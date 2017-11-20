В плей-офф за шесть шагов

Перерыв на стартовые матчи квалификации чемпионата мира 2019 года, который пройдет в Китае, стал своего рода водоразделом регулярного чемпионата Еврокубка — клубы получили полновесные три недели на работу над допущенными ошибками перед финальным рывком продолжительностью в четыре тура.

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Впрочем, три коллектива свои задачи на данном этапе сезона уже решили, выдав шестиматчевые победные серии на международной арене и квалифицировавшись в Топ-16 второго по значимости турнира Старого Света досрочно. От турецкой «Дарюшшафаки» и немецкой «Баварии» ничего другого и не ожидали. Обладая очень солидными по европейским меркам бюджетами, эти клубы слишком качественно укомплектованы (в том числе и на тренерском мостике — ни Дэвид Блатт, ни Саша Джорджевич в дополнительных представлениях не нуждаются), чтобы дарить соперникам очки в регулярке.

А вот безукоризненные 6-0 от российского «Локомотива-Кубань» стали в некоторой степени сюрпризом.

Нет, квалификация Саши Обрадовича, назначение которого полностью перевернуло ход минувшего сезона «железнодорожников», сомнений не вызывает. Другое дело, что в межсезонье сербскому специалисту пришлось строить команду практически заново – в том числе и отыскивать оптимальные роли для пятерки новых иностранцев. Но этот процесс, непростой и порой совершенно непредсказуемый, не занял у наставника южан много времени, заставив восхищаться в том числе и продуманной до мельчайших деталей селекцией.

Главной фишкой нового «Локо» является тактическая гибкость — то есть способность менять игровой рисунок от матча к матчу в зависимости от оппонента. Коллектив одинаково хорошо чувствует себя как в «низовых» поединках, исход которых определяет запредельная агрессия в обороне (победы над французским «Лиможем» в гостях и немецкой «Альбой» на своей площадке были добыты именно таким образом), так и в захватывающих «перестрелках», где на первый план выходят скорость и умение молниеносно принимать правильные решения.

Этим и объясняется тот факт, что подопечные Обрадовича не лидируют в Еврокубке по эффективности игры в защите, пропуская больше «Дарюшшафаки» и «Баварии».

Будучи более универсальной и функциональной командой, нежели годом ранее, «железнодорожники» уже не обязаны останавливать каждого следующего визави на отметке в 65-70 набранных очков, чтобы претендовать на победу.

Вторая важная особенность коллектива из Краснодара тоже вытекает из грамотной комплектации состава: тренерский штаб здорово распределяет нагрузку между баскетболистами, делая «Локомотив» менее зависимым от настроения одного-двух ведущих игроков. Да, есть ярко выраженный лидер в лице Джо Рэглэнда, умеющего «взорваться» в решающий момент и сделать разницу в ключевых владениях, но ему вовсе не нужно тащить команду на своих плечах в течение 40 минут.

Посему никого не должно удивлять, что в этом сезоне у «Локо»

ни один из баскетболистов не начинал все матчи Еврокубка в стартовой пятерке, зато сразу шесть исполнителей набирают по 10 и более очков в среднем за игру.

Одним из них является подписанный уже в разгар сезона Дмитрий Кулагин. Пока что сделка получается взаимовыгодной для обеих сторон: Обрадович давно хотел поработать с российским «сборником», великолепно проявившим себя на Евробаскете-2017, в то время как сам защитник получил возможность оказывать существенное влияние на результаты своей команды, которой у него, откровенно говоря, не было в ЦСКА.

При этом нельзя сказать, что сейчас краснодарский коллектив играет на максимуме своих возможностей. Есть сразу несколько компонентов, в которых южане должны прибавить по ходу сезона, и главный из них — продуктивность российских баскетболистов. Обрадович вправе рассчитывать на большее как минимум от Дмитрия Хвостова и Станислава Ильницкого, которого приглашали в Краснодар явно не только из-за лимита на легионеров в Единой лиге ВТБ.

К Павлу Антипову и Владимиру Ивлеву вопросов значительно меньше: «большие» постепенно осваиваются в отведенных им ролях, внося свой вклад в успехи клуба. Тем не менее, форварду явно нужно улучшать процент реализации трехочковых бросков, а центровому – минимизировать количество досадных ошибок на чужой половине площадки. Нельзя сказать, что они прямо-таки нивелируют все сильные стороны игрока национальной сборной, всегда заряженного на борьбу и готового выполнить любую тренерскую установку. Просто Ивлев может действовать еще полезнее даже в условиях жесткой конкуренции с Брайаном Квале и Фрэнком Элегаром, подписание которых сделало переднюю линию «железнодорожников» очень глубокой в сравнении с несколькими предыдущими сезонами.

Обрадович, кстати, реагирует на успехи команды крайне сдержанно: после второй победы над «Лиможем», гарантировавшей «Локомотиву» участие в Топ-16 Еврокубка, серб не акцентировал внимание на том, чего его подопечные уже успели достичь, а говорил о необходимости дальнейшего прогресса.

Учитывая, что цель южан — завоевать трофей и вернуться в Евролигу, такой подход полностью оправдан.

Пока же от «железнодорожников» требуется не растерять нажитое за время перерыва в календаре и сохранить мотивацию на оставшиеся матчи регулярного чемпионата турнира. Ведь «Альба», с которой кубанцам еще предстоит сыграть в Берлине, отстает всего на одну победу, а развитие событий в других секстетах недвусмысленно намекает, что на следующей стадии сформируется как минимум одна «группа смерти». Полностью обезопасить себя от попадания в нее «Локомотив», разумеется, не может — ведь от него зависит далеко не все. Но финиш на первой строчке турнирной таблицы сделает жизнь хоть чуть-чуть, но все-таки проще.

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