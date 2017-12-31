Групповой экзамен: хоккеисты Брагина сразятся со Швецией

Россия – Швеция (начало матча в 4.00 мск)

Обыграв Белоруссию (5:2) в третьем матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею, сборная России официально обеспечила себе место в четвертьфинале.

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Впрочем, сомнений, что в плей-офф наша команда сыграет не было и после стартового поражения от Чехии (4:5), и тем более после победы во втором туре над Швейцарией (5:2).

Тем не менее заключительный матч групповой стадии против Швеции имеет важнейшее значение как в турнирном, так и в психологическом плане.

Если говорить о турнирных раскладах, то именно игра с «Тре крунур» определит расстановку позиций в группе В среди лидеров. Теоретически сборная России, располагающаяся сейчас на третьей позиции в своем квинтете, может еще выиграть подгруппу.

Для этого российской команде надо обыграть скандинавов в новогоднюю ночь с разницей в две шайбы. Тогда у Швеции, России и играющей с Швейцарией Чехии (закладываем ее победу в основное время) будет по 9 очков, но по разнице шайб в личных встречах подопечные Брагина окажутся выше всех.

Если же Чехия умудрится потерять против альпийцев хотя бы одно очко, что не так чтобы совсем невероятно, молодых российских хоккеистов устроит для первого места в группе В любая победа в основное время.

Если ее не случится, то, чтобы обойти Чехию и финишировать на втором месте, нужно будет набрать больше очков, чем чехи завоют в матче с швейцарцами, так как при равенстве очков между двумя командами наша будет ниже из-за поражения в первом туре.

Существует еще расклад, при котором Россия уступит Швеции в основное время, а Швейцария обыграет Чехию, но ниже третьей строчки мы все равно не опустимся, так как будем иметь положительную разницу шайб при равенстве набранных очков в личных встречах.

Вообще, этот вариант самый маловероятный из всех, да и ухудшить турнирную ситуацию команды Брагина он не может, так что и говорить о нем не стоит.

Куда интереснее рассматривать возможное смещение шведов с первой строчки. Это может стать эпохальным событием, ведь желто-синие финишируют на первых местах на групповом этапе МЧМ уже на протяжении одиннадцати лет подряд!

И здесь возникает второй аспект этого противостояния – психологический. Сборной России очень важно показать достойный хоккей на фоне одного из главных (если не самого главного) фавворита молодежного чемпионата мира.

Результат здесь даже вторичен – сборным Брагина всегда было все равно, с кем играть в четвертьфинале. Куда важнее зарядиться уверенностью в себе, выдержав шведский экзамен.

А он обещает быть очень серьезным. У «Тре крунур» просто фантастическая команда, показывающая образцовый комбинационный хоккей.

Все игроки шведской сборной точно знают куда бежать, что делать с шайбой, где находятся партнеры. А лидеры, как Элиас Петтерсон и Расмус Далин, поднимают уровень команды и партнеров до заоблачных, по молодежным меркам, высот.

Поражение от Чехии в первом туре можно и даже нужно списать на вкатывание в турнир, сейчас же подопечные Брагина уже должны прибавлять, и если наша сборная рассчитывает на медали, она это покажет в последнем матче группы.

Швеция тех же чехов обыграла очень уверенно, даже не включив максимальных оборотов. «Тре крунур» немножко поигрались с лидерами соперника в кошки-мышки, но результат под сомнение по-настоящему в том матче не ставили.

Матч Швеция – Россия – это отдельная история в рамках молодежного чемпионата мира. Эта игра интересна и самодостаточна сама по себе настолько, что может не обращать внимания на турнирные расклады.

Для нас она интересна еще и тем, что команда Брагина вернется после двух игр в малюсеньком «Харборе» на 19-тысячную «Кикбэнк-Арену», где она как раз уступила в матче открытия чехам.

Насколько наша команда дисциплинирована в различных игровых ситуациях, как может терпеть в режиме, приближенному к плей-офф, наладила ли она наконец большинство, будут ли российские хоккеисты успевать за шведскими сверстниками и готовы ли наши вратари тащить – на все эти вопросы мы должны получить ответы после этого матча.

Что касается четвертьфинала, то встреча с уже выигравшей группу А Канадой нам там не грозит. Наиболее вероятным вариантом является кто-то из парочки Финляндия – США, которая разыграет второе место в квинтете А в личной встрече.

Если же парни Брагина смогут совершить локальное чудо и выиграть группу, то плей-офф мы начнем против сенсационно обыгравшей США Словакии или Дании, которая попробует не пустить ее в четвертьфинал в очной разборке.

Кстати, в группе А возможен вариант, при котором словаки займут третье место, а Штаты откатятся на четвертую позицию. Для этого Словакии, отстающей от «звездно-полосатых» на два балла, надо догнать их по очкам. Так что запутанность другой группы – еще один повод смотреть матч против Швеции, не обращая внимания на четвертьфинальные расклады.

Чтобы выиграть турнир, все равно надо обыграть всех соперников, кто окажется на пути в плей-офф, и Брагин это знает, как никто другой.

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