Россия ждет от белорусов гарантий

В пятницу, 29 декабря, молодежная сборная России по хоккею проведет свой третий матч на чемпионате мира в Баффало, соперниками коллектива подопечных Брагина по которому станут игроки белорусской национальной команды.

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При этом лишь накануне россияне в рамках второго тура первенства встречались со швейцарцами — после достаточно неожиданного поражения в стартовом поединке соревнований с чехами (4:5) виктория над крепкой, но не более Швейцарией виделась и болельщиками, и, вероятно, самими хоккеистами обязательным пунктом в плане отечественного коллектива по выходу в плей-офф.

В итоге впечатления после себя отчетный матч оставил крайне неоднозначные.

С одной стороны,

сборной России все-таки удалось взять три очка, да и счет на табло к финальной сирене был достаточно приятным для болельщицкого глаза (5:2).

С другой — при всей яркости в атаке, а также заметной доминации в ходе почти всей встречи российская команда дважды позволила куда менее мастеровитым оппонентам как-то слишком легко вернуться в игру (после 0:1 и 1:2) и лишь в заключительной десятиминутке сумела показать, за счет чего собирается бороться в плей-офф.

Кроме того, в очередной раз огорчила российская игра «пять на четыре»: на этом турнире подопечные Брагина аж девять (полноценных) раз получали большинство, однако лишь единожды его реализовали — да и то за счет индивидуальных талантов, но не комбинационных действий.

Куда мажорнее пока что смотрятся контрвыпады и стремительные атаки в исполнении россиян

– с этим оружием невероятно трудно будет справляться и абсолютным топам турнира, чего уж говорить о тех же швейцарцев, к слову, именно в подобном стиле пропустивших накануне решающий гол.

По окончании поединка с «крестоносцами» главный тренер сборной России подчеркнул, что его подопечные во втором туре продемонстрировали очевидный прогресс по сравнению со стартовой игрой турнира, в которой — как отмечали некоторые эксперты — «не чехи выиграли, а россияне проиграли».

«Все не так просто было, потому что давила ответственность, чувствовалось это, — сказал журналистам Брагин. — Сегодня по качеству игры было получше, хорошо молодые ребята сегодня сыграли, будем улучшать игру. Индивидуальные ошибки приводили к голам, можно так сказать».

Кроме того, специалист отметил, что в матче со швейцарцами его хоккеистов сковывала ответственность за результат, из-за чего в ряде моментов они принимали поспешные решения.

«На соперников ничего не давило, а у наших игроков чувствовалась зажатость, иногда неправильные решения принимали — особенно в концовках эпизодов.

Хорошие моменты были, но торопились, хладнокровия не хватало, я думаю, что с каждой игрой будут улучшения», — цитирует Брагина официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Говоря про улучшения, наставник, вероятно, держал в голове статус следующего соперника россиян на турнире — яркая, красочная и крупная победа над Белоруссией (что видится вполне реальным исходом сегодняшней встречи) должна помочь отечественной команде почувствовать уверенность в своих силах, а вместе с тем гарантировать ей попадание в плей-офф.

На данный момент в активе белорусов ноль баллов после двух встреч МЧМ-2018, и далеко не факт, что до окончания группового этапа очковый баланс коллектива Юрия Файкова пополнится

– своему главному противнику за заветное четвертое место сборная уже уступила, в тяжелой борьбе проиграв тем же швейцарцам (2:3), и уже, скорее всего, начинает потихоньку готовиться к поединкам за сохранение прописки в элите с неудачником из параллельной группы.

И вот уже там шансы на успех у Белоруссии немалые — от возвращения в менее престижный дивизион, где сборная выступала еще год назад, ее вполне могут спасти датчане, основные аутсайдеры всего первенства.

В составе белорусской команды особое внимание на себя обращают два человека — фланговый форвард Максим Сушко, права на которого принадлежат «Филадельфии», и его партнер по атакующей группе Егор Шарангович, уже вовсю играющий за минское «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

На текущий момент

именно на счету этой пары 66 процентов (два из трех) результативных бросков коллектива на чемпионате мира,

и улучшить личную статистику молодые белорусские дарования вполне могут уже во встрече со сверстниками из России, памятуя об их крайне неоднозначной игре в обороне.

Интересно, что ранее сегодняшние оппоненты уже встречались в рамках элитного дивизиона МЧМ — в конце 2015 года подопечные Брагина легко обыграли белорусов со счетом 4:1.

Совсем не верят в команду Файкова и букмекеры: так, на победу россиян в основное время дается крайне скромный коэффициент, равный 1,07, тогда как успехе белорусов по итогам 60 минут можно будет приумножить свой капитал аж в 16 раз.

Поединок Россия — Белоруссия начнется в 20:00 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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