Жертвы мельдония: почему Россия проиграла Чехии

Жертвы мельдония

«Проблема в том, что этот год не играл на юниорском чемпионате мира, поэтому у них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея, — сказал после поражения от Чехии главный тренер российской сборной Валерий Брагин. — Дай Бог, чтобы это была только первая игра, которая получилась немного скомканной. Моментами играли неплохо, но будем делать выводы и готовиться к следующим матчам».

Действительно, команда 1998 года рождения, практически полностью составляющая нынешнюю молодежку Брагина, на юниорском уровне под руководством Виталия Прохорова громила всех во всех турнирах и считалась главным фаворитом юниорского чемпионата мира, но не поехала на него из-за пресловутого мельдония.

Вся сборная принимала препарат с этим веществом до 2016 года, а на момент, когда нужно было отправляться на чемпионат мира, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) еще не уточнило допустимую норму содержания мельдония в организме спортсменов.

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В итоге на ЮЧМ сыграла команда на год младше, а для 1998 года рождения нынешний чемпионат мира – первый мировой форум. Это, наверное, не ключевое обстоятельство, но определенным фактором является. Опыта где-то российской сборной пока действительно не хватает. Ну что ж,

приходится добирать его по ходу турнира, например, такими вот поражениями – неприятными, но не критичными.

Безыдейное большинство

Если бы Салтыков-Щедрин в свое время говорил бы о проблемах отечественного хоккея, а его знаменитая фраза на самом деле была бы произнесена им, то Михаил Евграфович наверняка произнес бы следующее:

«Разбудите меня через сто лет, и я скажу, что российские хоккеисты проигрывают вбрасывания и не могут реализовать большинство».

С игрой на точке у нынешней молодежки худо-бедно ладится (до встречи с США или Канадой) – в игре с Чехией наши ребята выиграли на три вбрасывания больше, чем соперник, – а вот с большинством все ужасно.

Семь раз подопечные Брагина имели на одного игрока больше, но, постоянно заставляя чехов удаляться, так и не смогли реализовать ни одной попытки.

Хорошо, последнее большинство, заработанное за семь секунд до сирены, можно отбросить, но проблема в том, что в шести полноценных розыгрышах лишнего российская молодежка ничего не предложила сопернику, фактически не создав по-настоящему стопроцентных моментов.

У наших хоккеистов получалось расположиться в чужой зоне, получалось держать там шайбу, передавая ее по периметру, но никакого обострения не происходило. Чехи держали свою «коробочку» без видимого напряжения, а все атаки россиян сводились к «поливанию» от синей линии в трафик. В итоге до Йозефа Коренара дошли только семь бросков, с которыми он легко справился.

Для сравнения: чешское большинство принесло сопернику два гола за три попытки розыгрыша.

Пустая средняя зона

Большой проблемой для сборной России неожиданно оказалось сдерживание чешских «летучих» скоростных атак, когда лидеры соперника подбирали шайбу и мчались с ней через всю площадку.

У сборной России оказалась на редкость ненасыщенной средняя зона, что оказалось фатальным даже в противостоянии с, в общем-то, не являющейся фаворитом турнира командой.

Против фундаментальной Швеции в последнем туре группового этапа отсутствие плотности может привести к еще более плачевным последствиям. Представить же, что будет против сверхзвуковой Канады, которая на скорость делает основную ставку, и вовсе страшно.

Хорошо, что это был только первый матч, и на исправление у Брагина есть еще достаточно времени.

В первую очередь наставнику надо поработать с ребятами по части силовой борьбы –с Чехией к проблемам в средней зоне во много привел проигрыш именно в этом компоненте.

Слабая реализация

Безусловно, первый матч на МЧМ мог сложиться для нашей команды совсем иначе, но мощный стартовый отрезок не порадовал достойной реализацией моментов.

Российские хоккеисты прилично давили, но так и не смогли выйти вперед и завладеть инициативой. Все знают, что команды Брагина на молодежных турнирах отменно действуют вторым номером, жаля контратаками.

А так, сборная России вынуждена была дважды отыгрываться в первом отрезке, привезла себе два гола во втором, провалила первую половину третьего, и на этом игра была сделана.

Реализуй наша молодежка свои моменты в начале игры, все пошло бы по иному, куда более приятному сценарию.

Впрочем, над сохранением концентрации на все 60 минут игры без выключений поработать тоже очень даже стоит.

Валерий Камбэкович разминается

Вроде бы за пять молодежных чемпионатов мира, на которых он работал, стиль Валерия Брагина изучили вдоль и поперек.

Все прекрасно знают не только игровые особенности российских сборных, у которых от года к году меняются исполнители, а не стиль, но и также остающиеся неизменными ментальные характеристики.

Недаром же у нашего главного тренера прозвище – Валерий Камбэкович. Все это знают, но помешать россиянам отыгрываться никто не может.

Новый созыв молодежки попробовал эту фишку уже в первой же игре. Когда диктор начал объявлять, что до конца третьего периода осталось две минуты, сборная России уступала с безнадежным счетом 2:5.

В итоге диспетчерский талант Германа Рубцова и страстное желание сражаться до конца позволили нашей молодежке сократить отставание до минимума и чуть не спасти игру вовсе.

Да, в этот раз не получилось, но турнир выигрывается и проигрывается не в первом матче, а в плей-офф, который у нашей молодежки будет.

В 2011 году, когда Валерий Брагин выиграл свое пока что единственное золото МЧМ, наша команда выползла в плей-офф с третьего места из группы, а потом сокрушила трех фаворитов, когда в нее никто не верил…

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