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Россия без медалей МЧМ: сбой системы

Россия впервые за восемь лет не выиграла медалей МЧМ по хоккею

Сборная России впервые за последние восемь лет не смогла завоевать медали Молодежного чемпионата мира по хоккею, уступив в четвертьфинале сборной США (2:4). Под руководством Валерия Брагина молодежка впервые осталась без медалей. «Газета.Ru» разбирается в причинах провала.

Слабый состав

Сборная России уступила США в четвертьфинале молодежного чемпионата мира. Год назад наша команда проиграла американцам в полуфинале по буллитам, и «звездно-полосатые» в итоге взяли золотые медали.

А вот на стадии четвертьфиналов Штаты еще никогда не выигрывали у российской сборной. Да и вообще, команда Брагина всегда была для них самым неудобным соперником в плей-офф.

Еще не прошло суток с момента вылета с МЧМ, а только ленивый не сказал о том, что у нашей сборной в этом году был недостаточно сильный состав. Даже сам главный тренер команды Валерий Брагин высказался на эту тему, отметив, что Клим Костин и Андрей Свечников, которые младше партнеров на год, были лучшими в этой сборной.

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Вообще говоря, слышать о том, что поколение-1998 в России «неурожайное», немного странно, учитывая, что именно этот год рождения под руководством Виталия Прохорова играл в ВХЛ как отдельная команда и считался очень перспективным.

Правда, на юниорском чемпионате мира ребята так и не сыграли из-за скандала с мельдонием — в итоге на ЮЧМ-2016 поехала команда младшего возраста, добравшаяся до четвертьфинала.

После стартового поражения от Чехии (4:5) уже на турнире в Баффало Брагин говорил о недостатке опыта у его подопечных как раз из-за того пропущенного турнира.

Отсутствие реальных лидеров у команды, которые тащили бы сборную вперед, по ходу МЧМ действительно отмечали многие, а истина лежит, как это обычно бывает, где-то посередине.

Нынешняя молодежка далеко не бесталанна. Многие хоккеисты этого призыва — не только Костин со Свечниковым — имеют весьма хорошие перспективы, но и проблем у состава нашей сборной достаточно.

Во-первых, лидеров-«тащеров» в режиме «прямо сейчас» у этой команды действительно не оказалось. Российские нападающие стреляли отдельными моментами, но бремя лидерства никто на себя так и не взвалил.

При этом о лидерстве защитников говорить не приходится вообще. Пожалуй, с точки зрения подбора игроков в этой линии, нынешняя молодежка действительно слабейшая за последние годы. И если в нападении можно назвать штук шесть, а то и больше фамилий, от кого можно ждать прорыва в дальнейшем, то с обороной в этом смысле все достаточно грустно.

Хорошо проявил себя во время турнира голкипер Владислав Сухачев, однако он, сыграв на добротном уровне и прилично навыручав против Швеции и США, не показал совсем уж фантастического хоккея, как, например, Андрей Василевский в 2012 и 2013 годах.

К тому же, как ни старался Сухачев, и «Тре крунур», и «зведно-полосатым» наша сборная все же уступила. И второе поражение оказалось фатальным.

Мощный соперник

Аукнулся сборной России и слабый старт на турнире. Команда Брагина, как обычно, набирала обороты по ходу турнира, и играй она против Чехии не в первом, а в четвертом туре, наверняка бы выиграла.

Тогда в четвертьфинале играть предстояло бы с яркой, но все же вполне посильной нашим хоккеистам Финляндией, к тому же удобной по стилю.

Вместо этого в четвертьфинале пришлось сражаться с едва ли не сильнейшей сборной турнира. Сейчас сложно оценивать, превосходят ли США Канаду и Швецию.

На этот вопрос ответят дальнейшие матчи, и в том числе полуфинал против скандинавов, но именно у Штатов играет лучший бомбардир турнира Кейси Миттлстадт и лучший снайпер этого чемпионата Кифер Беллоуз.

Миттлстадта Брагин со своими подопечными «съели», а вот Беллоуз забросил две шайбы, открыв в матче счет и решив исход игры в пользу американской команды.

Но, опять же, дело не упирается в двух пусть и выдающихся хоккеистов. Состав сборной США вообще очень техничный, быстрый и мощный физически.

Американцы довели подготовку молодых игроков до фантастического уровня, и теперь их молодежные сборные сочетают в себе лучшие образцы советского и канадского стилей.

Мощные, вихревые начальные отрезки матчей, умение находить лучшие позиции в чужой зоне, словно притягивая к себе отскоки, — от «кленовых листьев». Умный, комбинационный хоккей с прекрасным розыгрышем в средней зоне – от «Красной машины».

Ну и, конечно же, убийственное большинство, пусть и не сработавшее в полную силу против сборной России — вот с такой командой нам пришлось играть в четвертьфинале.

Безобразное большинство

А в это время сборная России стала худшей командой турнира по реализации лишнего, сумев забросить только одну шайбу за 20 попыток…

Вообще это очень показательно: подопечные Брагина прекрасно играли в меньшинстве, нейтрализуя образцовые спецбригады большинства шведов и американцев, но сами были не состоятельны, когда имели численный перевес.

Это наилучшая иллюстрация проблем в подготовке. Молодежки Брагина всегда брали медали под его руководством, но Валерием Камбэковичем он стал вынужденно.

Специалисту приходится каждый год выжимать из имеющегося материала максимум. Заслуга нашего главного тренера и его штаба даже не в самих медалях, а в том, что российские молодежки в последние годы добились большего, чем могли рассчитывать, сравнивая с соперниками абсолютные силы составов.

Невезение

Могла Россия выиграть медали и в этом году. Еще перед четвертьфиналом США были явными фаворитами, а кое-кто даже рассуждал об отсутствии шансов у нашей команды. Еще более удивительно читать, что все было по делу, после матча.

Да, «звездно-полосатая» сборная заслужила свою победу, и никто не сможет назвать ее незаслуженной, но все-таки в конкретном матче план Брагина опять сработал.

План сработал, у нас было достаточно возможностей, и российской молодежке откровенно не повезло. Уолл потащил супермомент Соколова, Манукян не попал в пустые ворота при счете 2:2, а уже при 2:3 после подправления Шолохова американцев спасла штанга.

Справедливость поражения в том, что невозможно из года в год балансировать на тонком канате, тащить себя из болота за волосы, словно барон Мюнхгаузен, и так ни разу и не сорваться. Лед слишком истончился, и на этот раз молодежка под него провалилась.

Что дальше

Только слово «провал» в данном случае все же не совсем уместно. За этот турнир ни нашей команде, ни тренерскому штабу ни в коем случае не должно быть стыдно.

Брагина критикуют за небольшое игровое время Костина и Свечникова, но они действительно младше партнеров – их час настанет на МЧМ через год.

Там будет совсем другая молодежка, шансов у которой, считается, куда больше. Причем не просто на медали, а на общую победу.

Правда, это не изменит того факта, что российская школа хоккея выживает за счет загорающихся талантов и отдельных выдающихся тренеров, работающих фактически за идею.

Конкурировать с канадцами, где хоккей – национальная идея, нам действительно глобально невозможно. Но сейчас наше отставание в подготовке от шведов, американцев и даже финнов становится катастрофическим.

И это на фоне первого с 2005 года выхода в полуфинал чешской молодежки… Впрочем, это не вывод после молодежного чемпионата мира. Ничего нового в этой информации нет. Как нет и каких-либо шагов от Федерации хоккея России для изменения ситуации.

Остается верить в Валерия Брагина, его мастерство стратега, тактика и психолога, работу помощника Олега Браташа с вратарями да характер наших молодых парней.

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