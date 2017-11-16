Фигурное катание. Тарасова и Морозов выступают на Гран-при. LIVE

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КХЛ / регулярный чемпионат
12:30
АдмиралДинамо М
4:5
закончен
12:30
АмурСКА
2:3
закончен
14:30
Куньлунь Ред СтарДинамо Мн
0:2
закончен
19:00
СеверстальАвтомобилист
2:5
закончен
19:00
ТорпедоТрактор
1:4
закончен
19:30
СпартакЛада
4:2
закончен
20:30
Динамо РМеталлург Мг
0:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Нью-Йорк АйлендерсКаролина Харрикейнз
6:4
закончен
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсНью-Джерси Дэвилз
1:0 (ОТ)
закончен
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингДаллас Старз
6:1
закончен
03:30
Оттава СенаторзПиттсбург Пингвинз
1:3
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсАризона Койотс
4:5
закончен
04:00
Виннипег ДжетсФиладельфия Флайерз
3:2 (Б)
закончен
04:00
Миннесота УайлдНэшвилл Предаторз
6:4
закончен
05:00
Эдмонтон ОйлерзСент-Луис Блюз
1:4
закончен
05:00
Колорадо ЭвеланшВашингтон Кэпиталз
6:2
закончен
06:00
Ванкувер КэнаксВегас Голден Найтс
2:5
закончен
06:30
Сан-Хосе ШарксФлорида Пантерз
0:2
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзБостон Брюинз
1:2
закончен
Евролига
20:00
Химки Маккаби Т-А
69:77
закончен
20:30
Анадолу Эфес Панатинаикос
81:82
закончен
21:00
Жальгирис Баскония
77:97
закончен
23:00
Реал Мадрид Уникаха
89:57
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Бостон СелтиксГолден Стэйт Уорриорз
92:88
закончен
06:30
Финикс СанзХьюстон Рокетс
116:142
закончен
Франция / Лига 1
21:00
ЛилльСент-Этьен
online
22:45
АмьенМонако
не начался
Германия / Бундеслига
22:30
ШтутгартБоруссия Д
не начался
Испания / Примера
23:00
ЖиронаРеал Сосьедад
не начался
Украина / Премьер-лига
20:00
Шахтёр ДАлександрия
1:2
перерыв
КХЛ / регулярный чемпионат
16:00
АвангардСибирь
1:0
закончен
19:00
ЛокомотивСалават Юлаев
2:2
3 период
19:30
ВитязьНефтехимик
1:1
перерыв
19:30
ЙокеритХК Сочи
2:1
перерыв
19:30
ЦСКААк Барс
2:0
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Коламбус Блю ДжекетсНью-Йорк Рейнджерс
не начался
03:30
Детройт Ред УингзБаффало Сэйбрз
не начался
Евролига
20:00
ЦСКА Фенербахче
41:46
перерыв
22:00
Олимпиакос Црвена Звезда
не начался
22:45
Олимпия Милан Бамберг
не начался
23:00
Барселона Валенсия
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Индиана ПэйсерсДетройт Пистонс
не начался
03:00
Вашингтон УизардсМайами Хит
не начался
03:30
Бруклин НетсЮта Джаз
не начался
03:30
Кливленд КавальерсЛос-Анджелес Клипперс
не начался
03:30
Торонто РэпторсНью-Йорк Никс
не начался
04:00
Чикаго БуллзШарлотт Хорнетс
не начался
04:00
Сан-Антонио СпёрсОклахома-Сити Тандер
не начался
04:30
Даллас МавериксМиннесота Тимбервулвз
не начался
06:00
Сакраменто КингзПортленд Трэйл Блэйзерс
не начался
06:30
Денвер НаггетсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсФиникс Санз
не начался
Фигурное катание / 5-й этап Гран-при
17:00
Женщины, короткая программа
1
Кейтлин Осмонд (Канада)
69,05
закончен
21:00
Спортивные пары, короткая программа
online
23:00
Мужчины, короткая программа
не начался
Россия / Премьер-Лига
12:00
СКА-ХабаровскЦСКА
не начался
14:00
Динамо МАхмат
не начался
16:30
КраснодарСпартак М
не начался
19:00
АрсеналРубин
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Испания / Примера
15:00
ХетафеАлавес
не начался
18:15
ЛеганесБарселона
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20:30
СевильяСельта
не начался
22:45
Атлетико МРеал Мадрид
не начался
Англия / Премьер-лига
15:30
АрсеналТоттенхэм Хотспур
не начался
18:00
БорнмутХаддерсфилд Таун
не начался
18:00
БёрнлиСуонси Сити
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18:00
Кристал ПэласЭвертон
не начался
18:00
Лестер СитиМанчестер Сити
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18:00
ЛиверпульСаутгемптон
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18:00
Вест Бромвич АльбионЧелси
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20:30
Манчестер ЮнайтедНьюкасл Юнайтед
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Италия / Серия А
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РомаЛацио
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22:45
НаполиМилан
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ФНЛ / Первый дивизион
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ЕнисейСпартак-2
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15:00
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БаварияАугсбург
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17:30
ХоффенхаймАйнтрахт Ф
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17:30
БайерРБ Лейпциг
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17:30
МайнцКёльн
не начался
17:30
ВольфсбургФрайбург
не начался
20:30
ГертаБоруссия М
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19:00
ПСЖНант
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ДижонТруа
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ГенгамАнже
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22:00
СтрасбургРенн
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22:00
ТулузаМетц
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КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
АдмиралДинамо Мн
не начался
10:00
АмурДинамо М
не начался
12:30
Куньлунь Ред СтарСКА
не начался
17:00
СеверстальМеталлург Мг
не начался
17:00
СпартакТрактор
не начался
17:00
ТорпедоЛада
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзКалгари Флэймз
не начался
22:00
Оттава СенаторзАризона Койотс
не начался
22:00
Даллас СтарзЭдмонтон Ойлерз
не начался
23:00
Виннипег ДжетсНью-Джерси Дэвилз
не начался
00:00
Лос-Анджелес КингзФлорида Пантерз
не начался
03:00
Питтсбург ПингвинзЧикаго Блэкхоукс
не начался
03:00
Тампа-Бэй ЛайтнингНью-Йорк Айлендерс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсТоронто Мэйпл Лифс
не начался
03:00
Баффало СэйбрзКаролина Харрикейнз
не начался
03:30
Вашингтон КэпиталзМиннесота Уайлд
не начался
04:00
Нэшвилл ПредаторзКолорадо Эвеланш
не начался
06:00
Ванкувер КэнаксСент-Луис Блюз
не начался
06:30
Сан-Хосе ШарксБостон Брюинз
не начался
Единая лига ВТБ
12:00
Астана Енисей
не начался
15:30
Парма Локомотив-Кубань
не начался
НБА / регулярный чемпионат
03:00
Шарлотт ХорнетсЛос-Анджелес Клипперс
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03:00
Орландо МэджикЮта Джаз
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03:30
Атланта ХоуксБостон Селтикс
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Филадельфия СиксерсГолден Стэйт Уорриорз
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Мемфис ГриззлизХьюстон Рокетс
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Даллас МавериксМилуоки Бакс
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Фигурное катание. Тарасова и Морозов выступают на Гран-при. LIVE

Онлайн короткой программы спортивных пар на Гран-при в Гренобле

Евгения Тарасова / Владимир Морозов — среди главных фаворитов Гран-при РИА Новости
Евгения Тарасова / Владимир Морозов — среди главных фаворитов Гран-при

Спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов выступает в короткой программе на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Трансляция
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20:53

Два падения допустили спортсмены и получат невысокие оценки.

20:50

Соревнования открывает британская пара Зои Джонс / Кристофер Бояджи.

20:45

Победители московского этапа Евгения Тарасова и Владимир Морозов сойдутся в очном противостоянии с местными любимцами Ванессой Джеймс / Морганом Сипре. Французский дуэт пока еще не добивался громких побед, но постоянно занимается призовые места на крупнейших международных соревнованиях и заметно прогрессирует.

20:40

Совсем скоро начнут соревноваться в короткой программе спортивные пары, где у России есть хорошие шансы на победу.

20:35

Добро пожаловать в Гренобль на пятый этап Гран-при по фигурному катанию!

10:30

«Газета.Ru» начнет онлайн-трансляцию в 20:30 мск.

10:00

Спортивная пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов представит Россию в короткой программе на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.