Фигурное катание. Загитова провалилась в короткой программе. LIVE

Преодолела заветную планку Лекавелье — 60,68 балла, и это третье место.
Не без ошибок катается француженка, но должна набирать выше 60 баллов.
Группа сильнейших вступает в борьбу, и открывает ее француженка Лорин Лекавелье.
Ох, какая низкая оценка у Загитовой — 62,46. Хорошо, что судьи ей не засчитали второе падение, а трактовали ошибку, как степ-аут. Второе место пока у россиянки. Также повезло, что Алине поставили высокие компоненты, хотя две грубые ошибки значительно должны были снизить общее впечатление от программы.
Ой-ой-ой! Два падения... Опять не исполнила сложнейший каскад тройной лутц — тройной риттбергер, но в отличие от Пекина, она упала на первом прыжке, и ей не засчитали ни одного элемента. Затем решила исправиться Алина и к тройному флипу добавила тройной риттбергер и невыполнила второй прыжок.
А теперь внимание! Алина Загитова готовится к прокату!
Это уже совсем другой уровень — 66,07 балла, и первое место.
Чистенько откатала 15-летняя японка свою программу. Пока она не ставил очень сложные элементы, но зато за счет чистого катания может набрать Юна вполне приличную сумму.
Юна Сираива из Японии на льду.
Вышла на первое место Мейте, но не смогла преодолеть отметку в 60 баллов — 58,96
Интереснее своих конкуренток выглядела француженка, падений не было, но были технические огрехи в прокате.
Мей Беренис Мейте из Франции представляет свою короткую программу.
Так и есть. Шотт уступает американской фигуристке — 55,54.
Упала на тройном риттбергере немка, и это серьезно скажется на ее итоговом месте, потому что базовая оценка ее программы мала — спортсменка представила не самые сложные элементы.
Представительница Германии Николь Шотт на льду.
Небольшую оценку получила американка за свой прокат — 56,31 балла. Допустила много ошибок фигуристка.
Завершилась разминка у первой группы, в которой есть и Загитова. И открывает короткую программу американка Полина Эдмундс.
Напомним, что Сотскова соревновалась в Канаде с Осмонд, но уступила ей и заняла второе место.
Помимо россиянок во Франции выйдет на старт победительница домашнего этапа канадка Кейтлин Осмонд, которая получилаь у себя дома более высокие оценки, чем Загитова в Китае.
Россию сегодня представляют победительница этапа в Пекине Алина Загитова, Мария Сотскова и Елизавета Туктамышева.
Приветствуем любителей фигурного катания! Через полчаса начнется пятый этап Гран-при во французском Гренобле. Первый соревновательный день откроет женское одиночное катание, где российские фигуристки поборются за победу.
«Газета.Ru» начнет онлайн-трансляцию в 16:30 мск.
Алина Загитова и Елизавета Туктамышева представят Россию в короткой программе одиночниц на пятом этапе Гран-при по фигурному катанию в Гренобле.