«Спартак» прошелся по «Краснодару» катком»

В матче 17 тура чемпионата России «Спартак» на выезде крупно обыграл конкурента по турнирной таблице «Краснодар» со счетом 4:1. Таким образом, красно-белые опередили «быков» и поднялись на четвертое место с 28 очками. «Краснодар» же опустился на пятое место.

Реклама

Команды начали матч активно с первой же минуты. Хозяева поля сразу взяли мяч под свой контроль, сделав акцент на позиционной атаке. Первый опасный момент удалось создать на второй минуте.

Федор Смолов с линии штрафной площади нанес отличный удар по воротам Александра Селихова, однако мяч попал в перекладину.

«Спартак» же отвечал опасными контратаками. Одна из них на восьмой минуте встречи стала голевой: Квинси Промес получил мяч в углу штрафной и сделал передачу на Лоренсо Мельгарехо. У парагвайца удар не получился, но Андрею Синицыну пришлось вступить в игру. Вратарь отбил мяч в сторону, где уже караулил Денис Глушаков.

Капитан «Спартака» сделал точную передачу на Луиса Адриано, который открыл счет в матче.

Обескураженные игроки «Краснодара» пытались комбинировать, но раз за разом необоснованно теряли мяч в середине поля.

На 28-й минуте «Спартак» удвоил свое преимущество: Дмитрий Комбаров протащил мяч по центру и сделал передачу на Адриано, которого никто не держал. Бразилец свободно добежал до штрафной площади и нашел там Зе Луиша. «Девятка» красно-белых получила мяч, пробежала вперед и точно пробила в дальний нижний угол.

После этого «Спартак» немного снизил темп, но «Краснодар» этим никак не пользовался. Лишь в концовке первого тайма у «быков» могла выйти опасная атака: Юрий Газинский получил мяч в штрафной москвичей, но мгновенно его потерял, наткнувшись на Георгия Джикию.

После перерыва в Краснодаре случилось знаковое событие: впервые с начала июня на поле появился Роман Зобнин, заменивший травмированного Андрея Ещенко.

Полузащитник повредил крестообразные связки колена в контрольном матче за сборную России с командой Венгрии, после чего был прооперирован. На восстановление игрока ушло чуть более пяти месяцев.

Одноклубники Зобнина и главный тренер команды радостно отметили это событие:

«Выход на поле Романа Зобнина — знаковое событие для команды. Когда футболист так долго не играет, команда всегда очень радуется выходу из лазарета. Все счастливы, что есть помощь, полная обойма», — передает слова Глушакова ТАСС.

«Для «Спартака» крайне важно, что Роман Зобнин вернулся на поле. Он отличный футболист. Вы видели сами, что он вернулся так, как будто и не было этой паузы», — заявил Промес.

«Сегодня Зобнин сыграл хороший матч, это важный игрок для «Спартака». Он может играть на разных позициях. Здорово, что он вернулся», — сказал Каррера на послематчевой пресс-конференции.

В игре самого Зобнина сперва ощущалась некоторая нервозность. Несколько раз полузащитник терял мяч.

Впрочем, претензии можно предъявлять всей средней линии «Спартака», которая позволяла слишком многое игрокам «Краснодара». В первые 15 минут второго тайма хозяева регулярно подходили к воротам, создавая моменты.

И красно-белым пришлось делать замены. Правда, это было связано не с постоянным давлением «быков», а с травмами. Сперва ушиб колена получил капитан «Спартака» Глушаков, покинувший поле на 67-й минуте. Уже через минуту повреждение получил Мельгарехо и тоже был вынужденно заменен на Марио Пашалича.

Позже Каррера внес небольшую ясность в степень травм своих футболистов:

«Завтра будет обследование, и станет понятно, но, скорее всего, ничего серьезного. Думаю, более серьезная травма у Ещенко»,

— отметил Каррера.

Глушаков также успокоил своих болельщиков: «У меня небольшой ушиб. Просто ударили, причем попали по одному месту, а синяк вылез в другом. Надеюсь, что ничего серьезного».

Матч на протяжении всего игрового времени был крайне интересными, но все-таки самый «огонь» произошел в конце встречи.

На 86-й минуте Промес взял игру на себя, пошел в дриблинг, обыграл двоих и прострелил вдоль ворот. Адриано, оказавшийся один на дальней штанге, передачу замкнул и оформил дубль.

Казалось, что «Краснодар» после этого бросит играть, но упрямые «быки» все-таки распечатали ворота Селихова. Маурисио Перейра, стоя спиной к воротам, сделал скрытую передачу на Виктора Классона, который почему-то остался в штрафной площади никем не прикрытый. Точный удар в дальний угол позволил «Краснодару» сократить отставание в счете.

Но ненадолго. Уже через минуту «Спартак» забил снова: в очередной контратаке Зе Луиш отпасовал на свободного Промеса, который вышел на рандеву с вратарем и пробил в левый от себя угол ворот. 4:1 – красно-белые одержали первую крупную победу в гостях под руководством Карреры.

Сам Массимо после матча отметил, что его команда «прошлась катком по сопернику»:

«Может быть, результат позволяет говорить о том, что «Спартак» прошелся катком по «Краснодару». Мы провели отличный первый тайм. Во втором тайме соперник поджал нас немного, имел хорошие моменты, чтобы забить. Мы хорошо сыграли в атаке и сумели забить еще два мяча. «Краснодар» остается выдающейся командой, которая будет до самого конца бороться за титул. Они были выше нас в таблице, эта команда играет в хороший футбол, у нее есть сильные футболисты».

А вот главный тренер краснодарской команды предположил, что его подопечные комплексуют перед лидерами чемпионата:

«Так получается, что игры с лидерами у нас уже на уровне комплекса. Опять нас «прибили» в первом тайме, как это было и в других матчах с ведущими командами чемпионата. Все игры с лидерами развивались очень неудачно для нас — мы пропускали первыми.

Нам надо было идти вперед, и мы оставляли зоны сзади, в итоге нас и добили. Наш менталитет не позволит нам садиться на свою половину поля, отдавать инициативу и играть на контратаках. Никто не знает, как все сложится, если мы начнем играть от обороны. Может, мы бы пропустили не четыре, а пять», — заключил Шалимов.

«Спартак» на протяжении десяти матчей кряду в чемпионате России не знает поражений. Команда практически вплотную приблизилась к лидеру турнира – «Локомотиву». На данный момент отставание составляет пять очков, но у красно-зеленых игра в запасе.

Ознакомиться с другими материалами, новостями и статистикой вы можете на странице чемпионата России по футболу, а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и «Вконтакте».