«Встаньте на колени и умоляйте»: Макгрегор против Нурмагомедова

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Хабиб Нурмагомедов после годичного отсутствия, связанного с проблемами со здоровьем, вернулся в мир больших поединков очень громко — уверенной победой над четвертым номером рейтинга легковесов UFC Эдсоном Барбозой.

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Однако еще ярче его возвращение стало благодаря неожиданно горячей реакции скандального ирландского бойца Конора Макгрегора.

«Этот дагестанец в ту ночь выглядел как дерьмо собачье. Заплатите мне достойную цену — и Король вернется.

Вставайте на свои чертовы колени и умоляйте меня. Просто так меня не убедить», — высокомерно заявил Макгрегор в своем твиттере.

That Dagestani was dog shit the other night you's are all nuts. Game full of sloppy bums asking to be slept. Pay me my worth and Kings back. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 января 2018 г. Truly truly truly get on your fucking knees and beg me. Otherwise I don't give a bollox.

My whiskey is out this year and thats Diddy bread. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 1 января 2018 г.

Ирландец по прозвищу Печально известный (The Notorious) является действующим чемпионом UFC в легком весе и, соответственно, хорошим раздражителем для Нурмагомедова, который уже давно требует у организации дать ему бой за титул.

Так, сразу после победы над Барбозой дагестанский Орел заявил, что готов, не выходя из клетки, сразиться либо с временным чемпионом UFC в легком весе Тони Фергюсоном, либо с действующим, то есть с Макгрегором.

"If UFC gives me one hour rest, I can fight one more time with Conor or Tony. No problem." @TeamKhabib wants to fight for the belt in one hour. WUT. #UFC219 pic.twitter.com/rZU4FfWzgq — UFC (@ufc) 31 декабря 2017 г.

Неудивительно, что Нурмагомедов немедленно отреагировал на нападки ирландца, коротко написав «Заткнись» и прикрепив к посту многозначительный смайлик в виде петуха.

А на требование Макгрегора умолять его о бое Нурмагомедов ответил картинкой, на которой соперник в панике убегает от него, держа чемпионский пояс, а сам дагестанец верхом на медведе преследует неприятеля.

Ирландец решил не отставать от своего российского коллеги и тоже ударился в рассуждения, связанные с животным миром.

«Я зарежу твоих домашних питомцев и надену их шкуру на себя, как шубу. Я сделаю это только один раз», — пригрозил ирландец.

I slaughter your pets and wear them as coats. And I only wear them once. https://t.co/5IMAc3ysgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 2 января 2018 г.

Однако и над этим выпадом дагестанский Орел только посмеялся.

«Ты можешь купить шкуры только в магазине. А в октагоне медведь съест тебя», —

цитирует бойца RT.

Чуть позже Нурмагомедов выложил в инстаграме забавный мульфильм с собой, Макгрегором и президентом UFC Даной Уайтом в главных ролях.

В видеоролике россиянин сначала прогоняет от себя журналиста Ариэля Хелвани, с которым конфликтовал в прошлом году. Хелвани пытается восхвалять российского бойца после победы над Барбозой, но тот не принимает его лесть.

Неожиданно в кадре появляется Макгрегор и начинает объяснять, почему Нурмагомедов не достоин боя с ним,

но российский спортсмен быстро указывает ирландцу на его собственные недостатки в технике.

А когда в комнату входит Уайт и пытается заявить о том, что надо бы организовать поединок между бойцами, Макгрегор в панике затыкает ему рот.

Нурмагомедов подписал этот ролик как «сумасшедшее видео» и прибавил хэштег #BigDramaShow, но по сути он прав. Руководители UFC уже давно не могут свести его с Макгрегором, назначая более легких соперников (на счету «дагестанского Орла» 25 побед в 25 боях, из них девять — в рамках UFC).

Иногда этому служили объективные причины, вроде травм Хабиба, однако при желании этот поединок давно можно было организовать.

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов даже открыто заявил, что это объясняется страхом ирландца перед Нурмагомедовым.

«Макгрегор боится Хабиба, так как Хабиб мотивирован на то, чтобы не просто победить, а уничтожить Конора. Это поражение будет означать для ирландца завершение карьеры царя UFC.

Хабиб заслужил того, чтобы стать царем единоборств. Но этого не хочет Дана Уайт или люди, которые владеют UFC. Уверен, что Хабиб загасит Конора.

У него есть качества, которые позволят победить ирландца — и их суммарно намного больше тех, которые бы позволили Макгрегору выиграть. Хабиб оснащен намного лучше», — цитировал промоутера «СЭ».

В июне 2017 года появились новости о том, что Макгрегор все-таки хочет сразиться с Нурмагомедовым — причем в России.

«Знаете, что сказал мне Конор? Он сказал: «Я хочу драться с Хабибом в России», —

заявил тогда глава UFC Уайт в интервью MMAJunkie.

Однако подтверждения этому от обычно разговорчивого ирландца так и не прозвучало. Словно напоминая об этом, Нурмагомедов разместил в своем твиттере запись, на которой Макгрегор сначала заявляет «Я сражусь с Хабибом в России», а затем, увидев, как россиянин бьет Барбозу, с растерянным лицом говорит «Я потерял свой паспорт».

На данный момент это последняя запись в эпистолярном конфликте Нурмагомедова и Макгрегора в социальных сетях, однако практически нет сомнений, что этим перепалка не ограничится.

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