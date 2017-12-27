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Мутко не прошел на чемпионат мира

Сорокин будет главой оргкомитета «Россия-2018» вместо Мутко‍

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей... РИА Новости
Вице-премьер РФ Виталий Мутко и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин

Вице-премьер России по вопросам спорта Виталий Мутко оставил пост главы оргкомитета предстоящего чемпионата мира по футболу «Россия-2018». Эту должность займет генеральный директор данной организации Алексей Сорокин. Несмотря на свой уход, Мутко продолжит курировать подготовку регионов к мундиалю, а также строительство спортивных объектов.

Вице-премьер России по вопросам спорта, туризма и молодежной политики Виталий Мутко передал пост председателя оргкомитета чемпионата мира по футболу «Россия-2018» генеральному директору данной организации Алексею Сорокину.

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Об этом по итогам заседания координационного совета по подготовке и проведению мундиаля заявил сам чиновник, подчеркнувший, что за взаимодействие с Международной федерацией футбола (ФИФА) теперь будет отвечать именно Сорокин.

«Сорокин станет председателем организационного комитета чемпионата мира 2018 года. Он будет взаимодействовать с Международной федерацией футбола (ФИФА). Я займусь координацией работы со стороны правительства», — передает слова Мутко ТАСС.

В самом оргкомитете уточнили, что вице-премьер продолжит «курировать подготовку регионов к чемпионату мира, равно как и осуществлять координацию возведения необходимой инфраструктуры турнира в должности заместителя председателя правительства России».

В своей речи Мутко также отметил, что на данный момент все объекты предстоящего тура готовы в среднем на 80 процентов:

«Мы заслушали отчеты всех министерств и субъектов России. Обсудили все вопросы — инфраструктуры, спортивных объектов и так далее. Работа идет очень ответственно, в среднем на 80 процентов работа выполнена, я всех поблагодарил. По ряду объектов — до 90 процентов».

По словам управленца, Россия должна передать ФИФА все объекты главных футбольных соревнований четырехлетия в конце мая 2018 года.

«Рассчитываем, что 30 мая мы завершим все обязательства, которые правительство России давало ФИФА», — сообщил Мутко.

Помимо этого, он пообещал разобраться с предполагаемым многократным ростом цен на билеты на различные виды общественного транспорта — есть опасения, что в городах ЧМ-2018 увеличение стоимости проезда будет происходить прямо по ходу первенства.

«Этот вопрос мы обсуждали. Я дал поручение Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Министерству транспорта рассмотреть такие случаи. Кроме того, мы разрабатываем программу, согласно которой российские болельщики с билетами на матчи смогут приобрести проездные по доступным ценам», — заверил чиновник.

Также вице-премьер рассказал, что уже подал в Спортивный арбитражный суд (CAS) заявление с целью обжаловать решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении его от участия в Олимпийских играх в любом качестве.

Данный вердикт международная организация вынесла 5 декабря на итоговом заседании по вопросу участия/неучастия сборной России в Играх-2018 в южнокорейском Пхенчхане. Комитетом также был дисквалифицирован Олимпийский комитет России (ОКР) и ряд отечественных спортивных чиновников. В свою очередь,

в ФИФА, несмотря на заметное давление со стороны западных СМИ, неоднократно заявляли (в том числе и уже после решения МОК), что эти дела их не касаются и никакой угрозы проведению ЧМ-2018 в России не существует.

При этом немногим позднее — уже в российской прессе — появилась информация, что Мутко все-таки планирует отойти от руководства российским футболом до окончания предстоящего мундиаля, чтобы поспособствовать улучшению мирового общественного мнения в преддверии ЧМ-2018.

И 25 декабря, на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС), Мутко действительно объявил о том, что временно покидает пост президента организации.

Срок отказа от полномочий — полгода. При этом за чиновником сохраняется его четырехлетний президентский мандат, который он получил, победив на выборах главы РФС в сентябре 2016 года.

Примечательно, что главным кандидатом на замену Мутко изначально назывался Сорокин. Об этом сообщил в интервью «Газете.Ru» бывший глава комитета РФС по выявлению договорных матчей Анзор Кавазашвили.

«На свое место Мутко хочет назначить Сорокина, но тот категорически отказывается занять эту должность», — отмечал известный в прошлом футболист.

Тогда еще не было известно, что Сорокину предстоит перенять у Мутко пост главы Оргкомитета «Россия-2018».

Должность президента РФС предложили двум вице-президентам РФС Сергею Анохину и Никите Симоняну, а также главе Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергею Прядкину, но все трое отказались, сославшись на занятость.

В итоге пост достался генеральному директору союза Александру Алаеву. Тот с большим уважением отозвался о своем предшественнике и выразил надежду на скорое возвращение Мутко.

«По сути, Мутко спас весь РФС, — заявил чиновник. — Надеюсь, что приостановка будет минимальной, потому что он лучше всех разбирается в футболе, нам его будет не хватать. Мы должны сделать все, чтобы все наши команды выступили хорошо, и я сделаю все возможное».

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