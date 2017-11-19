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«Зуб шатается, но это хоккей»

Овечкин получил удар шайбой в лицо и чуть не потерял второй зуб

,
Российский хоккеист Александр Овечкин NBC
Российский хоккеист Александр Овечкин

Российский нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин чуть не лишился зубов, получив сильный удар шайбой в лицо во время матча с «Миннесотой Уайлд». Хоккеиста увели с площадки и наложили на рану несколько швов, после чего он вернулся на лед и отметился голевой передачей.

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Миннесотой Уайлд» произошел крайне неприятный для российских болельщиков случай.

Во втором периоде встречи нападающий «столичных» Александр Овечкин получил шайбой прямо в лицо после мощного броска нападающего соперника Криса Стюарта.

Снаряд попал россиянину под визор и ударился под правый глаз. В результате этого попадания Овечкин получил рассечение губы и щеки и был вынужден покинуть площадку до конца второго периода.

В перерыве встречи Александру наложили несколько швов, и он мужественно вернулся на лед третьей двадцатиминутке. Несмотря на болевые ощущения, игрок сумел отметиться результативной передачей на своего соотечественника Евгения Кузнецова, который поставил точку в матче — 3:1.

По окончании встречи на Овечкина посыпался поток сочувственных сообщений: болельщики начали серьезно беспокоиться о сохранности его зубов,

ведь у хоккеиста уже не хватает одного переднего зуба на самом видном месте.

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Переживали болельщики не на ровном месте, так как после матча форвард столичного клуба заявил в интервью, что на самом деле мог его потерять.

«Один зуб шатается, но не страшно, это хоккей. В тот момент не испугался, но все могло быть намного хуже. Мог вообще остаться без зубов», — приводит слова спортсмена официальный сайт «Вашингтона».

Зная, что Овечкин предпочитает не вставлять зубы, его товарищ по команде Никлас Бекстрем даже пошутил на этот счет.

«Просто пара швов на губе, так что он будет в порядке. Лишился ли он зубов? А что, у него еще остались зубы?»

— цитирует Бекстрема Associated Press.

Зуб Овечкина уже давно стал предметом для обсуждения и безобидных шуток. Одного из лучших российских хоккеистов современности просто невозможно представить без знаменитой дырки, на месте которой должен находиться верхний передний зуб.

Овечкин потерял его десять лет назад — в октябре 2007 года в матче против тогда еще существовавшей «Атланты Трэшерз». Тогда ему ударили клюшкой по лицу, и зуб не выдержал столкновения с предметом экипировки. На месте удара образовалась рваная рана, пришлось наложить 14 швов.

Поначалу хоккеист собирался пойти к стоматологу, но потом решил дождаться завершения карьеры, чтобы не рисковать потерей зуба второй раз — последствия такой травмы могли оказаться гораздо серьезнее. А пока что

в перерывах между играми спортсмен вставляет в свою знаменитую щель заглушку черного цвета, чтобы пространство для зуба не уменьшилось, а челюсть не деформировалась.

С момента потери зуба прошло уже десять лет, и его отсутствие стало настоящей фирменной фишкой хоккеиста. Даже в известном музее восковых фигур мадам Тюссо Овечкин изображен с зияющей дыркой в переднем ряду зубов.

На церемонию открытия этой фигуры были приглашены дети из хоккейной школы для малоимущих семей. Любопытно, что все они покрасили себе один из зубов в черный цвет, чтобы сиять на торжественном мероприятии знаменитой улыбкой своего кумира.

Овечкин является примером для подражания для многих детей. Хоккеист давно известен тем, что занимается благотворительностью, особенно много помогая больным детям, сиротам и инвалидам.

В середине октября 2017 года он неожиданно порадовал своего юного фаната из канадской провинции Онтарио — Алекса Льюи, который сумел победить рак.

Мальчик рассказал о своем счастье в эфире одной из местных телепрограмм, поведав также, что для выздоровления ему пришлось ампутировать ногу и вставить протез, однако это не помешало ему вернуться к хоккейным тренировкам.

Ведущий спросил Льюи, кто его любимый хоккеист, на что получил твердый ответ: «Алекс Овечкин». В этот момент на экране появился сам российский нападающий:

«Привет, Алекс, это твой приятель Ови. Я слышал, ты недавно смог победить рак. Приглашаю тебя на нашу игру с «Торонто Мейпл Лифс» в ноябре. Очень жду нашей скорой встречи!».

Мальчик не смог сдержать слез радости и пообещал прийти на матч. Встреча с кумиром произойдет 26 ноября.

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