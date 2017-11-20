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Якупов подрезал «Детройту» крылья

Якупов помог «Колорадо» победить «Детройт» в матче НХЛ‍

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов Официальный сайт НХЛ
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Наиль Якупов помог своей команде победить в гостях «Детройт Ред Уингз» в принципиальном противостоянии в рамках регулярного чемпионата НХЛ, «Нью -Йорк Рейнджерс» Павла Бучневича уверенно переиграл «Оттаву», а «Флорида» Евгений Дадонова уступила в гостях «Анахайму». «Газета.Ru» представляет обзор игрового дня Национальной хоккейной лиги.

«Детройт Ред Уингз» — «Колорадо Эвеланш» — 3:4 ОТ

Еще в начале этого столетия подобная вывеска заставила бы трепетать сердца многих любителей хоккея. Тогда «Детройт» играл еще в Западной конференции, а его главным соперником был постоянный претендент на завоевание Кубка Стэнли «Колорадо Эвеланш». Времена изменились, и сейчас обе команды приходят в себя после провальных сезонов, а в нынешнем располагаются в середине таблицы.

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Однако, несмотря на существенно снизившийся статус противостояния, команды продолжают в очных встречах устраивать захватывающие, наполненные событиями, матчи. Так случилось и в этот раз.

Встреча в «Детройте» держала зрителей в напряжении до самого конца, а победитель определился в дополнительное время.

В этот вечер главный тренер «лавин» Джаред Беднар дал отдохнуть основному голкиперу команды россиянину Семену Варламову, и ворота защищал канадец Джонатан Бернье, для которого этот матч стал седьмым в чемпионате. В самой игре приняли участие два российских легионера клуба из Денвера — нападающий Наиль Якупов и защитник Никита Задоров.

Счет в поединке открыли хозяева в начале 15-й минуты. Джастин Абделкейдер подправил клюшкой шайбу после броска Дилана Ларкина от борта и застал врасплох голкипера «Колорадо». За 15 секунд до конца первого тайма Эрик Джонсон мощным броском от синей линии сравнял счет в матче, и команды ушли на первый перерыв с ничейным результатом.

Вторую двадцатиминутку выиграл «Детройт».

За минуту до сирены Андреас Атанасиу убежал в быстрый прорыв и реализовал выход один на один с вратарем.

Самые же интересные события произошли в третьем отрезке матча. На 12-й минуте периода Никлас Кронвалль на радость местным болельщикам удвоил преимущество «крыльев», реализовав численное преимущество точным броском от синей линии.

Но всего две с половиной минуты спустя Якупов подобрал шайбу в районе круга вбрасывания и сильно бросил в ближний угол рядом со штангой — вратарь хозяев Джимми Ховард даже не успел среагировать на полет шайбы.

За две минуты до конца третьего периода гости заменили вратаря шестым полевым игроком, и это принесло успех. На последней минуте Карл Седерберг и Натан Маккиннон дизориентировали вратаря соперника быстрой перепасовкой накоротке, после чего Седерберг бросил со средней дистанции и сравнял счет, переведя матч в дополнительное время.

Главным героем «Колорадо» стал Маккиннон, который на исходе третьей минуты овертайма промчался вдоль левого борта через всю площадку и мощно бросил в ближний угол, принеся победу своей команде в принципиальном противостоянии с «Детройтом».

Якупов провел нал льду почти 13 минут и забросил свою шестую шайбу в сезоне.

Задоров не отметился результативными действиями и завершил игру с показателем полезности «-1».

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Оттава Сенаторс» — 3:0

«Рейнджеры» Павла Бучневича спокойно переиграли «Оттаву» в домашнем матче, забросив три безответные шайбы в ворота гостей. В первом периоде команды так и не смогли открыть счет, а на пятой минуте второго отрезка встречи Кевин Хейз распечатал ворота «сенаторов» с передачи Йеспера Фаста.

В третьем периоде хозяева закрепили свой успех. Сначала Михаэль Грабнер удвоил преимущество своей команды на 44-й минуте матча, за две с половиной минуты до финальной сирены Мика Зибанеджад забросил последнюю шайбу в пустые ворота гостей, которые сняли вратаря в надежде отыграть отставание в две шайбы.

Бучневич мало чем запомнился в игре, проведя на льду без малого 13 минут и нанеся лишь один бросок в створ ворот соперника.

Главным героем встречи стал звездный вратарь «рейнджеров» Хенрик Лундквист, отразивший все 20 бросков по своим воротам.

«Анахайм Дакс» — «Флорида Пантерз» — 3:2

Упорным и интересным выдался домашний поединок «Анахайма» с «Флоридой» Евгения Дадонова. К середине второго тайма хозяева вели в счете 2:0, но гости и не думали опускать руки, отыграв одну шайбу за четыре с половиной минуты до конца второго периода, благодаря голу Винсента Трочека.

Однако в начале третьей двадцатиминутки Брэндон Монтур снова довел преимущество своей команды до двух шайб после точной голевой передачи Кори Перри.

Гости пошли ва-банк, сняв вратаря, когда до конца матча оставалось более трех минут, и эта тактика едва не принесла им успех. Ровно за три минуты до конца Кейт Яндл забросил вторую шайбу в ворота «уток» и подарил надежду «Флориде».

Последние 120 секунд третьего периода прошли под градом атак гостей, игравших в шесть полевых игроков, однако сравнять счет «пантерам» так и не удалось.

Один из лидеров команде Дадонов в этот вечер не блеснул. Он провел на льду почти 22 минуты, но смог нанести лишь один бросок по воротам соперника.

«Вегас Голден Найтс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 4:2

Отказавшийся от услуг Вадима Шипачева «Вегас» неплохо себя чувствует, занимая высокое четвертое место в Западной конференции. В матче с располагающимся на строчку выше «Лос-Анджелесом» хозяева чувствовали себя более чем уверенно и уже по истечении первого периода вели со счетом 3:0.

Однако гости постепенно пришли в себя. «Короли» забросили одну шайбу в середине второго периода, а на 52-й минуте встречи сократили отставание до минимума. Но на большее «королей» не хватило, за минуту до финальной сирены «рыцари» забросили решающую шайбу в пустые ворота соперника.

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