«Нурмагомедов — просто зверь»

Российский легковес Хабиб Нурмагомедов блестяще вернулся в смешанные единоборства после более чем годичного простоя, в одну калитку разгромив бразильского бойца Эдсона Барбозу в рамках со-главного боя шоу UFC 219 в Лас-Вегасе.

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В последний раз Нурмагомедов дрался в ноябре 2016 года, когда победил Майкла Джонсона. После этого россиянин настойчиво требовал боя с чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором, но получил только поединок с другим претендентом на пояс американцем Тони Фергюсоном.

Однако намеченный на март 2017 года бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоялся, так как россиянин во время сгонки веса оказался на больничной койки из-за истощения организма.

Россиянина заменил в том бою как раз Барбоза, а Фергюсон, выиграв у бразильца, получил титул временного чемпиона мира, введенный специально, чтобы легкий вес не простаивал, пока Макгрегор балуется боксом и шоу-бизнесом.

Вернувшись в октагон 31 декабря в Лас-Вегасе, Нурмагомедов продемонстрировал, что находится в феноменальной форме, и буквально убрал соперника с дороги. Барбоза сумел выстоять до конца 15-минутного поединка, но преимущество россиянина ни у кого не вызывало сомнений.

Бой не закончился нокаутом только из-за умения бразильца терпеть и держать удар, при этом Нурмагомедов выбросил больше 150-ти «важных ударов» в своего оппонента, пропустив меньше 30-ти.

«Благодарю Всевышнего и всю мою команду за эту победу. Все видели, что я три раунда избивал лучшего ударника UFC. И теперь хочу провести бой за чемпионский титул. Мне не важно, будет это Фергюсон или МакГрегор. Готов к любому из них, готов драться с ними хоть прямо сейчас, не уходя с октагона», – сказал Нурмагомедов в интервью прямо после объявления о своей безоговорочной победе.

«Воу!!!! Просто зверь!!!!»

— написал в твиттере президент UFC Дэйна Уайт после победу Нурмагомедова над Барбозой.

При этом глава UFC рассказал, что не знает, когда Конор Макгрегор вернется в промоушен.

«Если Конор МакГрегор подерется в следующем году, это будет круто. Если Конор МакГрегор не подерется, то UFC все равно продолжит свое существование. У этой монеты есть две стороны. Об одной я сказал только что: тяжело просыпаться по утрам для того, чтобы получать удары по лицу, когда ты так богат. Есть множество мест для путешествий и куча вещей, которые ты можешь купить, прежде чем начнешь скучать и захочешь вернуться в игру, — сказал Уайт.

— Итого, я не знаю. Я действительно не понимаю, что Конор хочет сделать. Конор богат. Сейчас праздники. Я уверен, что всю его семью ждет прекрасное Рождество. Посмотрим, что принесет Новый год».

При этом президент UFC отметил, что пока Макгрегор находится в «творческом отпуске», наиболее реальной является встреча двух первых номеров рейтинга в легком весе – Фергюсона и Нурмагомедова, которые весной могут разыграть титул временного чемпиона, коим сейчас владеет Тони.

«МакГрегору нужно защитить титул легкого веса. Нэйта Диаса нет даже в списке претендентов на пояс. Поединки с Нэйтом — это одни из тех боев, которые не должны были быть организованы в первую очередь, но они случилось, и это было здорово, это были потрясающие бои. Людям они нравилось, поэтому где-то на горизонте есть вероятность трилогии, — начал Уайт. — Но сейчас Конор должен защищать свой титул против Тони Фергюсона. Тони Фергюсон — это тот бой, если он захочет вернуться.

Победитель матча Барбозы и Нурмагомедова может подраться с Тони Фергюсоном за возможность сразиться с Конором МакГрегором. Посмотрим».

Напомним, что Макгрегор ни разу не выходил в октагон, чтобы защитить чемпионский титул, завоеванный им в 2016 году.

По слухам, Уайт планирует уговорить ирландца выйти против победителя потенциального боя Фергюсона с Нурмагомедовым летом 2018 года, но все будет упираться в желание самого Конора, так что в конечном счете временный титул, который должны разыграть американец и россиянин весной будущего года, может превратиться в постоянный сам собой.