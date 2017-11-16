Фигурное катание. Тарасова и Морозов выступают на Гран-при. LIVE

Два падения допустили спортсмены и получат невысокие оценки.
Соревнования открывает британская пара Зои Джонс / Кристофер Бояджи.
Победители московского этапа Евгения Тарасова и Владимир Морозов сойдутся в очном противостоянии с местными любимцами Ванессой Джеймс / Морганом Сипре. Французский дуэт пока еще не добивался громких побед, но постоянно занимается призовые места на крупнейших международных соревнованиях и заметно прогрессирует.
Совсем скоро начнут соревноваться в короткой программе спортивные пары, где у России есть хорошие шансы на победу.
Добро пожаловать в Гренобль на пятый этап Гран-при по фигурному катанию!
«Газета.Ru» начнет онлайн-трансляцию в 20:30 мск.
Спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов представит Россию в короткой программе на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.