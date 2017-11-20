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«Надо было оставить баскетболистов в китайской тюрьме»

Трамп пожалел о помощи арестованным в Китае баскетболистам

Президент США Дональд Трамп Reuters
Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональда Трамп разозлился на скандально известного отца баскетболиста университетской команды UCLA ЛиАнджело Болла за то, что он не признал помощь главы государства в освобождении сына из под стражи в Китае, где ЛиАнджело и два его товарища по команде были арестованы по подозрению в краже. Трамп заявил, что предпочел бы оставить игроков в тюрьме.

Президент США Дональд Трамп опять вступил в конфликт с американскими спортсменами. На этот раз гнев главы государства пал на баскетболистов команды Лос-Анджелесского университета (UCLA), которые 7 ноября были заключены под стражу в Китае за кражу в магазине.

Три баскетболиста команды ЛиАнджело Болл, Коди Райли и Джэлен Хилл были арестованы по обвинению в краже из магазина, расположенного рядом с гостиницей, где остановились баскетболисты.

Команда Университета Лос-Анджелеса прибыла в Китай на матч-открытие чемпионата США среди университетских команд сборной университета штата Джорджия.

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Безусловно, внимание общественности больше всего привлек ЛиАнджело — сын известной медиа-персоны ЛаВара Болла, знаменитого своими скандальными высказываниями.

По счастливой случайности в это время в Китай прилетел с визитом Трамп, который в личной встрече с главой государства Си Цзиньпином попросил разобраться в сложившейся ситуации. Через сутки баскетболистов выпустили, и они покинули страну рейсом до Лос-Анджелеса.

Трамп, известный своим непредсказуемым характером, решил мягко спровоцировать баскетболистов, намекнув на свою заслугу в их освобождении.

«Думаете, три баскетболиста UCLA поблагодарят президента Трампа? Им грозило 10 лет тюрьмы»,

— написал глава государства в своем твиттере.

Болл-старший быстро отреагировал на слова президента и заявил о своем намерении встретиться и поблагодарить Трампа за помощь в освобождении своего сына. Это вызвало реакцию и Национальной баскетбольной ассоциации. Так, владелец клуба «Даллас Мэверикс» Марк Кьюбан в шутку высказал предположение, что Болл собирается подарить президенту кроссовки, которые он выпускает под своим собственным брендом, правда популярности пока не снискали.

Казалось, инцидент исчерпан, Трамп получит свои заслуженные благодарности, и все постепенно забудут неприятный эпизод.

Однако стремление Болла поскандалить взяло верх и два дня спустя,18 ноября, он взял свои слова обратно.

Когда его спросили об участии главы государства в освобождении сына Болл резко ответил, что ничего не знает о помощи, оказанной Трампу.

«Чьем участии? Для чего он там был? Ничего мне не говорите.

Все хотят, чтобы это выглядело так, будто он мне помог.

Я из Лос-Анджелеса. Я видел вещи намного худшие, чем парень и какие-то очки. У моего сына достаточно характера — одно плохое решение не сломает его», — цитирует Болла-старшего The Score.

Нетрудно догадаться, какой была реакция главы государства на слова скандальной медиа-звезды.

«Теперь, когда все три баскетболиста покинули Китай и избежали долгих лет тюремного заключения, ЛаВар Болл, отец Лианджело, отказывается принимать, сколько я сделал для его сына и что кража в магазине не имеет особого значения. Следовало оставить их в тюрьме!»

— раздраженно написал Трамп в своем твиттере.

Очень взвешенно отреагировал на сложившуюся ситуацию главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, который призвал СМИ уделять меньше внимания подобным историям.

«Это современная жизнь. Люди стараются привлечь к себе внимание, и им это удается. Уверен, что оба очень рады.

Знаете, что действительно помогло бы? Если бы СМИ перестали писать о них обоих.

Такое возможно? Думаю, можно перестать писать о ЛаВаре Болле. Вряд ли СМИ могут перестать писать о президенте США. Для всех нас было бы хорошо, если бы они оба просто замолчали. Это было бы великолепно», – приводит слова Керра The Athletic.

Напомним, что ЛаВар Болл является отцом троих баскетболистов. Его старший сын Лонзо играет в клубе НБА «Лос-Анджелес Лейкерз», ЛиАнджело выступает за UCLA, а младший сын ЛаМело защищает цвета команды старшей школы «Чино Хиллз».

Сам ЛаВар в юношестве играл в баскетбол и американский футбол, но больших успехов не добился, так и не став профессиональным спортсменом.

В качестве футболиста он дважды привлекался командами Национальной футбольно лиги в команду для тренировок, но ни разу не был включен в основной состав.

Большую известность Болл приобрел после своих скандальных высказываний в сторону звезд НБА. Так, он заявлял, что Лонзо играет лучше звезды «Уорриорз» Стефа Карри и сравнивал его с Леброном Джеймсом и Расселом Уэстбруком.

Наибольший гнев со стороны баскетбольных болельщиков и спортивных журналистов 50-летний Болл вызвал, когда объявил, что он смог бы во времена своей молодости обыграть один-в-один самого Майкла Джордана.

На волне успеха скандалист запустил свою собственную линию баскетбольных кроссовок, а также решил принять участие в реалити-шоу о жизни своей семьи на подобие того, которое сделало всемирно известной дочь одного из адвокатов О Джея Симпсона Роберта Кардашьяна — Ким.

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