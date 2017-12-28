Малкин разобрал Бобровского

«Питтсбург Пингвинз» – «Коламбус Блю Джекетс» – 5:4 Б

«Питтсбург» и «Коламбус» в прошлый раз встречались совсем недавно – 21 декабря. Тогда главным героем встречи стал российский форвард «Пингвинз» Евгений Малкин. Он же был лидером хозяев и в отчетной встрече, причем для того, чтобы «пингвины» одержали победу, понадобились подвиги Джино.

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Начало игры прошло явно не по сценарию команды Майка Салливана. В первой 20-минутке шайбы Сонни Милано и Буна Дженнера создали солидный задел для «Блю Джекетс».

Во втором периоде Коннор Шири сократил отставание, но на это ответил Артемий Панарин. Российский нападающий, сходу ставший лидером «голубых мундиров», в предыдущем матче против «Питтсбурга» прервал свою 8-матчевую безголевую серию и смог отличиться снова.

Более того, Панарин, проводивший свою 200-ю игру в регулярных чемпионатах НХЛ, оформил в третьем периоде дубль, ответив на шайбу Фила Кессела, в которой поучаствовал Малкин.

Еще за шесть минут до конца основного времени «Пенс» безнадежно уступали сопернику в два гола, но затем Малкин все перевернул.

Евгений сначала в большинстве сам забросил свою 13-ю шайбу в текущем чемпионате, а затем они с Патриком Хорнквистом создали эквалайзер для Джейка Гюнцеля.

Встреча перешла в овертайм, в котором Сидни Кросби отличился уже на 23-й секунде, однако после видео-ревью взятие ворот было отменено из-за помехи Сергею Бобровскому от Брайана Дюмолина.

В итоге судьба матча решалась в серии буллитов, оказавшейся короткой. У «Питтсбурга» свои попытки реализовали и Малкин, и Кросби, а вот Пьер-Люк Дюбуа и Панарин переиграть Мэтта Мюррея не сумели.

«Коламбус» впервые за последние четыре матча остался без гола в большинстве, не реализовав ни одной из своих трех попыток розыгрыша лишнего. В предыдущих встречах «голубые мундиры» обязательно забрасывали при численном перевесе одну шайбу.

Сергей Бобровский провел в целом неплохой матч, отразив 33 броска по своим воротам, но неудачный для команды третий период подпортил статистику и ее российскому голкиперу.

«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Вашингтон Кэпиталз» – 1:0 Б

К важнейшему матчу в борьбе за позиции в зоне плей-офф от Столичного дивизиона «Рейнджерс» и «Вашингтон» подошли с двумя поражениями подряд каждый.

Правда, на счету нью-йоркцев было 12 побед в последних 15-ти встречах в родном «Мэдисон Сквер Гарден».

При этом и Ален Виньо, и Барри Троц выставили на поединок своих вторых голкиперов, и Ондржей Павелец с Филиппом Грубауэром не подвели.

Ни тот, ни другой вообще не пропустили в основное время и овертайме голов. При этом на счету Павелец за свои три старта в декабре пропустил всего четыре шайбы за 119 бросков, отразив 96,6% выстрелов по своим воротам.

Грубауэр же стал настоящим героем третьего периода, в котором «рейнджеры» имели над «столичными» трехкратный перевес по броскам – 18-6.

Решалось же все в буллитной серии, где Матс Зукарелло и Мика Зибанежад переиграли Грубауэра, а Павелец отразил броски Ти Джея Оши и Александра Овчкина.

Овечкин в этом матче нанес четыре броска по воротам хозяев и провел три силовых приема, став самым активным из россиян на льду. Ни его партнеры по команде Евгений Кузнецов с Дмитрием Орловым, ни Павел Бучневич из «Рейнджерс» себя не проявили.

«Колорадо Эвеланш» – «Аризона Койотс» – 1:3

Несмотря на поражения от аутсайдера сезона «Аризоны» и всего 24 сейва при 27 бросках по его воротам, российский голкипер «Колорадо» Семен Варламов был признан третьей звездой матча против «Койотс».

Варламов совершил несколько суперспасений и во многом благодаря его действиям «Эвеланш» смогли выстоять на протяжении двух минут в формате 3 на 5.

При этом «Аризона» прервала шестиматчевую серию поражений выездных поединках, а ее форвард Клейтон Келлер продлил до шести матчей свою результативную серию (2+5), сделав голевой пас в победной шайбе на Алекса Голигоски.

У «лавины» на протяжении семи встреч набирает очки (2+6) автор единственного гола команды в этой игре Микко Рантанен.

Другие матчи

«Бостон Брюинз» – «Оттава Сенаторз» – 5:1

«Нью-Джерси Девилз» – «Детройт Ред Уингз» – 3:1

«Нью-Йорк Айлендерс» – «Баффало Сэйбрз» – 3:2 ОТ

«Каролина Харрикейнз» – «Монреаль Канадиенз» – 3:1

«Сент-Луис Блюз» – «Нэшвилл Предаторз» – 1:2

«Миннесота Уайлд» – «Даллас Старз» – 4:2

«Виннипег Джетс» – «Эдмонтон Ойлерз» – 4:3

«Анахайм Дакс» – «Вегас Голден Найтс» – 1:4

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