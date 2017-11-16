Фигурное катание. Загитова провалилась в короткой программе. LIVE

Ой-ой-ой! Два падения... Опять не исполнила сложнейший каскад тройной лутц — тройной риттбергер, но в отличие от Пекина, она упала на первом прыжке, и ей не засчитали ни одного элемента. Затем решила исправиться Алина и к тройному флипу добавила тройной риттбергер и невыполнила второй прыжок.