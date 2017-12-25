Быстрые шахматы: без Израиля и хиджабов

Последним крупным турниром шахматного года станет чемпионат мира по рапиду и блицу, который пройдет в Саудовской Аравии с 26 по 30 декабря. Российским болельщикам он интересен прежде всего тем, что действующий чемпион мира по блицу Сергей Карякин будет защищать свое звание.

На турнир приехали многие сильнейшие шахматисты планеты, включая чемпиона мира Магнуса Карлсена.

В первые три дня соревнований мужчины и женщины разыграют титул в быстрые шахматы, а два оставшихся посвятят блицу. В прошлом году победу в рапиде одержал украинский гроссмейстер Василий Иванчук, а

в самом коротком формате сильнейшим стал Карякин, чем изрядно расстроил Карлсена, набравшего столько же очков, но проигравшего по дополнительным показателям.

Безусловно, норвежец постарается взять реванш, а также выиграть и в быстрые шахматы.

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В этом году ни Карслен, ни Карякин не выигрывали классических турниров, однако хорошо себя проявили в турнирах с коротким контролем времени. Норвежец выиграл два престижных турнира по рапиду и блицу во Франции и Бельгии, а Карякин стал вторым в Сент-Луисе, уступив армянину Левону Ароняну, который также примет участие в турнире и будет одним из фаворитов. Большой интерес также вызывает азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, который провел едва ли не лучший свой год за всю карьеру и поднялся на третье место в рейтинге ФИДЕ.

К сожалению, соревнования в Эр-Рияде еще до своего старта привлекли большое внимание по причинам, далеким от спорта.

В этом году ни один крупный международный турнир ФИДЕ не обошелся без скандалов, и чемпионат мира в Саудовской Аравии не стал исключением.

До начала соревнований возник скандал на дипломатическом уровне, причем сразу два. Сначала власти страны-хозяйки отказали израильским шахматистам в выдаче виз, и представители этой страны не смогут принять участие на чемпионате.

Федерация шахмат Израиля уже заявила, что предпримет ответные меры и подаст иски, как в ФИДЕ, так и в международные судебные инстанции.

Аравийская сторона пока не делала никаких официальных заявлений, и причины отказа в выдаче виз не известны.

Второй скандал связан с катарскими спортсменами. Приблизительно за два дня до начала турнира шахматисты из Катара отказались от участия в чемпионате мира. Сначала поползли слухи о том, что аравийцы, как в ситуации с Израилем, не выдали визы представителям этой страны. Как известно, Саудовская Аравия и Катар ранее в этом году разорвали дипломатические отношения из-за обвинений в финансировании Катаром терроризма, и сей факт стал причиной слухов о визовых отказах.

Однако Саудовская Аравия опровергла домыслы и объяснила сложившуюся ситуацию. Действительно, роль сыграли напряженные отношения двух стран, в результате чего

организаторы отказались вывешивать флаг Катара на турнире, а на табличке с именами игроков должен был быть нейтральный флаг ФИДЕ.

На действия Саудовской Аравии катарские шахматисты ответили бойкотом и заявили, что при таких условиях не будут участвовать в чемпионате мира.

ФИДЕ подтвердила факт требований аравийской стороны, но затем выпустила официальное заявление, в котором сообщила о благополучном разрешении конфликта. Международная организация объявила, что

катарские шахматисты смогут играть под своим национальным флагом, а также дала два дополнительных места шахматистам из этой страны.

Любопытно, что ФИДЕ также заявила о появлении слухов об отказе в выдаче виз представителям Ирана, но поспешила их опровергнуть. Таким образом, только израильские шахматисты не приедут на турнир.

Подобные эпизоды вполне объяснимо бьют по репутации ФИДЕ, и организация всячески пытается избежать любых критических взглядов в свою сторону. Так, руководство чемпионата мира объявило, что женщины смогут играть без хиджабов, и турнир в Эр-Рияде станет первым в Саудовской Аравии, где им это будет разрешено.

Напомним, что в начале текущего года разгорелся скандал на чемпионате мира среди женщин в Иране, где по законам любая женщина обязана в публичных местах носить хиджаб. Это вызвало недовольство у многих шахматисток, и некоторые из них отказались от поездки в Тегеран.

Помня о волне негодования среди многих гроссмейстеров, экспертов и болельщиков, ФИДЕ в этот раз нашла возможность прийти с властями Саудовской Аравии к компромиссу, что позволило женщинам избежать ограничений в выборе одежды.

Чемпионат мира в Эр-Рияде стартует во вторник, 26 декабря, в 14.00 по московскому времени. В быстрые шахматы спортсмены сыграют с контролем времени 15 минут плюс десять секунд на ход, а в блице действует контроль три минуты плюс две секунды на ход.

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