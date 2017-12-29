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Россия ждет от белорусов гарантий

Россия крупно обыграла Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Вратарь молодежной сборной России по хоккею 2018.worldjunior.hockey
Вратарь молодежной сборной России по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею встретится с главным аутсайдером своей группы на чемпионате мира по хоккею в Баффало — национальной командой Белоруссии — и уже по итогам этого матча может гарантировать себе участие в плей-офф. «Газета.Ru» рассказывает о предстоящей встрече главного новогоднего турнира планеты.

В пятницу, 29 декабря, молодежная сборная России по хоккею проведет свой третий матч на чемпионате мира в Баффало, соперниками коллектива подопечных Брагина по которому станут игроки белорусской национальной команды.

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При этом лишь накануне россияне в рамках второго тура первенства встречались со швейцарцами — после достаточно неожиданного поражения в стартовом поединке соревнований с чехами (4:5) виктория над крепкой, но не более Швейцарией виделась и болельщиками, и, вероятно, самими хоккеистами обязательным пунктом в плане отечественного коллектива по выходу в плей-офф.

В итоге впечатления после себя отчетный матч оставил крайне неоднозначные.

С одной стороны,

сборной России все-таки удалось взять три очка, да и счет на табло к финальной сирене был достаточно приятным для болельщицкого глаза (5:2).

С другой — при всей яркости в атаке, а также заметной доминации в ходе почти всей встречи российская команда дважды позволила куда менее мастеровитым оппонентам как-то слишком легко вернуться в игру (после 0:1 и 1:2) и лишь в заключительной десятиминутке сумела показать, за счет чего собирается бороться в плей-офф.

Кроме того, в очередной раз огорчила российская игра «пять на четыре»: на этом турнире подопечные Брагина аж девять (полноценных) раз получали большинство, однако лишь единожды его реализовали — да и то за счет индивидуальных талантов, но не комбинационных действий.

Куда мажорнее пока что смотрятся контрвыпады и стремительные атаки в исполнении россиян

– с этим оружием невероятно трудно будет справляться и абсолютным топам турнира, чего уж говорить о тех же швейцарцев, к слову, именно в подобном стиле пропустивших накануне решающий гол.

По окончании поединка с «крестоносцами» главный тренер сборной России подчеркнул, что его подопечные во втором туре продемонстрировали очевидный прогресс по сравнению со стартовой игрой турнира, в которой — как отмечали некоторые эксперты — «не чехи выиграли, а россияне проиграли».

«Все не так просто было, потому что давила ответственность, чувствовалось это, — сказал журналистам Брагин. — Сегодня по качеству игры было получше, хорошо молодые ребята сегодня сыграли, будем улучшать игру. Индивидуальные ошибки приводили к голам, можно так сказать».

Кроме того, специалист отметил, что в матче со швейцарцами его хоккеистов сковывала ответственность за результат, из-за чего в ряде моментов они принимали поспешные решения.

«На соперников ничего не давило, а у наших игроков чувствовалась зажатость, иногда неправильные решения принимали — особенно в концовках эпизодов.

Хорошие моменты были, но торопились, хладнокровия не хватало, я думаю, что с каждой игрой будут улучшения», — цитирует Брагина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Говоря про улучшения, наставник, вероятно, держал в голове статус следующего соперника россиян на турнире — яркая, красочная и крупная победа над Белоруссией (что видится вполне реальным исходом сегодняшней встречи) должна помочь отечественной команде почувствовать уверенность в своих силах, а вместе с тем гарантировать ей попадание в плей-офф.

На данный момент в активе белорусов ноль баллов после двух встреч МЧМ-2018, и далеко не факт, что до окончания группового этапа очковый баланс коллектива Юрия Файкова пополнится

– своему главному противнику за заветное четвертое место сборная уже уступила, в тяжелой борьбе проиграв тем же швейцарцам (2:3), и уже, скорее всего, начинает потихоньку готовиться к поединкам за сохранение прописки в элите с неудачником из параллельной группы.

И вот уже там шансы на успех у Белоруссии немалые — от возвращения в менее престижный дивизион, где сборная выступала еще год назад, ее вполне могут спасти датчане, основные аутсайдеры всего первенства.

В составе белорусской команды особое внимание на себя обращают два человека — фланговый форвард Максим Сушко, права на которого принадлежат «Филадельфии», и его партнер по атакующей группе Егор Шарангович, уже вовсю играющий за минское «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

На текущий момент

именно на счету этой пары 66 процентов (два из трех) результативных бросков коллектива на чемпионате мира,

и улучшить личную статистику молодые белорусские дарования вполне могут уже во встрече со сверстниками из России, памятуя об их крайне неоднозначной игре в обороне.

Интересно, что ранее сегодняшние оппоненты уже встречались в рамках элитного дивизиона МЧМ — в конце 2015 года подопечные Брагина легко обыграли белорусов со счетом 4:1.

Совсем не верят в команду Файкова и букмекеры: так, на победу россиян в основное время дается крайне скромный коэффициент, равный 1,07, тогда как успехе белорусов по итогам 60 минут можно будет приумножить свой капитал аж в 16 раз.

Поединок Россия — Белоруссия начнется в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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