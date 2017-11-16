Фигурное катание. Тарасова и Морозов выступают на Гран-при. LIVE

Победители московского этапа Евгения Тарасова и Владимир Морозов сойдутся в очном противостоянии с местными любимцами Ванессой Джеймс / Морганом Сипре. Французский дуэт пока еще не добивался громких побед, но постоянно занимается призовые места на крупнейших международных соревнованиях и заметно прогрессирует.