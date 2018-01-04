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Шарапова призналась в любви к Китаю

Шарапова вышла в полуфинал теннисного турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в Шэньчжэне, обыграв в 1/4 финала представительницу Казахстана Зарину Дияс. После матча Шарапова поблагодарила китайских болельщиков за теплый прием, но раскритиковала свою игру.

Российская теннисистка Мария Шарапова пока успешно проводит свой первый в новом сезоне турнир WTA. В китайском Шэньчжэне Мария обыграла в четвертьфинале казахстанскую теннисистку Зарину Дияс со счетом 6:3 6:3.

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Несмотря на относительно легкий счет, матч продолжался почти полтора часа.

66-я ракетка мира из Казахстана в нескольких геймах смогла дать бой россиянке и взяла одну подачу соперницы.

Первый сет прошел полностью под диктовку Марии, которая уже во втором гейме смогла организовать брейк-пойнт. Но с первого раза у нее не получилось взять подачу соперницы. Решающим стал шестой гейм, который длился около шести минут. В итоге Шараповой удалось сделать брейк лишь с пятой попытки, с трудом преодолев сопротивление Дияс.

В дальнейшем Мария уверенно играла на своей подаче и выиграла первую партию со счетом 6:3.

Второй сет оказался более упорным, хотя и завершился с таким же счетом. Первой подавала представительница Казахстана, и ей сразу же пришлось отыгрывать очередной брейк-пойнт. Однако Дияс удалось выровнять положение и выиграть стартовый гейм в партии.

Мария, в свою очередь, продолжила играть предельно агрессивно, уверенно сравняла счет в сете и в третьем гейме все-таки сделала брейк с первой же попытки. В этот момент к Дияс вышел ее наставник Алан Ма, воспользовавшись нововведением в правилах 2017 года.

Общение с наставником пошло на пользу казахстанской теннисистке, а Мария на короткое время потеряла концентрацию и тут же отдала гейм на своей подаче под ноль, допустив в одном розыгрыше двойную ошибку. В ответ Шарапова мощно начала прием, но Дияс снова продемонстрировала свой характер и после счета 0:30 выиграла четыре подряд очка и во второй раз в сете вышла вперед — 3:2.

Во время смены сторон, уже Мария воспользовалась правом пообщаться с тренером, и Свен Гренефельд смог внести коррективы в игру подопечной, после чего Шарапова уверенно взяла гейм на своей подаче, а затем навязла борьбу сопернице на приеме.

Как и в первой партии, Марии не удалось реализовать первый же брейк-пойнт. Дияс долго сопротивлялась в гейме, который продолжался шесть минут, но в итоге российская теннисистка воспользовалась более медленной второй подачей соперницы и приняла мяч навылет.

Добившись лидерства с брейком со счетом 4:3, Мария уже не выпустила Дияс и выиграла два гейма подряд.

Несмотря на выход в полуфинал, Шарапова самокритично отнеслась к игре, показанной на корте, но выразила удовольствие результатом.

«Я не показала сегодня своего лучшего тенниса, так что мне еще есть в чем прибавлять.

Но я рада, что победила и сумела пройти дальше, самое важное, что у меня будет новый матч. Мне кажется, что в Китае я отлично играю. На втором турнире подряд в этой стране я дохожу до полуфинала, мне это очень нравится. В Китае я ощущаю очень теплый прием. Я долгое время не играла на этом турнире, и очень рада, что в этом году приехала в Шэньчжэнь», — приводит слова теннисистки официальный сайт WTA.

Следует отметить, что Дияс, находящаяся сейчас в конце седьмого десятка мирового рейтинга, в прошлом поднималась на высокую 33-ю строчку, однако из-за травм пропустила много турниров и даже вылетала за пределы топ-200.

Российская теннисистка была намного агрессивнее на корте, что подтверждает статистика матча.

Шарапова выиграла 24 очка активными действиями и допустила 22 невынужденные ошибки,

в то время как Дияс ошиблась лишь 15 раз, но зарегистрировала всего 11 виннеров. Подача Марии остается ее одновременно слабой и сильной стороной — пять раз подав навылет, россиянка допустила целых семь двойных ошибок.

В полуфинале турнира в Китае Шарапова встретится с победительницей чешского противостояния между Катериной Синяковой и Кристиной Плишковой.

Во втором полуфинале будет еще одно дерби — за выход в финал поспорят румынки Симона Халеп и Ирина-Камелия Бегу. Первая ракетка мира Халеп обыграла в своем четвертьфинале белоруску Арину Соболенко, хорошо знакомую российским болельщикам по финалу против Шараповой в Тяньцзыне, где она в упорной борьбе уступила Марии.

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