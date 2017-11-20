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Чемпионка Уимблдона проиграла раку

Чемпионка Уимблдона Яна Новотна умерла в возрасте 49 лет

Чешская теннисистка Яна Новотная после победы на Уимблдонском турнире PA
Чешская теннисистка Яна Новотная после победы на Уимблдонском турнире

Знаменитая чешская теннисистка, победительница Уимблдонского турнира 1998 года и триумфатор 12 турниров Большого шлема в парном разряде, Яна Новотна, умерла на 50-м году жизни после продолжительной борьбы с раком. «Газета.Ru» вспоминает самые яркие события в карьере второй ракетки мира.

Победительница Уимблдонского турнира 1998 года чешская теннисистка Яна Новотна скончалась на 50-м году жизни. В последние годы Новотна боролась с раковым заболеванием, но страшную болезнь не удалось победить.

Чешская теннисистка была любимицей болельщиков и исповедовала зрелищный стиль игры с частыми выходами к сетке.

За приверженность уходящему из моды стилю Новотна была одной из самых популярных теннисисток среди любителей этого вида спорта.

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Свои соболезнования выразил исполнительный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон.

«Яна вдохновляла людей на корте и за его пределами, всех, кто знал ее. Ее звезда будет всегда ярко сиять в истории WTA. Выражаю соболезнования семье Яны», — цитирует Саймона пресс-служба WTA.

Уимблдонский теннисный клуб вспомнил ее победу 1998 года и назвал спортсменку истинной чемпионкой во всех смыслах этого слова.

«Всеанглийский теннисный клуб глубоко опечален известием о смерти Яны Новотны.

Она была настоящей чемпионкой во всех смыслах, и ее триумф 1998 года надолго останется в нашей памяти.

Выражаем соболезнования ее семье и друзьям», — опубликовано в твиттере организации.

Великая соотечественница Новотны победительница 59 турниров Большого шлема во всех разрядах Мартина Навратилова одна из первых среагировала на кончину чешской теннисистки.

«Теннисный мир скорбит по Яне Новотне. Я потрясена до глубины души, и у меня нет слов. Яна была настоящим другом и прекрасной женщиной»,

— написала Навратилова на своей странице в соцсети.

Еще одна великая теннисистка, главная соперница Навратиловой, обладательницы 20 титулов на турнирах Большого Шлема американка Крис Эверт также назвала Новотну своим близким другом.

«Печальная весть для теннисного мира, и ужасная потеря для всех нас, кто был ее близким другом. Благородная и честная женщина. Покойся с миром, Яна»,

— написала Эверт.

Яна Новотна начала карьеру теннисистки-профессионалки в 1987 году в возрасте 18 лет. первые успехи пришли, когда ее тренером стала знаменитая четырехкратная победительница турниров Большого шлема Хана Мандликова.

1990 год стал определяющим в карьере Новотны.

Она впервые дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, победив на своем пути таких известных соперниц как аргентинка Габриэла Сабатини и болгарка Магдалена Малеева. Однако в полуфинальной стадии чешская восходящая звезда уступила непобедимой на тот момент первой ракетке мира Штеффи Граф.

Уже в следующем году Новотна дошла до своего первого финала турнира Большого Шлема. На Открытом чемпионате Австралии она, наконец, победила грозную Граф в тяжелом трехсетовом матче, после чего одолела еще одну звезду WTA Аранчу Санчес.

Однако в финале ей встретилась сметающая всех на своем пути сверхновая звезда Моника Селеш из Югославии, которая победила в трех партиях.

Пожалуй, одним из самых запомнившихся эпизодов карьеры Новотны стал ее финал Уимблдона 1993 года, на пути к которому она обыграла Сабатини и свою великую соотечественницу Мартину Навратилову.

Теннисные болельщики хорошо помнят кадры плачущей на плече герцогини Кентской теннисистки, упустившей победу в финале.

В третьем сете Новотна вела у Граф 4:1 и имела геймбольный мяч на своей подаче. Однако в этот момент что-то разладилось в игре теннисистки — Яна допустила двойную ошибку, Граф зацепилась за подачу соперницы, а затем выиграла пять геймов подряд и титул победительницы Уимблдона.

Четыре года спустя Новотна вновь играла в финале английского турнира, на этот раз против Мартины Хингис. И снова матч продолжался три сета, а чешская теннисистка не смогла со второй попытки выиграть заветный титул. Тем не менее сезон 1997 года закончился для нее на мажорной ноте — победой на Итоговом турнире WTA, которая позволила ей стать второй ракеткой мира.

И только в 1998 году с третьей попытки ей покорился Уимблдон.

На пути к триумфу Новотна победила восходящую звезду Винус Уильямс, взяла реванш у Хингис, а в финале в двух сетах переиграла француженку Натали Тозиа.

Еще больших успехов теннисистка достигла в парном разряде, где выиграла 12 турниров Большого шлема, а в миксте праздновала победу трижды.

Всего на счету Новотны 17 побед в турнирах Большого шлема, два Итоговых турнира WTA и победа в Кубке Федераций в составе сборной Чехии в 1998 году.

В общей сложности стеннисистка выиграла 24 турнира в одиночном разряде и 76 — в парном.

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