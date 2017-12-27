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Украина бойкотирует российский мундиаль

Президент ФФУ Павелко не приедет на ЧМ-2018 в Россию

От Украины на чемпионат мира — 2018 в России не приедут ни футболисты, ни чиновники РИА Новости
От Украины на чемпионат мира — 2018 в России не приедут ни футболисты, ни чиновники

Первое лицо украинского футбола Андрей Павелко, также являющийся членом дисциплинарного комитета ФИФА, категорически отказался приезжать в Россию на матчи чемпионата мира – 2018. Свою позицию функционер объяснил моральными принципами.

Президент Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрей Павелко категорически отказался от посещения чемпионата мира по футболу – 2018 в России будущим летом. Высокопоставленный функционер из соседней страны решился на такой шаг, даже несмотря на членство в дисциплинарном комитете Международной федерации футбола (ФИФА). Объясняя свою позицию, Павелко сослался на некие моральные нормы.

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«Ни в коем случае не поеду на чемпионат мира в Россию, — заявил чиновник, слова которого приводит FootballHub. — Хотя у меня сложная ситуация: там мне необходимо находиться, как члену дисциплинарного комитета ФИФА.

Но я по уважительным причинам не могу быть там. У меня есть моральное внутреннее решение, и я его не переступлю».

Напомним, сборной Украины не удалось отобраться на ЧМ в России. С 17 набранными в десяти играх очками украинцы заняли лишь третье место в группе I, пропустив вперед Исландию (22) и Хорватию (20).

До сих пор украинцы лишь однажды квалифицировались в финальную часть ЧМ – в Германии-2006, где сумели добраться до четвертьфинала. Руководил ими тогда Олег Блохин.

«Если бы мы отобрались в Россию, то это была бы отдельная история. К сожалению, это была бы не чисто футбольная ситуация»,

— заключил Павелко.

Ранее глава ФФУ неоднократно высказывался на данную тему. В частности, Павелко выражал желание отобрать мундиаль у РФ. Ровно год назад он заявил, что «Украина хочет поехать на ЧМ-2018 и очень хочет, чтобы он был не в России». Лидер украинского футбола выражал надежду, что «будут иметь последствия допинговые и другие расследования».

В мае 2015-го Павелко предполагал, что право России на проведение турнира пересмотрят после расследования коррупционной составляющей при голосовании по кандидатуре страны – хозяйки ЧМ-2018.

Одновременно с футбольной деятельностью Павелко входит в состав парламента VIII созыва, возглавляя Всеукраинское объединение «Демократы».

Последовательным критиком идеи организации мирового форума в России является и министр спорта Украины Игорь Жданов. В июле 2017 года он заявил, что «Россия недостойна проводить чемпионат мира по футболу».

Согласно убеждению чиновника, Россия выиграла право на проведение ЧМ «коррупционным путем», и этому есть «куча доказательств». В случае выхода сборной Украины Жданов планировал советоваться о поездке в соседнее государство с президентом, премьер-министром и Верховной радой.

Уже в декабре министр бурно отреагировал на известие о недопуске сборной России на Зимнюю Олимпиаду-2018, написав радостный пост в Facebook.

«Приветствую жесткое решение МОК, считаю его справедливым наказанием России, которая на государственный поток поставила употребление допинга и прикрытие этой антиспортивной деятельности, — заявил Жданов. –

Национальной сборной России, ОКР, спортивным функционерам России, которые изнасиловали олимпийские ценности, — не место на Олимпийских играх.

Всем им показали красную карточку. Это хороший сигнал, свидетельствующий о реальном процессе очистки международного спорта и олимпийского движения от злоупотреблений».

В противоположном ключе недавно высказался президент харьковского клуба «Металлист-1925» Сергей Стороженко, который считает, что Украине не следует отказываться от телетрансляций матчей ЧМ-2018.

«Я полагаю, что это событие планетарного масштаба и лишать граждан Украины зрелища — неправильно.

При всех тех обстоятельствах, которые сложились в наше время, считаю, что украинцы имеют право смотреть чемпионат мира в России», — сказал он Footboom.com.

Добавим, что после невыхода украинской команды на ЧМ ее наставник Шевченко сохранил свою должность, однако получил понижение зарплаты.

Финал Лиги чемпионов-2018 состоится на стадионе НСК «Олимпийский» в Киеве.

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