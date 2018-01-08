Россияне пробьются на Игры через суд

Пожизненно отстраненные от Олимпиады российские спортсмены, которые подали апелляцию на свою дисквалификацию, теоретически могут принять участие в зимних Играх 2018 года в южнокорейском Пхенчхане.

Если Спортивный арбитражный суд (СAS) в Лозанне, который будет рассматривать жалобы россиян, примет решение в их пользу, у отечественных атлетов будет время, чтобы подать заявку на участие в Олимпиаде-2018.

Планируется, что CAS изучит дела спортсменов и огласит свой вердикт в конце января, но не позднее 27 числа, поскольку 28-го уже должен быть сформирован полный список спортсменов, которые точно поедут в Южную Корею.

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Юрист Артем Пацев призвал отринуть опасения по поводу возможной задержки решения суда, которая стала бы для некоторых олимпийцев фатальной.

«CAS рассмотрит все иски в третьей декаде этого месяца — до 27 января включительно, и я не считаю такие даты поздними, —

приводит слова юриста ТАСС. — Последним днем будет 28 января, когда сформируется окончательный список российских участников Олимпийских игр».

Определенные надежды внушает тот факт, что 4 января 2018 года CAS уже занял сторону россиян в споре с Международной федерацией бобслея и скелетона (ИБСФ). Исполком ИБСФ был настроен пожизненно дисквалифицировать спортсменов, которые впали в немилость у Международного олимпийского комитета (МОК).

Однако собственная антидопинговая комиссия федерации не пожелала наказывать россиян, заявив, что при вынесении решения МОК была нарушена статья 6.1 Европейской конвенции по защите прав человека на справедливое судебное разбирательство.

ИБСФ попыталась сломить сопротивление своей антидопинговой комиссии, подав иск в CAS, но и суд встал на сторону отстраненных.

В итоге отечественные атлеты все еще продолжают выступать в международных соревнованиях, которые проходят не под эгидой МОК, — например, на этапах Кубка мира.

Напомним, в конце 2017 года МОК пожизненно отстранил от Игр 43 отечественных спортсмена и лишил их олимпийских медалей Сочи-2014. Это решение было принято после расследования комиссии под руководством Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб россиян со времен домашней Олимпиады.

Комиссия пришла к выводу, что 43 из 46 подозреваемых атлета были связаны с антидопинговыми махинациями на Играх-2014.

Оправданы оказались только хоккеистка Анна Шохина и конькобежец Денис Юсков.

Кроме того, по неизвестной причине было прекращено разбирательство против фигуристки Аделины Сотниковой, которая стала в Сочи первой в истории России олимпийской чемпионкой в женском одиночном катании.

Согласно информации в СМИ, главный осведомитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, ранее работавший в Московской антидопинговой лаборатории, лично попросил снять обвинения с Сотниковой.

Остальные 43 спортсмена решением МОК никогда больше не смогут принять участие в Играх в каком бы то ни было качестве — включая тех, кто уже завершил карьеру. Российская сторона оказалась не согласна со столь суровым приговором и подала апелляцию в CAS.

Свои жалобы в Лозанну направили все действующие атлеты, которые имеют шансы выступить в Пхенчхане-2018, а также те, кто уже покинул большой спорт, но продолжает трудиться на его благо в качестве чиновников:

это президент Федерации бобслея России (ФБР) Александр Зубков, главный тренер национальной сборной по санному спорту Альберт Демченко и тренер команды по скелетону Сергей Чудинов.

CAS намерен рассматривать дела россиян в совокупности, а не изучать каждый случай индвидуально.

«Поданные иски не будут рассматриваться отдельно, все они объединены в одно дело», — подтвердил Пацев.

В надежде на положительное решение суда российские спортивные федерации включили отстраненных спортсменов в предварительные заявки на Олимпиаду,

о чем сообщил президент ФБР Зубков.

«Были ли включены в предварительный список на Игры отстраненные спортсмены? Все атлеты отправлены, которые были, а МОК пусть принимает решение. Мы не считаем, что они виновны в чем-то, мы считаем, что они «чистые», — приводит слова чиновника «Р-Спорт».

Этот перечень спортсменов проходит в данный момент процедуру утверждения в Независимой организации антидопингового тестирования (ITA) под руководством француженки Валери Фурнейрон.

«Фурнейрон, формируя предварительный список, руководствуется определенными критериями на базе тех списков, которые отправил в МОК Олимпийский комитет России (ОКР).

Все отстраненные действующие спортсмены в списках ОКР есть. Если некоторые критерии отпадут после решения CAS, то Фурнейрон дополнит свои списки», — заверил Пацев.

После утверждения Фурнейрон этот перечень должен будет пройти последнюю проверку у комиссии под предводительством члена исполнительного комитета МОК Николь Хоевертц.

Именно эта группа и должна будет 28 января одобрить окончательный список российской делегации и выслать приглашения.

Правда, выступать отечественные спортсмены смогут только в нейтральном статусе — без флага, гимна и какой-либо национальной символики своей страны. Это еще одно решение МОК, который 5 декабря 2017 года отстранил всю российскую сборную от Игр-2018 по той же причине — антидопинговые нарушения в Сочи. Таким образом, на Олимпиаде в Пхенчхане все заслуги атлетов пойдут только в их личный зачет.

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