Чемпионка Уимблдона проиграла раку

Победительница Уимблдонского турнира 1998 года чешская теннисистка Яна Новотна скончалась на 50-м году жизни. В последние годы Новотна боролась с раковым заболеванием, но страшную болезнь не удалось победить.

Чешская теннисистка была любимицей болельщиков и исповедовала зрелищный стиль игры с частыми выходами к сетке.

За приверженность уходящему из моды стилю Новотна была одной из самых популярных теннисисток среди любителей этого вида спорта.

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Свои соболезнования выразил исполнительный директор Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон.

«Яна вдохновляла людей на корте и за его пределами, всех, кто знал ее. Ее звезда будет всегда ярко сиять в истории WTA. Выражаю соболезнования семье Яны», — цитирует Саймона пресс-служба WTA.

Уимблдонский теннисный клуб вспомнил ее победу 1998 года и назвал спортсменку истинной чемпионкой во всех смыслах этого слова.

«Всеанглийский теннисный клуб глубоко опечален известием о смерти Яны Новотны.

Она была настоящей чемпионкой во всех смыслах, и ее триумф 1998 года надолго останется в нашей памяти.

Выражаем соболезнования ее семье и друзьям», — опубликовано в твиттере организации.

The All England Club is deeply saddened to hear the news of Jana Novotna's passing. She was a true champion in all senses of the word, and her 1998 triumph will live long in the memory.



The thoughts of all those at Wimbledon are with her family and friends. pic.twitter.com/IiAVEM2IxP — Wimbledon (@Wimbledon) 20 ноября 2017 г.

Великая соотечественница Новотны победительница 59 турниров Большого шлема во всех разрядах Мартина Навратилова одна из первых среагировала на кончину чешской теннисистки.

«Теннисный мир скорбит по Яне Новотне. Я потрясена до глубины души, и у меня нет слов. Яна была настоящим другом и прекрасной женщиной»,

— написала Навратилова на своей странице в соцсети.

The tennis world is so sad about the passing of Jana Novotna...I am gutted and beyond words- Jana was a true friend and an amazing woman... — Martina Navratilova (@Martina) 20 ноября 2017 г.

Еще одна великая теннисистка, главная соперница Навратиловой, обладательницы 20 титулов на турнирах Большого Шлема американка Крис Эверт также назвала Новотну своим близким другом.

«Печальная весть для теннисного мира, и ужасная потеря для всех нас, кто был ее близким другом. Благородная и честная женщина. Покойся с миром, Яна»,

— написала Эверт.

A sad loss to the tennis world, but a devastating loss to those of us who shared a deep friendship with her...a woman with integrity and honor. RIP Jana. — Chris Evert (@ChrissieEvert) 20 ноября 2017 г.

Яна Новотна начала карьеру теннисистки-профессионалки в 1987 году в возрасте 18 лет. первые успехи пришли, когда ее тренером стала знаменитая четырехкратная победительница турниров Большого шлема Хана Мандликова.

1990 год стал определяющим в карьере Новотны.

Она впервые дошла до полуфинала Открытого чемпионата Франции, победив на своем пути таких известных соперниц как аргентинка Габриэла Сабатини и болгарка Магдалена Малеева. Однако в полуфинальной стадии чешская восходящая звезда уступила непобедимой на тот момент первой ракетке мира Штеффи Граф.

Уже в следующем году Новотна дошла до своего первого финала турнира Большого Шлема. На Открытом чемпионате Австралии она, наконец, победила грозную Граф в тяжелом трехсетовом матче, после чего одолела еще одну звезду WTA Аранчу Санчес.

Однако в финале ей встретилась сметающая всех на своем пути сверхновая звезда Моника Селеш из Югославии, которая победила в трех партиях.

Пожалуй, одним из самых запомнившихся эпизодов карьеры Новотны стал ее финал Уимблдона 1993 года, на пути к которому она обыграла Сабатини и свою великую соотечественницу Мартину Навратилову.

Теннисные болельщики хорошо помнят кадры плачущей на плече герцогини Кентской теннисистки, упустившей победу в финале.

В третьем сете Новотна вела у Граф 4:1 и имела геймбольный мяч на своей подаче. Однако в этот момент что-то разладилось в игре теннисистки — Яна допустила двойную ошибку, Граф зацепилась за подачу соперницы, а затем выиграла пять геймов подряд и титул победительницы Уимблдона.

Четыре года спустя Новотна вновь играла в финале английского турнира, на этот раз против Мартины Хингис. И снова матч продолжался три сета, а чешская теннисистка не смогла со второй попытки выиграть заветный титул. Тем не менее сезон 1997 года закончился для нее на мажорной ноте — победой на Итоговом турнире WTA, которая позволила ей стать второй ракеткой мира.

И только в 1998 году с третьей попытки ей покорился Уимблдон.

На пути к триумфу Новотна победила восходящую звезду Винус Уильямс, взяла реванш у Хингис, а в финале в двух сетах переиграла француженку Натали Тозиа.

Еще больших успехов теннисистка достигла в парном разряде, где выиграла 12 турниров Большого шлема, а в миксте праздновала победу трижды.

Всего на счету Новотны 17 побед в турнирах Большого шлема, два Итоговых турнира WTA и победа в Кубке Федераций в составе сборной Чехии в 1998 году.

В общей сложности стеннисистка выиграла 24 турнира в одиночном разряде и 76 — в парном.

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