Швед не совладал с «Барсой»

Опять 25

Имея в преддверии матча с «Барселоной» далеко не самый плохой рекорд 8-6, «Химки» практически не могли похвастаться убедительными победами в текущем розыгрыше Евролиги — словно отдавая дань проходящему в данный момент в Баффало молодежному чемпионату мира по хоккею и исконно «веселым» россиянам на оном, желто-синие при Георгиосе Барцокасе, кажется, попросту разучились проводить в главном клубном турнире Старого Света скучные встречи с игрой в одну «калитку».

Реклама

За редкими исключениями вице-чемпионам Единой лиги ВТБ каким-то чудесным образом удается как навязывать «кровопролитную» борьбу явным фаворитам, там и привносить интригу в поединки с очевидными атусайдерами.

Еще одной отличительной «фишкой» подмосковной команды в этом полугодии стали первые четверти, в своем подавляющем большинстве для россиян оказывающиеся неудачными.

Именно так все случилось и в игре с «Барселоной», крайне титулованным коллективом с неплохим составом, однако в последнее время испытывающим определенные проблемы в континентальном первенстве (лишь четыре победы до выезда в Мытищи и общее 13-е место в регулярке; ни одной виктории вне Испании).

Правда, в данном случае нельзя сказать, что мажорная для гостей стартовая десятиминутка стал полным следствием вялого баскетбола в исполнении Алексея Шведа и компании — напротив, россияне с первых же минут сумели показать оппонентам, что просто им в защите не будет, отправив в цель парочку классных индивидуальных «трешек».

И это, скорее всего, как минимум не позволило бы химчанам достаточно оперативно оказаться в отстающих, не продемонстрируй испанцы в дебюте какую-то фантастическую в своей коллективности игру --

шутка ли, но один Адам Ханга за отчетный период отдал в два раза (!) больше «ассистов», чем все хозяева вместе взятые, ограничившие в четверти лишь тремя результативными передачами.

Все это вкупе с заметным трудностями «Химок» с распутыванием каталонских «кружев» привело к неутешительным -10 по итогам десятиминутки с 25 пропущенными очками, что как бы намекало — с сине-гранатовыми перепасовками нужно что-то делать.

Возвращение? Легко!

И «Химки», конечно, это «что-то» сделали — сомневаться в возвращении россиян в игру в данном случае мог лишь человек не слишком сведущий или же наиболее оптимистичный фанат «Барсы», перед которым вдруг забрезжила возможность прекращения пятиматчевой проигрышной серии в Евролиге.

Ключевым для оформления камбэка стал выход на паркет форварда Тайлера Ханикатта,

еще в предыдущих поединках зарекомендовавшего себя в качестве сверхполезного запасного (причем таковым он является лишь по тактическим соображениям) с максимально широким спектром умений.

Удачно войдя в игру (подбор плюс зрелищный данк после навесного паса от Шведа за две минуты на площадке), американец со временем стал приносить лишь все больше и больше пользы, забивая с разных дистанций, грамотно разгоняя атаки, подбирая и блокируя, что, естественно отражалось и на разнице в счете, которая неумолимо (пусть и не так быстро, как этого бы хотелось) сокращалась.

Забегая вперед, завершит поединок Тайлер с 18 пунктами при всего двух (!) промахах с игры — пожалуй, лишь к нему и Энтони Гиллу (13; 5/5 с игры) к финальной сирене не было никаких вопросов, тогда как их одноклубники в этот вечер показать идеального баскетбола, к сожалению, не сумели.

В свою очередь

гости после гроссмейстерских 25 баллов на старте во второй четверти заметно «подзатихли», не столько убавив в передвижении мяча, сколько «просев» в завершении

— желто-синие стали куда агрессивнее мешать оппонентам производить броски, что тут же дало свои плоды.

Все это в итоге вылилось в скромные 11 очков «Барселоны» в десятиминутке (было бы и вовсе восемь, не забей Ханга «треху» с сиреной), и вполне приемлимые -4 у подопечных Барцокаса в преддверии большого перерыва.

Продолжили радовать своих болельщиков хозяева и после 15-минутной паузы:

несмотря на отчаянные попытки испанцев остаться в роли лидеров и рывок 5-0 в их исполнении в дебюте второй половины, на седьмой минуте четверти «Химки» усилиями Шведа, поразившего кольцо с дальней дистанции, впервые за долгое время наконец-то вышли вперед.

А дальше начались зрелищные «качели» — небольшим преимуществом завладевали то одни, то другие, попеременно реализуя попытки с разных точек, в итоге завершив третью десятиминутку при полном паритете (57:57).

Потерянный «клатч»

Равный счет, такая же игра и множественное желание у оппонентов отчетливо наталкивали на мысль об интересной заключительной четверти в матче, однако ее, к сожалению, не случилось.

Обменявшись с соперниками попаданиями на старте периода (на «треху» гостей россияне ответили успешной двухочковой попыткой),

химчане за следующие восемь минут по какой-то невообразимой причине сподобились лишь на мизерные четыре (!) очка, фактически подписав себе приговор

— «Барса», конечно, тоже не была идеальна в атаке, но все-таки свои 22 балла за решающий отрезок набрать смогла, встретив финальные секунды при счете 79:65.

Злую шутку здесь с желто-синими сыграл как раз их индивидуализм, сколь живительный, столь же иногда и смертельный — напрочь перестав попадать сложные броски, россияне так и не смогли перестроиться на вразумительный командный баскетбол, продолжив в основном брать игру на себя (хотя были, конечно, и исключения — но тут уже просто не везло).

Не спас от обидного поражения свою команду даже Швед, к последней сирене все равно выбивший свои стандартные 22 очка при не самом лучшем проценте с игры (два из пяти из пределов дуги; три из 12 «трешек»).

Примечательно, что у соперников в этот вечер никто и близко не отметился такой внушительной результативностью — так, лучшими «скорерами» во встрече в составе каталонцев стали Кевин Серафин, Анте Томич и Виктор Клавер (ранее, кстати, выступавший в «Химках»), набравшие по 12 пунктов каждый.

А вот в чем гости действительно превзошли своих оппонентов, так это в передачах и подборах, раздав на 13 «ассистов» больше и — внимание — забравшие 37 (!) отскоков против 17-и от россиян, в том числе и 12 в нападении.

Другие новости, материалы и статистику можно посмотреть на странице баскетбольных еврокубков, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».