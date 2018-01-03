Габулов пойдет наверх в «Брюгге»

14-кратный чемпион Бельгии «Брюгге» объявил на своем официальном сайте о переходе голкипера сборной России Владимира Габулова.

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Новость о трансфере вратаря тульского «Арсенала» и сборной России стала 3 января громом среди ясного неба. Сумма трансфера официально не сообщается.

В «Арсенале» отметили, что, хотя Габулов мог бы покинуть клуб в качестве свободного агента, переход состоялся в виде трансфера.

В то же время СМИ сообщают, что в контракте Габулова был пункт о выкупе контракта при выплате трех окладов, однако руководство «оружейников» отпустило 34-летнего голкипера, проведшего все 20 матчей в текущем сезоне РФПЛ от звонка до звонка, бесплатно.

«Хочу сказать, что Владимир лично приехал ко мне и попросил отпустить его попробовать свои силы в бельгийском клубе. Думаю, болельщики должны понимать, что удерживать игрока против его воли и не дать ему воспользоваться шансом поиграть в Европе в составе многократного чемпиона Бельгии и постоянного участника еврокубков – это неправильно, — цитирует официальный сайт «Арсенала» президента клуба Гурама Аджоева.

— Взвесив все «за» и «против», мы приняли решение отпустить Владимира в «Брюгге». Отметим, что Габулов покинул клуб не в качестве свободного агента, однако по соглашению между сторонами финансовые условия перехода не разглашаются.

За год, проведенный в составе «Арсенала», Габулов сделал для «Арсенала» очень много и стал одним из творцов нынешних побед оружейников в премьер-лиги. Желаю Владимиру быстрее адаптироваться в новой команде, крепкого здоровья и новых побед на европейской арене».

Напомним, что Габулов пополнил состав туляков прошлой зимой, после чего отыграл 15 матчей в чемпионате Премьер-лиги прошлого сезона, включая два стыковых, которые позволили команде остаться в РФПЛ.

В нынешнем сезоне под руководством Миодрага Божовича тульский клуб стал одним из открытий осенней части сезона, завершив ее на девятом месте и проведя шесть матчей на «ноль».

«Переход в «Брюгге» для меня – это новый вызов. Это тот момент, когда я, можно сказать, начинаю все с чистого листа, каждый день доказывая и подтверждая свой уровень, — написал Габулов в своем инстаграме. — Это возможность реализовать мою давнюю мечту – играть в европейском первенстве, постараться стать чемпионом и вернуться в Лигу Чемпионов. Это безумно интересный шанс в футболе и в жизни».

«Брюгге» является 14-кратным чемпионом Бельгии, а также 11-кратным обладателем Кубка страны. Также черно-синие по разу выходили в 70-х годах прошлого столетия в финалы Кубка чемпионов и Кубка УЕФА.

«Брюгге» является единственным клубом Бельгии, кто добирался до решающего матча главного клубного турнира Европы.

В текущем сезоне черно-синие лидируют в национальном первенстве, опережая на 11 очков «Шарлеруа» и на 13 своего извечного соперника — брюссельский «Андерлехт».

Как сообщают СМИ, основной голкипер команды Людовик Бюттель не получил предложение о новом контракте, и именно ему на смену придет Габулов. Российский вратарь подписал контракт на полтора года.

«Это его выбор — вот что самое главное. Я всегда за то, чтобы мои ученики двигались вверх. И если Володя считает, что «Брюгге» — это шаг вперед, то как я могу быть против?» — рассказал тренер вратарей «Арсенала» Вячеслав Чанов.

— «Брюгге» — многократный чемпион Бельгии, который регулярно выступает в еврокубках, в том числе в Лиге чемпионов. Думаю, хотя бы ради Лиги чемпионов стоит попробовать.

Опять же, Вова знает, на что идет. Раз принял такое решение, значит, уверен в своих силах. Очевидно, что шаг это достаточно смелый. И я желаю ему добиться всяческих успехов в новой для себя команде. В новой стране.

Вот и моим тульским ребятам предоставляется шанс проявить себя. Продемонстрировать, как здорово они прибавили, пока работали бок о бок с Габуловым, который делился с ними опытом. Так что ничего не боимся».

Напомним, что Габулов при Станиславе Черчесове регулярно вызывается в сборную России в качестве третьего голкипера после Игоря Акинфеева и Андрея Лунева. Ожидается, что он попадет в заявку национальной команды на домашний для России чемпионат мира-2018.

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