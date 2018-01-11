Долгожданная медаль российского биатлона

На этой позитивной ноте «Газета.Ru» завершает онлайн-трансляцию эстафеты. До новых встреч!
Четвертое место достается немцам в итоге, пятое — австрийцам.
И вот Шипилун на финише! У России наконец-то медаль! Хоть и почти минуту норвежцам проиграли россияне, хоть и в какие-то моменты возникали явные вопросы к форме спортсменов и соответствующим тренерским решениям, однако это все равно бронза! И это радует, безусловно.
Второе место достается французам.
Совсем вальяжно к финишу подъезжает Бе с флагом Норвегии — заслужили такое красивое окончание гонки сегодня норвежцы, конечно.
Чудо! Тьерри Шеналь на штрафной круг отправляется, не сумев справиться с волнением!!! Выбывает из борьбы и Германия. А это значит, что у России уже на 99 процентов сегодня медаль! Ура!
Шипулин за шесть все закрывает!!!
А вот Гигонна и вовсе на ноль отстрелялся!
Бе два промаха допускает, но двумя запасными все-таки закрывает все мишени.
Шипулин выигрывает девять секунд у немца Шемппа.
Итальянец Тьерри Шеналь — третий.
Шипулин четвертым убегает со стрельбища, но проигрывает 1 минуту 12 секунд...
Взрывом одобрения встречают каждый выстрел рыжего норвежца зрители. И он их не подводит.
Первая (и седьмая всего) стрельба — из положения лежа.
Йоханнес Бе возглавляет гонку. Антона Гигонна из Франции — второй.
1 минуту 8 секунд «передал» Бабиков Антону Шипулину. Тот заметно нервничает — снова ему передают эстафету, когда почти все уже потеряно.
Совсем встал Антон... Ошиблись тренеры с выбором спортсмена на третий этап (да и вообще в эстафету). Крупно ошиблись...
Ого, уже минуту проигрывает Бабиков! Насколько хорошо стрелял, настолько ужасно бежит...
Лучшие участники этапа рвутся к финишу.
А блестящий Фуркад уже забрался на вторую позицию, почти достав Свендсена!
Бабиков опять безупречен! 32,5 сек уступает, но это уже четвертое место. Мезотич остался позади!
Свендсен из шести закрывает. У Виндиша две неудачи.
Стоя работают спортсмены. Бабиков среди них.
Продолжается гонка.
Выше него — Фуркад и Мезотич.
Бабиков замечательно отстрелял и пятым убежал со стрельбища, 27 секунд проигрывает.
Свендсен и Виндиш точны. Убегают в отрыв норвежец и итальянец.
Стрельба из положения лежа.
Уже Свендсен, который бежит за Норвегию, вырвался на лидирующую позицию.
Шестое место ему досталось от Цветкова. И 28 сек гандикапа.
Италия лидирует, за ней Норвегия и Австрия.
Смена этапа: у нас Антон Бабиков.
Из последних сил уже бежит Цветков.
26,5 секунд отставания имеем и пятую позицию.
Цветков реабилитировался, поскольку отработал на рубеже точно. И возвращает Россию в борьбу за призы.
Эдер — самый успешный и быстрый, он представляет сборную Австрии.
Цветков — ровно в серединке приходит...
На стойку пришли спортсмены.
Десятым идет Цветков. 27 секунд проигрывает.
«Не скажу, чтоб был свеж — в Оберхофе я себя чувствовал намного лучше», — рассказал во время флеш-интервью Волков.
Один промах у Цветкова...И еще один. Из семи отработал.
Тарьей Бё из Норвегии в одиночестве примчался на огневой рубеж. За ним остальные подтянулись.
Ох, растет отставание Цветкова как на дрожжах... И это еще до первой для него (третьей в сумме) стрельбы...
22 минуты уже продолжается гонка.
Рвется Цветков, держится в группе лидеров.
Немец Долль — во главе.
Максим Цветков перехватывает эстафету у вымотанного Волкова. Свои 7,5 км он начинает, уступая первому месту 13 секунд.
Лессер ведет пелотон, а Волков на подъеме пытается сильно не отстать.
Около 10 секунд уступает российский спортсмен...
Сейчас станет понятно, на что способен Волков ходом. Из-за промаха подотстал он. Седьмым сейчас идет.
Лапшин вырывается на третье место! Лессера подпирает.
Вторая стрельба, из положения стоя. Волков мажет первым же выстрелом, но остальные мишени закрывает.
Немец Лессер, бельгиец Реш совсем рядом. Пока все начинается только, это же эстафета.
Лидерство Волкова — это приятная неожиданность, конечно. Но очень плотно идет группа лидеров.
Быстро и качественно отработал Алексей!
Тимофей Лапшин бежит за Корею на первом этапе. Уже восемь секунд уступает он лидеру.
Первый огневой рубеж. Следим за Волковым...
Волков идет 12-м на отметке 1,8 км, уступая лидеру 3 секунды.
Стартовала гонка!
Напоследок напомним, что в предыдущей эстафете в рамках Кубка мира, которая состоялась в конце минувшей недели, россияне стали четвертыми, обидно пропустив вперед себя норвежцев, итальянцев и шведов.
К слову, прямо сейчас стал известен состав российской сборной на завтрашнюю женскую эстафету — в нее вошли Ульяна Кайшева, Дарья Виролайнен, Татьяна Акимова и Екатерина Юрлова-Перхт.
Примечательно, что фаворитом предстоящей гонки букмекеры считают сборную Норвегии, по их же мнению, высокие шансы на победу и у немцев с французами. Россию предварительно отправляют на четвертую итоговую позицию на финише.
За сборную России в сегодняшнем состязании побегут Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин.
Отметим, что сама гонка начнется в 16:30 по московскому времени.
Здравствуйте, уважаемые читатели «Газеты.Ru»! Приветствуем вас в текстовой онлайн-трансляции мужской эстафеты 4х7,5 км, которая состоится на пятом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.