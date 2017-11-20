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«Россияне смеются над антидопинговой системой»

В США недовольны участием российских лыжников в соревнованиях

Отстраненный от Олимпийских игр российский лыжник Евгений Белов РИА Новости
Отстраненный от Олимпийских игр российский лыжник Евгений Белов

Российские спортсмены приступили к соревнованиям в начале зимнего сезона и уже одержали несколько громких побед. Отстраненные Международным олимпийским комитетом лыжники стартовали на соревнованиях в шведском Елливаре с большим успехом, чем вызвали недоумение Антидопингового агентства США.

Пока Россия находится в ожидании решения Международного олимпийского комитета (МОК) относительно выступления в Пхенчхане, во многих зимних видах стартовал сезон-2017/18.

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Первые российские успехи на Кубках мира

В родственных видах — бобслее, скелетоне и санях — уже состоялись первые этапы Кубка мира, и россияне выиграли свои первые золотые медали в новом сезоне. В американском Парк Сити на олимпийской трассе соревновались боблеисты и скелетонисты. И если с завершением карьеры двукратного Олимпийского чемпиона Александра Зубкова в России пока не появилось его достойного преемника, то в скелетоне дела идут в гору.

Елена Никитина одержала победу по сумме двух заездов с рекордом трассы, опередив немку Тину Херманн всего на две сотых секунды, и автоматически возглавила общий зачет Кубка мира.

Мужчины в этот раз остались без медалей, но выступление олимпийского чемпиона Александра Третьякова позволяет надеяться, что пьедестал почета для него уже не за горами.

Третьяков провалился в первой попытке, показав лишь девятый результат, однако во второй заметно прибавил и поднялся на шестое место.

Еще один россиянин Никита Трегубов стал восьмым.

Президент Федерации бобслея России Зубков отметил выступление россиян в скелетоне и высказался в поддержку атлетов в непростые времена.

«И Лене, и Саше пока удается показывать достойные результаты в той непростой психологической обстановке, в которой они оказались.

Они подтверждают свое право находиться в числе лидеров мирового скелетона. Не обращая внимания на все эти политические игры, Никитина и Третьяков своими высокими результатами доказывают, что являются «чистыми» спортсменами»,

— цитирует Зубкова ТАСС.

На первом этапе Кубка мира по санному спорту в австрийском Иглсе уже мужчины опередили прекрасную половину. Семен Павличенко одержал громкую победу, опередив по сумме двух попыток хозяина соревнований Вольфганга Киндля и грозного немца Феликса Лоха. Еще один российский спортсмен Степан Федоров занял высокое четвертое место.

У девушек лучшей из россиянок стала Екатерина Батурина, показав лишь седьмой результат. Однако и она не покинула Австрию без медали --

в эстафете сборная России заняла третье место, проиграв лишь непобедимой Германии и команде Канады.

Сезон у конькобежцев начался раньше всех, и спортсмены успели провести уже два этапа Кубка мира.

На первом из них в голландском Херенвене блеснули пятикратный чемпион мира Павел Кулижников и трехкратный чемпиона мира Денис Юсков.

Первый одержал победу на дистанции 1000 м с рекордом мира на равнинных катках, а второй уверенно выиграл забег на 1500 м.

США недовольны присутствием россиян

Как известно, шесть российских лыжников Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова пожизненно отстранены решением МОК от всех Олимпийских игр.

Однако в соревнованиях под эгидой ФИС они имеют право участвовать.

И уже стало известно, что они могут выйти на старт этапов Кубка мира. Белов и Вылегжанин присоединятся к Сергею Устюгову на первом этапе в финской Руке, а Легков заявил, что пропустит гонки в Финляндии в связи с целенаправленной подготовкой к соревнованиям в швейцарском Давосе.

Гонщики не просто готовятся к сезону на тренировках, но уже принимают участие в гонках и не безуспешно.

На соревнованиях в шведском Елливаре Белов одержал победу в гонке на 10 км свободным стилем, опередив самого Устюгова.

Тройку сильнейших замкнул швейцарец Дарио Колонья.

В мужском спринте олимпийский чемпион Ванкувера Никита Крюков выиграл бронзу, пропустив вперед двух хозяев соревнований — Оскара Свенссона и Теодора Петерсона, а Вылегжанин стал пятым. Днем позже на дистанции 15 км классическим ходом Максим стал вторым.

У женщин победу одержала шведка Стина Нильссон, а Наталья Матвеева и Юлия Белорукова выиграли серебро и бронзу соответственно. Отстраненная МОК Шаповалова заняла пятое место.

К слову, участие отстраненных лыжников вызвало недоумение Американского антидопингового агентства (USADA), которое в своем твиттере задалась вопросом, как такое может быть.

Но пока ФИС не решит отстранить россиян, то они смогут принимать участие во всех соревнованиях кроме Олимпиад. Ожидается, что федерация лыжных гонок рассмотрит вопрос российских спортсменов в четверг, 23 ноября.

Недовольство из-за океана высказывает не только USADA. Американский медиа-гигант ESPN провел свое собственное исследование, по результатам которого указал, что ряд российских спортсменов высшего уровня не були протестированы Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) в 2017 году.

В этот список вошли лучший биатлонист России Антон Шипулин, его коллега Ирина Старых, Легков, Вылегжанин, Белов, Кулижников и олимпийская чемпионка Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова.

Правда, все эти атлеты входят в международный пул, и поэтому РУСАДА не обязана их проверять, так как они проходят тесты на международных соревнованиях сотрудниками WADA.

ESPN также обратил внимание на то, что отчет о проведенных тестах, предоставленный РУСАДА «не выдерживает критики». Список состоит из 3782 тестов, что говорит в пользу России, однако, по утверждению американского СМИ, целых две трети спортсменов из отчета были протестированы лишь однажды. И только 299 атлетов три раза сдавали допинг-тесты.

Президент Американской ассоциации лыжных гонок и сноуборда Тайгер Шоу назвал этот отчет «насмешкой над системой».

«Это смешное количество тестов на самом деле не говорит ни о чем.

Одна проба в год указывает на спортсмена с низким рейтингом, который не в состоянии заработать очков в Кубке мира», — заявил функционер.

И в этом случае претензия насчет такого малого количество тестов не совсем обоснована, так как РУСАДА, не признанная соответствующей кодексу WADA, не занимается планированием взятия анализов у спортсменов, а действует под наблюдением Британского антидопингового агентства, согласуя с ним календарь.

Успехи россиян в международных соревнования и негодование американской стороны в данный момент времени мало на что могут повлиять, так как все так или иначе находятся в ожидании 22 ноября, когда МОК вынесет решение относительно формата участия российской олимпийской сборной в Играх в Пхенчхане.

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