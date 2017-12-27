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Карякин проиграл подростку

Карякин проиграл 15-летнему россиянину на чемпионате мира по рапиду

Шахматист Сергей Карякин Официальный сайт Кубка мира
Шахматист Сергей Карякин

В Саудовской Аравии завершился второй день чемпионата мира по быстрым шахматам и блицу. Россиянин Владимир Федосеев стал единоличным лидером турнирной таблицы среди мужчин, а Александра Горячкина поднялась на второе место у женщин. Тем временем один из предполагаемых фаворитов турнира Сергей Карякин уступил 15-летнему соотечественнику Андрею Есипенко и опустился на 58-ю строчку.

В Эр-Рияде продолжается чемпионат мира по быстрым шахматам и блицу.

С 26 до 28 декабря шахматисты проводят матчи по быстрым шахматам, в которых игрок получает по 15 минут на партию с добавлением 10 секунд за каждый ход.

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По итогам первого дня, в котором было сыграно пять туров, лидерство захватил россиянин Владимир Федосеев, набравший 4,5 очка. На втором месте с таким же результатом по баллам оказался грузинский спортсмен Баадур Джобава, проигравший Федосееву по дополнительным показателям.

А вот один из фаворитов турнира россиянин Сергей Карякин заработал лишь три очка, попутно проиграв даже не гроссмейстеру, а международному мастеру из ОАЭ Сами Хадеру, и отправился куда-то за пределы 30-го места.

Почти такая же печальная участь постигла и действующего чемпиона мира по классическим шахматам норвежца Магнуса Карлсена — он оказался на 18 строчке с 3,5 очка.

Во второй день Карякин попытался с ходу исправить ситуацию и начал с победы над индийцем Сантошем Гуджрати Видитом. В концовке россиянин сумел остаться с ферзем и двумя пешками против одинокого ферзя у соперника, и исход поединка был предрешен.

А вот уже со второй партии начались проблемы: россиянин черными не смог навязать борьбу венгру Петеру Леко, и соперники вышли в эндшпиль, в котором у каждого было по три пешки и две ладьи. Продолжаться такая схватка могла бесконечно, и шахматисты приняли решение заключить мир.

Условный «финиш» наступил для Карякина в восьмом туре. Он играл белыми против своего 15-летнего соотечественника Андрея Есипенко, который еще не является гроссмейстером, однако по игре казалось, что ситуация обстоит ровно наоборот.

Юный шахматист избрал за черных защиту Каро-Канн и с самого начала принялся умело давить маститого оппонента.

В какой-то момент в опасной близости от короля Карякина находились ферзь, слон и два коня Есипенко — и гроссмейстер абсолютно ничего не мог с этим поделать.

Чтобы спастись от неминуемого мата, Сергей обменял своего ферзя на коня оппонента и вскоре понял, что положение стало безвыходным. Пришлось признать свое поражение.

Это поражение настолько выбило Карякина из колеи, что он сразу проиграл и следующую партию — тоже своему соотечественнику Борису Савченко.

Только в десятом туре Сергею удалось, наконец, одержать вторую победу за день: повержен оказался китайский шахматист Ни Хуа.

Однако двух набранных очков хватило лишь для того, чтобы оказаться на 58 месте турнирной таблицы.

А вот Карлсену удалось сделать значительный скачок по сравнению с первым игровым днем. Он переместился из третьего десятка на шестое место, одержав победы над армянином Сергеем Мовсисяном, китайцем Ваном Юэ и россиянином Яном Непомнящим. Однако не все было так радужно.

В восьмом туре в соперники норвежцу достался один из лидеров турнира россиянин Петр Свидлер.

Карлсен привычно выбрал защиту Пирца-Уфимцева, пытаясь организовать контригру против центра белых, однако россиянин держался крепко: его пешки на d5 и e4 сумели простоять всю партию.

В концовке норвежцу удалось проникнуть ферзем на первую горизонталь и слегка припугнуть белого короля, однако реальной опасности это не несло, и соперники согласились на ничью.

Ну а в следующем туре — девятом — Карлсен и вовсе потерпел фиаско, играя белыми против индийского гроссмейстера Вишванатана Ананда, которого он дважды побеждал в матче на первенство мира по классическим шахматам.

Игра ушла в защиту Нимцовича, и вскоре индиец забрал обоих слонов оппонента, построив в концовке нехитрую атаку по диагонали — из связки ферзя и слона. Карлсен сдался.

Пока записные фавориты турнира Карлсен и Карякин испытывали трудности, нынешний лидер таблицы россиянин Федосеев подтвердил серьезность своих претензий на титул.

В стартовой партии дня он встретился со своим прямым конкурентом за первое место грузином Джобава и одержал уверенную победу.

Ферзевый гамбит затянул оппонентов в открытую игру, которая длилась до 62 хода. Сквозь решительный размен всего и вся Федосеев сумел довести две своих пешки до шестой горизонтали под прикрытием короля и слона. Джобава осознал, что никак не сможет помешать превращению хотя бы одной из них в ферзя, и сдался.

Следующий соперник Федосеева украинец Юрий Кузубов признал свое поражение уже на 34 ходу, позволив оппоненту поставить вилку на короля и слона. Получающийся расклад на доске не сулил Кузубову ничего хорошего, и он сдался, не дожидаясь последствий.

В партии восьмого тура — черными против Ананда — Федосеев решил не рисковать и быстро привел игру к настолько равному положению на доске, что на 23 ходу соперники решили поделить очки. С таким же результатом завершился следующий матч против китайца Ван Хао — только теперь ничьи явно больше хотел оппонент Федосеева.

И еще одна ничья была заключена в последней партии дня на 18-м ходу — россиянин разошелся миром со своим соотечественником Свидлером.

Таким образом, Федосеев стал единоличным лидером турнира с восемью очками, на втором месте расположился Ананд с 7,5 балла, а на третьем — Свидлер, проигравший индийцу по дополнительным показателям.

У женщин второй игровой день тоже завершился на позитивной ноте для россиян:

Александра Горячкина поднялась с третьего места на второе, одержав две победы и три раза сыграв вничью.

В активе россиянки — 7,5 очков.

Китаянка Цзюй Вэньцзюнь, которая уже давно не может встретить равного себе соперника среди женщин и в первый игровой день одержала пять побед, на этот раз четырежды поделила очки (причем один раз — с Горячкиной) и лишь однажды победила. Однако это не помешало ей сохранить за собой первую строчку таблицы с восемью очками.

На третьем месте находится армянская шахматистка Элина Даниэлян с 7,5 очков.

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