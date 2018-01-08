Олимпиада под угрозой: травма Устюгова и провал биатлонистов

Конькобежцы недосчитались золота

В подмосковной Коломне завершился первый в истории чемпионат Европы по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. Российская сборная выступила на домашних соревнованиях довольно успешно, завоевав больше всех медалей — 14, из которых пять золотых, шесть серебряных и три бронзовых.

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Добиться такого уверенного результата отечественным спортсменам удалось благодаря обилию наград в последний день турнира, когда состоялись командные виды гонок и масс-старты.

Мужская сборная России в составе Павла Кулижникова, Дениса Юскова, Алексея Ешина и Руслана Мурашова забрала себе золото командного спринта,

показав 1 минуту и 19,38 секунды.

Россияне почти на две секунды опередили команду Финляндии, ставшую второй (1:21,19), и Польши (1:21,29), взявшую бронзовые медали.

После такого проката Мурашов признался, что сборная России похожа на Dream Team, что в переводе с английского — «команда мечты».

«Наверное, действительно чувствовали себя Dream Team. Team у нас в любом случае очень хорошая,

и, если работать над этим видом программы постоянно в таком составе, можно сказать, есть шанс стать непобедимыми», — приводит слова конькобежца «Р-Спорт».

Также великолепно сработали в коллективе российские женщины:

Ольга Фаткулина, Ангелина Голикова, Екатерина Шихова и Елизавета Казелина завоевали золотого командного спринта с результатом 1 минута 26,71 секунды.

Более чем на две секунды от российских спортсменок отстали представительницы Нидерландов (1:28,65), а третьими стали норвежки (1:31,88).

Правда, интервью одного из лидеров женской сборной России Фаткулиной после забега получилось не очень позитивным: спортсменку спросили о разбирательствах с Международным олимпийским комитетом (МОК), который пожизненно отстранил ее от Игр и лишил олимпийского серебра, посчитав виновной в антидопинговых нарушениях во время зимней Олимпиады в Сочи — 2014.

«Нам сказали, что с 24 по 27 января будет суд (Фаткулина подала на решение МОК жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS). — «Газета.Ru»). Но я считаю, что мне не стоит туда ехать, потому что мне от этого станет только хуже.

Я ездила на слушания в МОК и мне там было очень плохо. Буду просить нашу федерацию, чтобы не везли меня туда», — цитирует Фаткулину ТАСС.

Спортсменка призналась, что испытывает большой стресс и даже физические страдания при мысли о судебных разбирательствах.

«Когда я слышу от высокопоставленных людей, что у нас есть шанс, я понимаю это головой. Но мой организм начинает жалеть себя, начинает тошнить или, наоборот, пропадает аппетит, — рассказала конькобежка. — Для меня это тяжелый и оскорбительный момент, в котором затронута моя честь. Испытываю чувство несправедливости.

Я не могу ничего сделать, как беззащитный кролик. Мои эмоции не передать словами».

В командной гонке преследования женская сборная России без помощи Фаткулиной стала второй (3:01,88) — постарались Ольга Граф, Екатерина Шихова, Наталья Воронина и Анна Юракова.

На первой строчке оказались голландки (2:59,34), а на третьей — немки (3:05,03).

Российские мужчины, словно повторяя за прекрасной половиной сборной, тоже завоевали серебро в этом виде гонки: Данила Семериков, Александр Румянцев, Сергей Грязцов и Данил Синицин показали результат 3 минуты 42, 79 секунды.

Что любопытно, золото гонки завоевали все те же голландцы (3.42,79). Бронза досталась полякам (3.52,60).

А вот в масс-стартах у россиян не получилось проявить себя во всей красе. Только 30-летний Руслан Захаров сумел добраться до пьедестала, заняв третье место в мужской части соревнований.

Интересно, что для спортсмена это выступление стало дебютным на чемпионатах Европы по конькобежному спорту: раньше он занимался шорт-треком и является олимпийским чемпионом Сочи-2014 по этой дисциплине.

В 2017 году Захаров успешно прошел отбор на Игры-2018 в южнокорейском Пхенчхане и теперь имеет все шансы стать олимпийским чемпионом в двух разных видах спорта.

Выступление российских конькобежцев на завершившемся континентальном первенстве можно без тени сомнения назвать успешным. Об этом заявил глава Союза конькобежцев России (СКР) Алексей Кравцов.

«Я полностью доволен итогами чемпионата Европы, наши спортсмены выступили очень хорошо. Считаю, что это очень успешное выступление, — признался чиновник. — Стоит отметить уверенную победу Юскова, результаты Кулижникова, который справился со своими задачами, выступление Шиховой, первую медаль Захарова после перехода из шорт-трека в конькобежный спорт.

Естественно, такое выступление придаст команде настроения перед Олимпиадой.

Такие старты всегда мотивируют, тем более турнир прошел дома, это добавляет хорошего настроения и мотивации спортсменам».

Омрачает триумф россиян только тот факт, что при 14 завоеванных наградах

отечественный коллектив уступил голландцам первое место в общекомандном зачете: у сборной Нидерландов на одну медаль меньше, но больше золота —

шесть наград высшей пробы против пяти у россиян, плюс три серебряных и четыре бронзовых.

Устюгов свалился с травмой перед Олимпиадой

В лыжах дела у россиян складываются гораздо менее позитивно: главная надежда сборной Сергей Устюгов, в прошлом году победивший на престижной многодневной гонке «Тур де Ски», в этот раз снялся с дистанции из-за травмы.

Устюгов до последнего боролся за первое место со швейцарцем Дарио Колоньей,

однако коньковый масс-старт на 15 км спутал ему все карты: ужасная погода с дождем и размытой трассой привела к нескольким падениям, в результате которых спортсмен повредил спину и отпустил от себя соперника.

Самое обидное — Устюгов не падал сам, мастерство не подвело, но его задевали и сваливали в грязь другие спортсмены, не удержавшиеся на ногах.

В итоге россиянин решил уехать залечивать травмы и покинул турнир перед последней гонкой, а Колонья спокойно стал четырехкратным победителем «Тур де Ски».

Учитывая, что до старта Олимпиады в Пхенчхане — 2018 остается месяц, проблемы Устюгова со здоровьем выглядят очень пугающе.

Впрочем, вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин дает оптимистичный прогноз относительно сроков восстановления спортсмена.

«Я думаю, повреждение у Сергея не из разряда серьезных, но оно доставляет ему определенный дискомфорт, со спиной у него есть проблемы.

Думаю, за неделю или две он справится с этой проблемой. Чтобы не усугубить ее, принято такое решение. Лучше поберечься, чем бороться за второе-третье места», — рассудил чиновник.

Биатлонный «воз» и ныне там

На этапе Кубка мира по биатлону в немецком Оберхофе завершились эстафеты — снова без медалей для россиян. И женская, и мужская команда заняли только четвертое место, остановившись в шаге от пьедестала.

Справедливости ради стоит отметить, что условия гонок были не намного лучше, чем у Устюгова на «Тур де Ски»:

в Оберхофе тоже периодически шел сильный дождь, уничтожавший трассу, а густой туман во время эстафеты мешал стрелять.

После гонки Антон Бабиков даже процитировал сказку Сергея Козлова «Ежик в тумане»:

«Из тумана, как из форточки, выглянул Филин, ухнул: «Угу! У-гу-гу-гу-гу-гу!..» — и растворился в тумане. «Псих», — подумал Ежик, поднял сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулся вперед. Спасибо всем за поддержку!», — написал спортсмен в своем инстаграме.

В итоге победу в мужской эстафете одержала команда Швеции с одним штрафным кругом и девятью дополнительными патронами (1:19.44,1).

Второй стала Италия (+1.10,8), третьей — Норвегия (+2.04,6), а четвертой — Россия (+2.32,1) с тремя штрафными кругами и 16 доппатронами.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил шведов с этой победой, а также отметил бронзу их женской команды в эстафете.

Любопытно, что скандинавы выступают под руководством экс-тренера женской сборной России Вольфганга Пихлера, который раньше призывал отстранить отечественных биатлонистов от выступлений из-за допинга.

«Поздравляю шведов! Женщины — третьи в эстафете, мужчины выиграли. Было весьма туманно, но гонка состоялась!!!

Фредрик Линдстрем доволен, поздравляю и Пихлера! Мой друг давний и соратник по борьбе счастлив!

Ждем Рупольдинг, там Россия воспрянет ото сна и на обломках Фуркадова самовластья напишут наши имена!» — оптимистично предсказал Губерниев в соцсети.

В женской эстафете первыми стали француженки 1:12.42,4, вторыми — немки (+32,4), третьими — шведки (+48,2), четвертыми — россиянки (+1.04,7) с одним штрафным кругом и пятью дополнительными патронами (1+5).

Одна из лидеров отечественной сборной Екатерина Юрлова-Перхт приравняла эту «деревянную» медаль к поражению.

«Обидно до слез, очень расстроена из-за стрельбы стоя. Во-первых, ничего не было видно. Во-вторых, я просто сильно торопилась и не хотела зацеливаться.

Учитывая, что мы могли быть смело в тройке, лично для меня четвертое место — это поражение», — заявила спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Впереди — этап Кубка мира в немецком Рупольдинге, но уже понятно, что часть российской команды пропустит его и отправится в горы, чтобы подтянуть физическую форму, которая выглядит очень плачевно в преддверии Олимпиады.

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