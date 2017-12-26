«Россия провалила второй период»

Сборная России по хоккею уступила команде Чехии в стартовом матче группового этапа чемпионата мира среди молодежи. Подопечные Валерия Брагина дважды отыгрывались в первом периоде (1:1 и 2:2), но пропустили две шайбы во втором, и еще одну — в начале третьего (2:5).

В концовке заключительной 20-минутки юным россиянам удалось перехватить инициативу и сократить счет до минимума: друг за другом отличились Артур Каюмов и Владислав Семин (4:5).

На последней минуте Брагин снял с игры вратаря Владислава Сухачева (он ранее заменил Алексея Мельничука), выпустив шестого полевого хоккеиста. А за 20 секунд до конца россияне получили численное преимущество после удаления у соперников.

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Тем не менее, чехи выстояли — и праздновали важную победу.

Капитан российской команды Егор Зайцев констатировал, что на исходе игры сказалась неудачно проведенная вторая треть.

«Второй период провалили, — посетовал защитник в эфире «Матч ТВ». — Будем стараться исправить в следующей игре. Больше нечего сказать.

В большинстве нужно больше угрожать воротам, больше играть в пас.

Сейчас нужно успеть восстановиться к следующему матчу, паузы между играми небольшие».

Наставник отечественных хоккеистов был так же немногословен.

«Первый матч всегда непростой, — заключил Брагин. –

Главное сейчас сделать правильные выводы, проанализировать и идти дальше. Надо работать над игрой в меньшинстве.

Проблема в том, что этот состав не выступал на юниорском чемпионате мира из-за мельдониевого скандала, поэтому у них нет опыта таких матчей, где совсем другой уровень хоккея».

Нападающий Артур Каюмов посетовал на то, что не удалось перевести дело в овертайм в эндшпиле.

«Два гола в конце каким-то образом помогли нам, но не получилось доиграть матч, как надо, как умеем, — сказал автор третьей заброшенной россиянами шайбы. — Возможно, только в конце почувствовали свои силы.

В начале проспали голы, а потом собраться уже не получилось. Обсудим игру с тренерами, будем готовиться к следующей игре».

Андрей Свечников убежден, что на действиях его партнеров сказалось волнение, свойственное дебюту.

«Эта была наша первая игра на таком важном турнире, поэтому мы немного переволновались, — цитирует атлета «СЭ». — Особенно в первом периоде. Старались делать то, что от нас просил главный тренер. Не все получилось. Тяжелый матч, можно сказать, европейское дерби.

Ключевым моментом в игре стали третья и четвертая шайбы чехов во втором периоде.

Нам надо исправляться и лучше действовать в дальнейшем в меньшинстве, выполняя тренерскую установку. Ничего страшного пока не произошло, надо сделать выводы из ошибок и готовиться к следующему матчу».

По мнению двукратного обладателя Кубка Гагарина, а ныне популярного телеэксперта Алексея Бадюкова, чехи выглядели агрессивнее и мало что позволяли россиянам.

«С первых минут было понятно, что чешские нападающие немножко агрессивнее играли, они заставляли наших защитников ошибаться, — сказал ветеран, слова которого приводит «Чемпионат.com». — Контратаки у россиян получились, но опять же — удалялись и две шайбы в меньшинстве пропустили. Есть над чем работать, к тому же мы шесть раз в большинстве играли, но сколько-нибудь акцентированных атак мы не увидели. Чехи мало позволяли нам разыгрывать комбинации.

В концовке было мало времени отыграться. Но это прекрасный опыт для нашей команды — пытались через не могу сыграть и спасти матч. Злее будем.

А шайбы Каюмова и Семина лишний раз доказали, что такие прострелы на молодежных чемпионатах мира — всегда определяющие. Кто более по-взрослому будет лезть на пятачок, тот и выигрывать будет. Брагин уже начал перестановки в звеньях в ходе третьего периода».

Матч Чехия — Россия в Баффало открывал состязания, однако трибуны местной многофункциональной крытой арены «Кибэнк-центр» едва ли заполнились и на треть (официальная вместимость — 18 690 мест).

28 декабря подопечным Брагина предстоит сыграть со швейцарцами, 29-го — с белорусами, 31-го — со шведами.

В группе А конкурируют сборные США, Канады, Дании, Словакии и Финляндии.

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