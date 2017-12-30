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Нурмагомедов побьет бразильца из-за сына

У российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова родился сын

Российский боец ММА Хабиб Нурмагомедов сразится с бразильцем Эдсоном Барбозой в со-главном бою вечера UFC 219. Победитель этого поединка может получить право на сражение за титул чемпиона UFC в легком весе — с временным чемпионом Тони Фергюсоном либо с действующим — Конором Макгрегором. Накануне у Нурмагомедова родился сын, что может стать дополнительной мотивацией для дагестанского Орла.

В канун Нового года, в ночь с 30 на 31 декабря, в Лас-Вегасе состоится одно из крупнейших событий этого года в мире ММА — UFC 219.

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Со-главным поединком вечера после боя бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Доминика Круза (22-2) против Джимми Риверы (21-1) станет встреча россиянина Хабиба Нурмагомедова и бразильца Эдсона Барбозы.

Этот бой для Нурмагомедова — первый и последний в завершающемся году.

В последний раз дагестанский Орел заходил в октагон в ноябре 2016 года, когда в третьем раунде болевым приемом одолел американца Майкла Джонсона. После этого он потребовал у президента UFC Даны Уайта бой за титул, но получил только претендентский поединок с другим представителем США Тони Фергюсоном.

Предполагалась, что в случае победы Нурмагомедов наконец станет обязательным претендентом на бой со скандальным ирландцем Конором Макгрегором, который тогда как раз завоевал звание чемпиона UFC в легком весе.

Однако россиянин настолько серьезно подошел к сгонке веса перед боем с Фергюсоном, что начал страдать от провалов в памяти и оказался в больнице.

Об этом сообщил его отец и тренер Абдулманап Нурмагомедов.

«Как-то Хабиб парился с братом Омаром, а потом спросил его: «Ты когда пришел?». Это произошло во время последней сгонки веса перед боем с Фергюсоном. То есть они были вместе, а Хабиб не мог вспомнить, когда брат пришел.

Срывы в памяти случаются во время больших весогонок. Омар сразу сообщил об этом мне, а я дал команду врачу Шамилю из сборной Дагестана: «Делайте ему укол и снимайте с боя»,

— приводит слова Абдулманапа 8news.ru.

В итоге поединок был отменен, а вопрос о состоянии Нурмагомедова во время сгонки веса стал самым частым во время интервью. Дагестанский Орел уже устал отшучиваться словами о том, что готов отрезать себе ногу ради достижения нужных цифр на весах.

Все это время боец занимался своим здоровьем, чтобы больше не допустить подобных эксцессов. В итоге за месяц до поединка ему оставалось сбросить лишь несколько килограмм. На финальном взвешивании Нурмагомедов показал 70,5 кг, а Барбоза — 70,3 кг.

Этот бой — отличный шанс для россиянина стать претендентом на титул чемпиона UFC в легком весе.

Временный титул можно будет оспорить у Фергюсона, а там уже и рукой подать до схватки с действующим чемпионом Макгрегором, которая может принести всемирную славу и баснословные деньги. Сам Нурмагомедов в недавнем интервью заявил, что в полной мере осознает важность предстоящего боя с Барбозой.

«Барбоза сейчас находится на хорошем ходу, это четвертый номер в мире (Хабиб — второй. — «Газета.Ru»). Это самый важный бой в моей карьере. От результата зависит, что будет дальше, — приводит слова спортсмена ТАСС. — Бразилец опасен хорошим передвижением, он также очень хорошо бьет ногами, у него большой опыт в муай-тай и кикбоксинге.

Это очень непростой соперник, ну а мое преимущество в борьбе, здесь нечего скрывать. Моя борьба, мой прессинг — это то, над нейтрализацией чего он работает. А я работаю над тем, чтобы блокировать его удары ногами и навязывать свой бой».

Профессиональный рекорд Нурмагомедова — 24 победы подряд и ни одного поражения. У Барбозы — 19 триумфов при четырех неудачах.

Если россиянину удастся перевести поединок в борьбу, то шансы на победу сильно возрастут. Бразилец не очень силен в партере и будет всеми силами пытаться работать в стойке, однако сдержать проходы Нурмагомедова — нелегкая задача.

Неудивительно, что дагестанского Орла многие считают явным фаворитом поединка. Об этом в открытую заявил и тренер россиянина Хавьер Мендес.

«Хабиб не такой однообразный боец, как может кому-то показаться. Конечно, если он переведет Барбозу в борьбу, то победит без шансов.

Но Нурмагомедов может хорошо вести бой и в стойке, на моей памяти он не проиграл ни одного спарринга с 2011 года. Хабиб очень опасен для Барбозы во всех смыслах», — уверен наставник.

К тому же дополнительное вдохновение Нурмагомедову может принести то, что 30 декабря у него родился сын, о чем сообщил клуб Eagles MMA у себя в инстаграме.

«Отличная новость! День начался с очень хорошего события. Только что у президента клуба Eagles MMA Хабиба Нурмагомедова родился сын», — говорится в заявлении.

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