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«Россияне не проигрывали этому составу США»

Хоккейная сборная России сыграет в четвертьфинале МЧМ против США

Чемпион мира по хоккею Александр Волчков и олимпийский чемпион Виталий Прохоров в интервью «Газете.Ru» прокомментировали игру сборной России на молодежном чемпионате мира, а также поделились своими прогнозами на предстоящий четвертьфинал против хозяев турнира команды США.

Сборная России по хоккею заняла третье место в группе В на молодежном чемпионате мира и вышла в четвертьфинал, где сыграет с хозяевами турнира командой США. На групповом этапе подопечные Валерия Брагина одержали уверенные победы над швейцарцами и белорусами, однако уступили прямым конкурентам — сборным Швеции и Чехии с минимальной разницей в счете.

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Американцы, несмотря на победу над Канадой, допустили осечку со словаками и заняли второе место в группе А, тем самым выйдя на крайне неудобного для себя соперника в лице в сборной России.

Чемпион мира по хоккею Александр Волчков прокомментировал «Газете.Ru» выступление российской команды на турнире в Баффало и не стал переживать из-за не самых лучших результатов в группе.

«В этом году у нас собралась команда без ярких личностей. Ребята показывают хороший средний класс игры, но яркого человека, лидера сборной, я не увидел.

Но я не стал бы судить по предварительным играм. Уровень этого чемпионата таков, что практически любая команда может обыграть любую, что и подтверждается на турнире.

К примеру, долгое время чехов на молодежном уровне не воспринимали всерьез. Они редко собирали боеспособную сборную. А сейчас чехи играют очень сильно, и показали, что готовы бороться на самом высоком мировом уровне.

Вообще, круг претендентов очень широк, и есть шесть команд, которые способны сегодня выиграть. Швеция — отличная сборная с высоким техническим уровнем. На каждом МЧМ они практически не проигрывают на групповой стадии, но высокого итогового результата добиваются редко», — сказал Волчков.

Бывший игрок сборной СССР также поделился свим мнением о предстоящем четвертьфинале с американцами, но не стал называть фаворита матча.

«Американцы более сыграны. У них есть постоянный костяк, вокруг которого иногда меняются игроки, и среди всех команд они выделяются именно этим — своей игровой дисциплиной и сыгранностью.

Предсказать, чем закончится матч с американцами, не берусь, да и неблагодарное это дело. Единственное, что могу сказать,

у Брагина очень большой опыт выступлений в молодежных чемпионатах, и он знает, как подводить подопечных к плей-офф, что сыграет на руку нашей команде.

Поэтому не стану выделять в этой паре фаворитов», — заключил эксперт.

Олимпийский чемпион Виталий Прохоров хвалебно отозвался о сборной США, но сказал, за счет чего россияне могут обыграть соперника в четвертьфинале.

«Все видят, что американцы — это серьезный соперник, хоть и проиграли словакам. Члены сборной играли вместе два года. Большинство игроков 98-го года рождения.

Они очень хорошо тактически и технически обучены, и это физически крепкая команда. Однако наши ребята 98-го года рождения ни разу не проигрывали этому составу.

Так что, не исключено, что соперник это держит в уме и будет ощущать психологическое давление. То есть, наша команда должна действовать с позиции силы.

Российские хоккеисты исторически удачнее играют с североамериканцами, чем с европейцами. В предстоящем четвертьфинале очень будет важна дисциплина. Нам нужно как можно меньше удаляться, ведь играть будем против хозяева турнира. В целом, фактор выступления в гостях у американцев может оказать совершенно разное влияние. Понятно, что ребята переживают, но можно сделать так, чтобы волнение придало сил на матч и заставило бы сильнее сконцентрироваться на игре», — отметил Прохоров.

Известный хоккеист тоже предложил не переживать из-за двух поражений в групповом этапе.

«В истории спорта было много случаев, когда неудачное выступление в группе в дальнейшем оборачивалось победой.

Такое случалось в разных видах спорта, включая хоккей. Например, на чемпионате мира 1982 года по футболу итальянцы невзрачно смотрелись на групповой стадии, а в итоге выиграли весь турнир. Для российской сборной важно, какие выводы были сделаны в команде после группового этапа, и какие корректировки были внесены тренерским штабом в игру подопечных», — подчеркнул Прохоров.

Бывший главный тренер московского «Спартака» и омского «Авангарда» Федор Канарейкин не стал давать оценку игре сборной, справедливо заметив, что основные события только начинаются, и уже после игр навылет можно что-то говорить о российской команде.

«Пока конкретики никакой нет. То, как сыграли в группе мало о чем говорит. Ребята в плей-офф прошли, задачу выполнили, и сборную ожидает первый по-настоящему важный матч. Уже после него можно делать выводы», — сказал специалист.

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