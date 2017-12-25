«Уход Мутко пойдет во благо футболу»

Бывший генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьев рассказал «Газете.Ru» о причинах временного ухода Виталия Мутко с поста главы РФС и назвал это решение политически верным.

«Прежде всего я могу сказать, что это мужественный шаг человека, который действительно вывел корабль из достаточно сложной ситуации — своего рода финансовой «марианской впадины».

РФС в 2015 году был в очень сложном положении, и ему как кризисному менеджеру удалось стабилизировать ситуацию и вывести корабль в более спокойные воды. Сейчас он опять попал в очередной серьезный шторм, и Мутко решил на некоторое время сойти на берег для того, чтобы снять градус напряжения с организации. Он безусловно футбол любит и понимает, что, находясь у руля, подвергает РФС давлению.

И международный климат, и российская футбольная и не только общественность требует перемен.

Поэтому я думаю, что это правильный с политической точки зрения шаг, и он пойдет во благо российскому футболу, чтобы ситуация успокоилась», — заявил Воробьев.

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Экс-функционер положительно оценил выбор нынешнего гендиректора РФС Александра Алаева на пост временно исполняющего главы организации.

«Я приветствую назначению исполняющим обязанности Алаева, а не кого-то другого, поскольку именно он в последние полгода фактически руководил всей оперативной деятельностью РФС.

В отличие от других кандидатов он изнутри прекрасно знает ситуацию. Главная задача РФС на данном этапе — подготовить сборные команды, как первую, так и молодежную. Скоро начнется отборочный турнир к Олимпиаде, чемпионаты Европы и мира среди молодежных команд. Поэтому Алаев — более чем достойная кандидатура, и, зная изнутри все процессы, он не даст кораблю сбиться с курса», — отметил эксперт.

Воробьев перечислил несколько проблем российского футбола, которые предстоит решать новому руководителю. «Проблема состоит в том, что

в последние годы РФС занимался латанием дыр и решением оперативных, административных и финансовых вопросов, не делая ничего конкретного с точки зрения развития детско-юношеского и регионального футбола.

В этом смысле пропасть между элитными клубами РФПЛ и глубинкой нарастала и вылилась в конечном счете даже в предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна ограничить количество команд Премьер-лиги до 12. В этом смысле это тупиковый путь для российского футбола.

Очень важно какова будет новая команда, если она будет. Кто будет заниматься вопросами стратегического развития? Ведь уже приняты программы развития сначала до 2020 года, а затем и до 30-го. Есть многочисленные программы, но никто не занимается их реализацией в силу того, что департамент развития российского футбола очень слабый и стратегическому развитию почти не уделяется внимание. И очень бы хотелось, чтобы Алаев смог найти баланс между интересами элитных профессиональных клубов и развитием регионального футбола, и в то же время не забывалась стратегическая линия, поскольку после чемпионата мира в России футбольная жизнь в стране не закончится. Поэтому хотелось бы понимать, как пойдут процессы в дальнейшем.

Очень важна программа наследия — как будут использоваться стадионы после мундиаля в тех городах, где нет команд РФПЛ»,

— подчеркнул Воробьев.

Бывший гендиректор РФС обратил внимание на то, что, занимая большое количество различных постов, Мутко не находил достаточно времени для работы в РФС.

«Проблем очень много, и Мутко, занимая несколько важных постов, трудно было уделять время на все аспекты развития футбольного хозяйства. Тут нужен человек, который будет полный день находиться на рабочем месте и постоянно решать текущие вопросы и подключать новых людей, потому что тот аппарат, который сейчас есть в РФС, не может, к сожалению, справиться со всеми проблемами. Я считаю, что прежде всего надо сосредоточиться на развитии футбола», — заключил Воробьев.

Хотя очень многие поддержали решение Мутко, нашлись и несогласные с развитием событий в футбольном союзе. Депутат Государственной думы Валерий Газзаев подверг критике временный уход Мутко с поста главы РФС.

«Мне непонятна такая постановка вопроса. Человек должен набраться мужества и принять конкретное решение. Он либо должен остаться и сказать, что все это блеф, что против него говорят.

Либо сказать, что он подает в отставку, потому что не решил определенные вопросы.

Другого мнения быть не может», — цитирует Газзаева «Р-Спорт».

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