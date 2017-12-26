Российские хоккеистки показали формы

Хоккеистки Женской хоккейной лиги снялись в откровенной фотосессии для олимпийского календаря на 2018 год. В мероприятии приняли участие 12 спортсменок из семи клубов ЖХЛ.

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Девушки второй год подряд выпускают календарь Лиги, но тематика в этот раз отличается от предыдущего.

Год назад спортсменки предстали в полуобнаженном виде с элементами хоккейной экипировки. Календарь подчеркивал агрессивность вида спорта и его силовую природу.

На этот раз основная идея противоположна — о хоккее ничто не говорит, и девушки предстали в календаре в мокром белье. Тема воды, которой действительно очень много на фотографиях, сочетается с официальной позицией ЖХЛ, которая выпустила пресс-релиз с заголовком: «Растопим лед».

Растопить лед и сердца поклонников постарались Анна Пругова («Агидель»), Мария Печникова («Агидель»), Оксана Афонина («Арктик-Университет»), Евгения Дюпина («Динамо СПб»), Диана Канаева («Динамо СПб»), Надежда Морозова («Бирюса»), Татьяна Шаталова («Бирюса»), Анастасия Смирнова (СКИФ), Татьяна Щукина (Сборная команда Свердловской области), Нина Пирогова («Торнадо»), Алевтина Штарева («Торнадо»), Анна Шохина («Торнадо»).

Спортсменки уже многого добились не только в домашней лиге, но и на международной арене.

Так,

представляющие «Агидель» Мария Печникова и Анна Пругова уже давно призываются в национальную сборную, с которой добились значительных успехов.

Вратарь уфимского клуба Пругова — уникальная хоккеистка. В свои 24 года она уже приняла участие в дух Олимпиадах в Ванкувере и Сочи. В 2013 и 2016 годах она завоевала бронзу чемпионатов мира. На клубном уровне Пругова четырежды выигрывала Кубок европейских чемпионов и национальное первенство.

Защитник «Агидели» Печникова играла на чемпионатах мира-2012 и -2015, но осталась без наград. Зато на Универсиаде-2015 выиграла со сборной России золото.

На сегодняшний день «Агидель» уверенно лидирует в чемпионате ЖХЛ, одержав 11 побед в 12 играх и потерпев лишь одно поражение. В активе команды 32 очка, а разница забитых и пропущенных шайб составляет 54-17.

Ближайший преследователь уфимок красноярская «Бирюса» отстает на девять очков и в 12 играх потерпела четыре поражения. В новом календаре сибирский клуб представляют нападающая Татьяна Шаталова и голкипер Надежда Морозова.

18-летняя Шаталова пока не получала вызов в основную сборную страны, но в этом году стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира.

Ее товарищ по команде Морозова уже снималась в календаре в прошлом году, где предстала в образе активной и агрессивно настроенной девушки. В этот раз вратарь «Бирюсы» полностью сменила имидж, и многие поклонники хоккея могут даже ее не узнать на фото. 21-летняя хоккеистка — двоюродная сестра известного нападающего Алексея Морозова. В своем еще юном возрасте она успела выиграть две Универсиады — в 2015 и 2017 годах, а также бронзу чемпионата мира-2016.

Сразу три спортсменки представляют подмосковный «Торнадо»: Пирогова, Штарева и Шохина. Наибольшего внимания заслуживает 20-летняя нападающая команды Шохина, которая в прошлом сезоне стала лучшим бомбардиром ЖХЛ. В 2014 году Шохина играла в составе сборной России на Олимпийских играх в Сочи. Она дважды выигрывала чемпионат страны и Универсиады, а также была третьей на молодежном чемпионате мира в 2016 году.

Хотя Шохина и принимала участие в Играх в Сочи, она пока избежала санкций со стороны МОК, которым подверглись шесть ее товарищей по команде.

Пирогова и Штарева добились меньших успехов, нежели их капитан, однако вместе с Шохиной играли за сборную на бронзовом для себя молодежном чемпионате мира. В «Торнадо» все три хоккеистки играют давно и два раза выигрывали национальный чемпионат.

Дюпина и Канаева представляют «Динамо СПб», который располагается на пятом месте в таблице ЖХЛ. Если на внутренней арене они пока не добились значительных успехов, то на международной уже обзавелись медалями. Канаева стала бронзовым призером молодежного чемпионата мира по хоккею, а Дюпина выиграла золото Универсиад 2015 и 2017 годов.

Представляющая нижегородский «СКИФ» 31-летняя Смирнова пришла в хоккей очень поздно — в возрасте 19 лет.

До начала спортивной карьеры Смирнова работала в модельном бизнесе.

Уже в возрасте 20 лет она стала профессиональной хоккеисткой и сейчас выступает за идущий на четвертом месте в чемпионате «СКИФ».

Чемпион и неоднократный призер чемпионата России Оксана Афонина сейчас играет форварда в команде «Арктик-Университет» из Ухты. Она не раз защищала цвета национальной сборной, но пока не выиграла медалей международных соревнований.

Клуб с необычным названием «Сборная команда Свердловской области» представляет 22-летний голкипер Татьяна Щукина. Двукратная чемпионка России призвана в «СКСО», чтобы помочь клубу подняться из низов таблицы чемпионата. Правда, на сегодняшний день команда сыграла в чемпионате восемь матчей и все из них проиграла.

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