть и в какие-то моменты возникали явные вопросы к форме спортсменов и соответствующим тренерским решениям, однако это все равно бронза! И это радует, безусловно.

17:44

Второе место достается французам.

17:42

Совсем вальяжно к финишу подъезжает Бе с флагом Норвегии — заслужили такое красивое окончание гонки сегодня норвежцы, конечно.

17:39

Чудо! Тьерри Шеналь на штрафной круг отправляется, не сумев справиться с волнением!!! Выбывает из борьбы и Германия. А это значит, что у России уже на 99 процентов сегодня медаль! Ура!

17:38

Шипулин за шесть все закрывает!!!

17:36

А вот Гигонна и вовсе на ноль отстрелялся!

17:35

Бе два промаха допускает, но двумя запасными все-таки закрывает все мишени.

17:32

Шипулин выигрывает девять секунд у немца Шемппа.

17:31

Итальянец Тьерри Шеналь — третий.

17:30

Шипулин четвертым убегает со стрельбища, но проигрывает 1 минуту 12 секунд...

17:29

Взрывом одобрения встречают каждый выстрел рыжего норвежца зрители. И он их не подводит.

17:28

Первая (и седьмая всего) стрельба — из положения лежа.

17:27

Йоханнес Бе возглавляет гонку. Антона Гигонна из Франции — второй.

17:25

1 минуту 8 секунд «передал» Бабиков Антону Шипулину. Тот заметно нервничает — снова ему передают эстафету, когда почти все уже потеряно.

17:24

Совсем встал Антон... Ошиблись тренеры с выбором спортсмена на третий этап (да и вообще в эстафету). Крупно ошиблись...

17:23

Ого, уже минуту проигрывает Бабиков! Насколько хорошо стрелял, настолько ужасно бежит...

17:22

Лучшие участники этапа рвутся к финишу.

17:19

А блестящий Фуркад уже забрался на вторую позицию, почти достав Свендсена!

17:18

Бабиков опять безупречен! 32,5 сек уступает, но это уже четвертое место. Мезотич остался позади!

17:17

Свендсен из шести закрывает. У Виндиша две неудачи.

17:16

Стоя работают спортсмены. Бабиков среди них.

17:15

Продолжается гонка.

17:14

Выше него — Фуркад и Мезотич.

17:13

Бабиков замечательно отстрелял и пятым убежал со стрельбища, 27 секунд проигрывает.

17:12

Свендсен и Виндиш точны. Убегают в отрыв норвежец и итальянец.

17:11

Стрельба из положения лежа.

17:10

Уже Свендсен, который бежит за Норвегию, вырвался на лидирующую позицию.

17:08

Шестое место ему досталось от Цветкова. И 28 сек гандикапа.

17:07

Италия лидирует, за ней Норвегия и Австрия.

17:06

Смена этапа: у нас Антон Бабиков.

17:05

Из последних сил уже бежит Цветков.

17:03

26,5 секунд отставания имеем и пятую позицию.

17:02

Цветков реабилитировался, поскольку отработал на рубеже точно. И возвращает Россию в борьбу за призы.

17:01

Эдер — самый успешный и быстрый, он представляет сборную Австрии.

17:00

Цветков — ровно в серединке приходит...

16:59

На стойку пришли спортсмены.

16:57

Десятым идет Цветков. 27 секунд проигрывает.

16:56

«Не скажу, чтоб был свеж — в Оберхофе я себя чувствовал намного лучше», — рассказал во время флеш-интервью Волков.

16:54

Один промах у Цветкова...И еще один. Из семи отработал.

16:53

Тарьей Бё из Норвегии в одиночестве примчался на огневой рубеж. За ним остальные подтянулись.

16:52

Ох, растет отставание Цветкова как на дрожжах... И это еще до первой для него (третьей в сумме) стрельбы...

16:51

22 минуты уже продолжается гонка.

16:49

Рвется Цветков, держится в группе лидеров.

16:47

Немец Долль — во главе.

16:46

Максим Цветков перехватывает эстафету у вымотанного Волкова. Свои 7,5 км он начинает, уступая первому месту 13 секунд.

16:45

Лессер ведет пелотон, а Волков на подъеме пытается сильно не отстать.

16:44

Около 10 секунд уступает российский спортсмен...

16:43

Сейчас станет понятно, на что способен Волков ходом. Из-за промаха подотстал он. Седьмым сейчас идет.

16:42

Лапшин вырывается на третье место! Лессера подпирает.

16:41

Вторая стрельба, из положения стоя. Волков мажет первым же выстрелом, но остальные мишени закрывает.

16:39

Немец Лессер, бельгиец Реш совсем рядом. Пока все начинается только, это же эстафета.

16:38

Лидерство Волкова — это приятная неожиданность, конечно. Но очень плотно идет группа лидеров.

16:37

Быстро и качественно отработал Алексей!

16:37

Тимофей Лапшин бежит за Корею на первом этапе. Уже восемь секунд уступает он лидеру.

16:36

Первый огневой рубеж. Следим за Волковым...

16:33

Волков идет 12-м на отметке 1,8 км, уступая лидеру 3 секунды.

16:30

Стартовала гонка!

16:25

Напоследок напомним, что в предыдущей эстафете в рамках Кубка мира, которая состоялась в конце минувшей недели, россияне стали четвертыми, обидно пропустив вперед себя норвежцев, итальянцев и шведов.

16:20

К слову, прямо сейчас стал известен состав российской сборной на завтрашнюю женскую эстафету — в нее вошли Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт.

16:15

Примечательно, что фаворитом предстоящей гонки букмекеры считают сборную Норвегии, по их же мнению, высокие шансы на победу и у немцев с французами. Россию предварительно отправляют на четвертую итоговую позицию на финише.

16:10

За сборную России в сегодняшнем состязании побегут Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.

16:05

Отметим, что сама гонка начнется в 16:30 по московскому времени.

16:00

Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужской эстафеты 4х7,5 км, которая состоится на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.