«Американцы нам по силам»

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Швеции в заключительном матче группового этапа чемпионата мира среди коллективов до 20 лет.
Основное время встречи завершилось со счетом 3:3, причем россияне постоянно находились в позиции догоняющих. Первую шайбу в матче занес себе в актив Лиас Андерссон — Дмитрий Соколов сравнял счет, спустя две минуты Тимоти Лильегрен вновь вывел скандинавов вперед — Клим Костин восстановил статус-кво, на 55 минуте Гленн Густафссон, казалось, поставил точку в матче, однако и тут россияне догнали соперника.
В серии буллитов удача оказалась на стороне «Тре крунур».
Это поражение отбросило подопечных Валерия Брагина на третью строчку в группе, что означает встречу со сборной США в четвертьфинале турнира.
Это, пожалуй, самый сложный жребий для юных россиян.
Если бы наша команда одержала победу с разницей в две шайбы, то заняла бы первое место в своей группе и в плей-офф играла бы со Словакией. Победа в одну шайбу вывела бы нас на финнов.
Однако случилось поражение — и в следующем раунде придется противостоять хозяевам турнира американцам.
Нападающий сборной России Алексей Полодян, забивший на 57-й минуте при счете 3:2 в пользу шведов и позволивший нашей команде перевести игру в овертайм, признался, что все равно рассчитывает на победу в турнире.
«Расстроены, потому что проиграли, но на самом деле
нам без разницы, с кем играть в четвертьфинале. Мы приехали на чемпионат мира за победой.
Во втором периоде у команды наступил спад? Ребята хотели выиграть борьбу, поэтому пошли толчки и зацепы ненужные — много удалений из-за этого. Большую часть периода отыграли в меньшинстве, поэтому кто-то выпал из ритма, кто-то, наоборот, переиграл, — приводит слова форварда официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).
На вопрос о силе американской сборной Полодян ответил спокойно:
«У США хорошая команда. Но они проиграли словакам, с канадцами вничью сыграли. Значит, и нам они по силам».
Другой нападающий молодежной «Красной машины» Герман Рубцов посетовал на не очень высокий уровень игры своей команды:
«Не могу сказать, что удовлетворены качеством игры. Были моменты, но постоянно чего-то не хватало.
Стараемся не пропускать таких легких шайб, как в первом периоде, но, когда так получается, вытягиваем игру, играем до конца».
Защитник Егор Зайцев назвал второй период в исполнении сборной России провальным.
«Во втором периоде много удалялись, «пять на три» постоянно играли, много потеряли сил.
Вообще провалили эти 20 минут из-за удалений. Надо исправлять. В меньшинстве игру не выиграешь».
Главный тренер сборной России Брагин тоже не обошел стороной большое количество штрафов во второй трети встречи.
«Очень много отрабатывали в меньшинстве, это нужно убирать. Следующий матч — уже плей-офф. С другой стороны, это была хорошая тренировка для нас.
Шансов выиграть было очень много, но так сложилось. В конце меняли вратаря на шестого игрока, хотели выиграть в основное время, но немного не получилось, — посетовал наставник.
— Спад во втором периоде? Ну, конечно, он связан с игрой в меньшинстве. Мы минут двенадцать так играли.
Одни ребята нагрузились, им нужно было время на восстановление. Другие слабо играют в меньшинстве, они не выходили на лед».
Брагин по достоинству оценил уровень игры следующего соперника своих подопечных — сборной США.
«Команда хорошая, очень играющая. Против нее нужно правильно действовать тактически. У них хорошее большинство, потому нужно убирать удаления».
Определенный оптимизм россиянам может внушать историческая составляющая грядущего противостояния.
Наша молодежка трижды встречалась с ровесниками из США на стадии четвертьфинала МЧМ и ни разу не проиграла.
Другие пары 1/4 финала: Канада — Швейцария, Чехия — Финляндия, Швеция — Словакия.
Россия сыграет с США 3 января в 04:00 мск.
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