Год «Формулы-1»: смена россиян и расцвет Хэмилтона

Почему Квята выгнали из «Формулы-1»?

Старт сезона для российского гонщика в сезоне получился относительно сносным. Квят начал с девятого места на Гран-при Австралии, затем был сход в Китае, 12-е позиции в Бахрейне и России, после чего гонщик вновь набрал два очка на трассе в Испании.

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Партнер россиянина по команде Карлос Сайнс-младший стремительно отрывался уже тогда, но после пяти этапов еще казалось, что Квяту просто немного не везет, и он обязательно возьмет свое. Однако четверть сезона с четырьмя очками так и остались высшей точкой в выступлении Даниила.

Дальше были девять безрадостных гонок, где россиянин либо сходил, либо финишировал за пределами десятки.

Сайнса-младшего Квят при обоюдных финишах опередил лишь однажды за сезон. Отставание россиянина в квалификациях оказалось не таким катастрофическим — он опережал партнера по команде шесть раз из 14, однако стартовые круги у Даниила, как правило, оставались проваленными.

«Иногда он слишком агрессивно действовал в начале гонки. Первый поворот — его слабое место. Он хотел достичь слишком многого на первых 100 метрах, стремился к успеху любой ценой», — пытался объяснить неудачи Квята руководитель «Торо Россо» Франц Тост в интервью пресс-службе «Формулы-1».

Россиянина сначала отстранили от Гран-при Малайзии и Японии. На гонке в США он все же выступил и даже занял десятое место, набрав одно очко. Но было поздно — судьба Квята была решена. В октябре 2017 года среди боевых пилотов «Формулы-1» россиян не осталось.

На сегодняшний день единственный шанс Даниила остаться за рулем болида королевских гонок — перейти в «Уильямс». В соперниках у него за место в команде опытный поляк Роберт Кубица и молодой россиянин Сергей Сироткин.

Кто такой Сироткин, и почему он крут?

Перспективный 22-летний гонщик из России начинал карьеру в итальянских гоночных чемпионатах, а после «Формулы-Абарт» отправился в серию AutoGP, где занял третье место.

В 2013-м Сироткин перешел в серию «Формула-Рено 3.5», где спустя год добился первой победы и неожиданно для всех подписал контракт с командой «Формулы-1» — «Заубером». Большую роль здесь сыграли связи отца пилота, который управлял Национальным институтом авиационных технологий.

Но дебютировать в «королевских гонках» у Сергея тогда не получилось из-за неразберихи с контрактами. Спортсмен ушел в серию GP2 в 2015 году и дважды подряд завоевал третье место в общем зачете. В 2017 году россиянин был резервным пилотом «Рено», получив соревновательную практику на «Ле-Мане» и гонке «Формулы-2».

Британская команда «Уильямс», где может оказаться Сироткин, завершила прошлый сезон на пятом месте, однако инженерный состав и ресурсы позволяют ей бороться за подиумы и звание главного преследователя «большой тройки» («Мерседеса», «Феррари» и «Ред Булла»). А еще, на сегодняшний день эта «конюшня» — единственная, где осталось свободное место на следующий сезон.

Главным претендентом на него долгое время оставался Кубица.

Опытнейший поляк успешно прошел командные тесты, стабильно показывая хорошее время. Но, изначально оказавшийся в роли простого спарринг-партнера Сироткин был еще лучше. Причем, намного. И здесь боссы «Уильямса» задумались…

Вторым и очень важным аргументом в пользу молодого россиянина стали деньги. Как сообщаются некоторые СМИ, основанная Борисом Ротенбергом компания «СМП Рейсинг» предложила «Уильямсу» спонсорскую помощь в размере $15 млн за два полноценных сезона в команде. Кубица финансовых гарантий пока предоставить не может. Более того, британская «конюшня» должна будет выплатить около €1 млн страховым компаниям, ранее компенсировавшим поляку конец карьеры в «Формуле-1» шесть лет назад.

Таким образом, Сироткин — явный фаворит. Однако в «Уильямсе» предпочитают не торопиться и тщательно проанализировать ситуацию. Имя гонщика должны будут объявить уже после новогодних праздников.

Хэмилтон — великий гонщик?

Результаты завершившегося сезона позволяют ответить на этот вопрос утвердительно.

Британский пилот «Мерседес» в 32 года стал четырехкратным чемпионом «Формулы-1», превзойдя своего кумира бразильца Айртона Сенну, который на момент смерти в возрасте 34 лет владел тремя титулами.

Кроме того, Хэмилтон стал новым рекордсменом по количеству поул позишн, оставив позади Михаэля Шумахера. Также в этом сезоне британец вышел на второе место по количеству побед на этапах Гран-при. Их у него 62. Отрыв от Шумахера достаточно большой — немец поднимался на высшую ступень пьедестала 91 раз, но и Льюис останавливаться не намерен.

Минувший сезон для британца начался с тяжелой борьбы против Себастьяна Феттеля из «Феррари». После шести гонок конкурент Хэмилтона создал солидный отрыв, ни разу не опустившись ниже второго места, в то время как у Льюиса было четвертое место в Сочи и седьмое в Монако.

Однако невероятная стабильность британца позволила ему взять свое. Хэмилтон сумел набрать очки во всех двадцати гонках.

Феттель дважды сходил с дистанции и выиграл только пять гонок против девяти у Льюиса, что позволило британцу финишировать с отрывом в 46 очков.

После завоевания титула Хэмилтон не раз подчеркивал, что не собирается уходить из немецкой команды.

«Мерседес» открыл передо мной двери, когда мне было 13 лет, так что мне сложно представить себя где-либо еще. У нас будет новый контракт, и в этом нет никаких сомнений», — приводит слова гонщика Marca.

В борьбе за третье место, как и в споре за титул, пилот «Мерседеса» оказался сильнее гонщика «Феррари», а судьба Кубка конструкторов был предрешена еще задолго до последнего этапа.

В бронзовом поединке двух финнов Валттери Боттас «привез» Кими Райконнену сразу сто очков. Кроме того, новичок «Мерседеса» сумел одержать первую победу в карьере на трассе в Сочи. Всего у Боттаса в сезоне их было три.

Райкконен ни разу на верхнюю ступень пьедестала так и не поднялся. В начале следующего сезона исполнится уже пять лет с тех пор, как Кими в последний раз выигрывал гонку «Формулы-1». Лишь постоянные финиши в пятерке позволили Райконнену сместить с четвертого места провалившего концовку года австралийца Даниэля Риккардо, выступающего за «Ред Булл».

В следующем году гонщики впервые выйдут на старт 25 марта в Австралии. Всего на сезон-2018 запланирован 21 этап Гран-при, в их числе и российский. Причем гонка в Сочи пройдет не весной, как в последние два года, а осенью. Этап состоится 28-30 сентября.

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