Хэмилтон укорил племянника платьем

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» британец Льюис Хэмилтон подвергся обвинениям в нетерпимости по отношению к людям нетрадиционной ориентации. Причиной к подобным претензиям послужило видео, выложенное пилотом в социальной сети Twitter.

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На забавном ролике продолжительностью в 13 секунд Льюис делает трагическое лицо и произносит: «Прямо сейчас я очень расстроен. Посмотрите на моего племянника».

В кадре появляется мальчик лет четырех, одетый в розовое платье феи и радостно размахивающий волшебной палочкой.

«Почему ты носишь платье принцессы? Ты его получил на Рождество? Почему ты попросил на Рождество платье принцессы? Мальчики не носят платьев принцесс!»,

— повышает голос Льюис, а племянник в ответ только смеется.

Oh dear Lewis. You've just opened a can of worms... pic.twitter.com/fpsiNeOZrd — Nabeela (@JustNabz) 25 декабря 2017 г.

Некоторые поклонники гонщика сочли его иронию над мальчиком психологическим давлением и начали высказывать свое возмущение тем, что спортсмен не дает юному любителю платьев возможности для самовыражения. Хэмилтон тут же удалил свой пост, но было уже поздно — пользователи Twitter успели сохранить «компромат» и выложить его на своих страницах. Гневные комментарии продолжали появляться с невероятной скоростью.

«Ребенок просто-напросто счастлив! Так позволь ему наслаждаться его жизнью без навязывания различных социальных норм,

— писала пользователь с ником Nabeela. — Мне все равно, каких взглядов придерживается Льюис, но он не вправе публично унижать ребенка за то, что ему что-то нравится или он чего-то хочет. Особенно учитывая то, что Хэмилтон является для многих кумиром и дети смотрят на него с уважением и восхищением».

Увидев, насколько его пост уязвил общественность, пилот «Мерседеса» принял решение публично извиниться.

«Вчера я играл с племянником и осознал, что мои слова были неуместны, поэтому я удалил тот пост. Я не хотел никого обидеть или оскорбить.

Я рад, что мой племянник может свободно выражать себя так, как он хочет, и мы все должны это делать», — написал британец.

Чуть позже он прибавил, что глубоко извиняется за свое поведение, заявив:

«Я понимаю, что это действительно неприемлемо — выносить кого-то за скобки или оценивать сквозь призму стереотипов.

Неважно, кто ты и откуда ты. Я всегда поддерживал и поддерживаю всех, кто живет так, как им нравится, и надеюсь, что меня простят за это недопонимание».

I have always been in support of anyone living their life exactly how they wish and I hope I can be forgiven for this lapse in judgement. — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) 26 декабря 2017 г.

В сезоне-2017 Хэмилтон в 32 года завоевал свой четвертый чемпионский титул «Формулы-1» в карьере, обойдя по этому показателю своего кумира Айртона Сенну, в свое время завоевавшего три чемпионства.

Ранее четырех или более титулов также удавалось добиться аргентинцу Хуану Мануэлю Фанхио, французу Алену Просту и представителям Германии Михаэлю Шумахеру и Себастьяну Феттелю.

Последний и в этом сезоне составил Хэмилтону основную конкуренцию на изрядно модернизированном болиде «Феррари», однако британец продемонстрировал удивительную стабильность и сумел набрать очки в каждой гонке.

В итоге за два этапа до конца чемпионата ему оказалось достаточно финишировать на девятом месте в Гран-при Мексики, чтобы гарантировать досрочную победу. Преимущество над соперником составило 46 очков.

Кроме того, по итогам прошедшего сезона Хэмилтон вышел на второе место в истории по количеству побед на этапах Гран-при — у него их 62.

На первой строчке по-прежнему находится легендарный Шумахер — на его счету 91 победа.

По завершении сезона Хэмилтон отказался признать, что все прошло, как планировалось:

«Это был удивительный сезон, но не идеальный. Всегда можно добиться большего. Я выиграл девять гонок, а мой партнер по «Мерседесу» Валттери Боттас — три, но в сезоне 20 Гран-при, и в идеале надо выиграть все. Что касается меня — я стал гораздо лучше стартовать и комфортнее чувствую себя за рулем современной машины, так что я мог в большей степени использовать ее потенциал», — приводит слова британца пресс-служба команды.

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