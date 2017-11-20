«Надо было оставить баскетболистов в китайской тюрьме»

Президент США Дональд Трамп опять вступил в конфликт с американскими спортсменами. На этот раз гнев главы государства пал на баскетболистов команды Лос-Анджелесского университета (UCLA), которые 7 ноября были заключены под стражу в Китае за кражу в магазине.

Три баскетболиста команды ЛиАнджело Болл, Коди Райли и Джэлен Хилл были арестованы по обвинению в краже из магазина, расположенного рядом с гостиницей, где остановились баскетболисты.

Команда Университета Лос-Анджелеса прибыла в Китай на матч-открытие чемпионата США среди университетских команд сборной университета штата Джорджия.

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Безусловно, внимание общественности больше всего привлек ЛиАнджело — сын известной медиа-персоны ЛаВара Болла, знаменитого своими скандальными высказываниями.

По счастливой случайности в это время в Китай прилетел с визитом Трамп, который в личной встрече с главой государства Си Цзиньпином попросил разобраться в сложившейся ситуации. Через сутки баскетболистов выпустили, и они покинули страну рейсом до Лос-Анджелеса.

Трамп, известный своим непредсказуемым характером, решил мягко спровоцировать баскетболистов, намекнув на свою заслугу в их освобождении.

«Думаете, три баскетболиста UCLA поблагодарят президента Трампа? Им грозило 10 лет тюрьмы»,

— написал глава государства в своем твиттере.

Болл-старший быстро отреагировал на слова президента и заявил о своем намерении встретиться и поблагодарить Трампа за помощь в освобождении своего сына. Это вызвало реакцию и Национальной баскетбольной ассоциации. Так, владелец клуба «Даллас Мэверикс» Марк Кьюбан в шутку высказал предположение, что Болл собирается подарить президенту кроссовки, которые он выпускает под своим собственным брендом, правда популярности пока не снискали.

Казалось, инцидент исчерпан, Трамп получит свои заслуженные благодарности, и все постепенно забудут неприятный эпизод.

Однако стремление Болла поскандалить взяло верх и два дня спустя,18 ноября, он взял свои слова обратно.

Когда его спросили об участии главы государства в освобождении сына Болл резко ответил, что ничего не знает о помощи, оказанной Трампу.

«Чьем участии? Для чего он там был? Ничего мне не говорите.

Все хотят, чтобы это выглядело так, будто он мне помог.

Я из Лос-Анджелеса. Я видел вещи намного худшие, чем парень и какие-то очки. У моего сына достаточно характера — одно плохое решение не сломает его», — цитирует Болла-старшего The Score.

Нетрудно догадаться, какой была реакция главы государства на слова скандальной медиа-звезды.

«Теперь, когда все три баскетболиста покинули Китай и избежали долгих лет тюремного заключения, ЛаВар Болл, отец Лианджело, отказывается принимать, сколько я сделал для его сына и что кража в магазине не имеет особого значения. Следовало оставить их в тюрьме!»

— раздраженно написал Трамп в своем твиттере.

Now that the three basketball players are out of China and saved from years in jail, LaVar Ball, the father of LiAngelo, is unaccepting of what I did for his son and that shoplifting is no big deal. I should have left them in jail! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 ноября 2017 г.

Очень взвешенно отреагировал на сложившуюся ситуацию главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр, который призвал СМИ уделять меньше внимания подобным историям.

«Это современная жизнь. Люди стараются привлечь к себе внимание, и им это удается. Уверен, что оба очень рады.

Знаете, что действительно помогло бы? Если бы СМИ перестали писать о них обоих.

Такое возможно? Думаю, можно перестать писать о ЛаВаре Болле. Вряд ли СМИ могут перестать писать о президенте США. Для всех нас было бы хорошо, если бы они оба просто замолчали. Это было бы великолепно», – приводит слова Керра The Athletic.

Напомним, что ЛаВар Болл является отцом троих баскетболистов. Его старший сын Лонзо играет в клубе НБА «Лос-Анджелес Лейкерз», ЛиАнджело выступает за UCLA, а младший сын ЛаМело защищает цвета команды старшей школы «Чино Хиллз».

Сам ЛаВар в юношестве играл в баскетбол и американский футбол, но больших успехов не добился, так и не став профессиональным спортсменом.

В качестве футболиста он дважды привлекался командами Национальной футбольно лиги в команду для тренировок, но ни разу не был включен в основной состав.

Большую известность Болл приобрел после своих скандальных высказываний в сторону звезд НБА. Так, он заявлял, что Лонзо играет лучше звезды «Уорриорз» Стефа Карри и сравнивал его с Леброном Джеймсом и Расселом Уэстбруком.

Наибольший гнев со стороны баскетбольных болельщиков и спортивных журналистов 50-летний Болл вызвал, когда объявил, что он смог бы во времена своей молодости обыграть один-в-один самого Майкла Джордана.

На волне успеха скандалист запустил свою собственную линию баскетбольных кроссовок, а также решил принять участие в реалити-шоу о жизни своей семьи на подобие того, которое сделало всемирно известной дочь одного из адвокатов О Джея Симпсона Роберта Кардашьяна — Ким.

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