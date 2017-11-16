Стритболисты перехитрили Шведа

«Химки» и «Маккаби» провели содержательную игру. С высоким уровнем драйва, с хорошей результативностью. Без унылых «боданий» в силовой манере и грубости, рвущей темп. В общем, игра образцовая — с точки зрения руководителей Евролиги и с позиций пожеланий болельщиков. Вот только вице-чемпиона России при всех своих плюсах она определенно не порадовала. Ведь желто-синие, выиграв всего одну четверть, признали верховенство тель-авивского «Маккаби» на домашнем паркете.

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Понятное дело, в таких случаях принято искать виноватых. И они, естественно, найдутся:

Алексею Шведу и Стефану Марковичу наверняка достанется на орехи от коллег, поскольку их просчеты в организации игры лежали на поверхности, а потому бросались в глаза даже при ускоренной перемотке матча.

Однако мы попробуем не сбиваться на критику персоналий, а поискать причины неудачи глубже. Ведь, на наш взгляд, в Мытищах не доработала именно команда, а не отдельные имена.

Не добежали

Единственный способ, которым гости могли одолеть россиян за явным преимуществом, виделось коварное вовлечение «Химок» в беготню — безостановочную и бессистемную. Ведь уйма стритболистов, собранных Невеном Спахией в Тель-Авиве, лучшие индивидуальные качества способна демонстрировать только при наличии перед собой свободного пространства. Оное же выжимается «желтыми» исключительно из позиционных ошибок соперника.

Подопечные Гиоргоса Барцокаса в режиме стандартного осмысления защитных задач «косяков» подобного рода обычно не допускают. Ведь на тренировках наставник детально расписывает игрокам, куда двигаться и как помогать в позиционном разрушении.

Но стоит скоростям возрасти, увеличиться количеству разменов — и россияне сбоят, поскольку каждый хочет спасти родину и предотвратить катастрофу на ранней стадии чужого владения.

Последствия? Невыгодные для Подмосковья «перегрузы» в зонах защиты, сопротивление быстрым дриблерам «один в один» в открытом поле, и попросту оставленные без присмотра зоны при спешной беготне от чужого кольца к своему после потери…

Увы, каждый из этих обидных нюансов в четверг то и дело подрывал игровой баланс хозяев — и позволял «Маккаби» пребывать в лидерах большую часть вечера.

Положив же много сил на погоню, затем удержать выровненный баланс «Химкам» элементарно не хватало сил — и они вновь отпускали израильтян вперед.

Не сконцентрировались

Впрочем, несколько раз на протяжении вечера желто-синие перехватывали инициативу — и грозили с позиции силы поломать структуру вражеской игры. Как минимум дважды это происходило на экваторе битвы, когда парни Барцокаса приноравливались к вражеским «двойкам» и перекрывали Таюсу с Болденом пути к корзине. Затем еще разок «Химки» поднатужились в эндшпиле, наловчившись набрасываться коллективно на Ролла и Джексона под самой корзиной — на излетах их силовых проходов.

Но всякий раз затем, когда мяч оказывался в руках россиян, трибуны взывали от восторга, предвкушая «камбэк», а Барцокас, срывая голос, командовал комбинацию, воздух близкой революции пьянил россиян. И следовали потери либо поспешные атакующие решения, которые обнуляли смысл всей погони как таковой.

Только представьте: за 40 минут игры «Химки» совершили 20 (!) ошибок, львиная доля из которых совершалась в начальной фазе взаимодействий.

Например, при транзитной атаке или подготовки взаимодействия плеймейкером.

Хуже же всего то, что человек, который должен был являться примером для подражания (речь об Алексее Шведе, разумеется), терял хладнокровие едва ли не чаще других. Семь потерь у вожака желто-синих красноречиво объясняют, почему «минус восемь» итоговой разницы как вечер упущенных возможностей.



Не попали

Еще один важный аспект, который стоит упомянуть при выявлении причин общей неудачи, — холостые залпы с периметра. В связи с потерей Гилла Подмосковью чаще, чем когда-либо в сезоне, требовалось взаимодействовать «облегченным» составом. И в нем жизненно важно было отыскать «золотую ручку» — парня, чьи пятерни-отмычки взламывали бы оборону соперника с периметра.

Или хотя бы растягивали ее, угрожая стабильным точным броском. К сожалению, даже Шерлоку Холмсу с его лупой, дедуктивным методом и преданным доктором Ватсоном в компании не удалось бы распутать это дело — и указать «Химкам» на нужного человека.

Роль примеряли и Швед (1 из 5), и Моня (1 из 4), и Андерсон (3 из 12), но никто из них спасителем коллектива не стал.

Израильтяне же, быстренько осознав масштаб вражеской трагедии, «краску» принялись караулить с особой страстью и ставили максимум препон на пути средних хозяйских бросков. С «бомбами» же из-за дуги боролись по остаточному принципу — и преуспели, хоть эта стратегия и подразумевала недюжинный риск.

Не завелись

Для полноты картины упомянем и разницу в ментальной заряженности баскетболистов на игру. Причем здесь речь даже не о представителях противоположных сторон — антагонизм прослеживался даже внутри отдельно взятых «Химок».

Пока капитан команды в свои ветеранские годы бился что на «тройке», что на неудобной «четверке», не жалея сил и ног (на счету Сергея Мони аж четыре блока!), страховавшие его рядом легионеры трагедии из проигранной позиции или своевременно не поставленной сопернику спины не делали.

Кто-то планировал вернуть «Маккаби» должок в чужом тылу, иные просто считали это дело бесперспективным. На выходе же подобная разобщенность стоила «Химкам» потери драйва, столь нужного для преследования израильтян, и двух-трех очков, только-только отыгранных у соперника с потом и кровью. Думается, если Барцокас начнет разбирать карту полученных игроками фолов, он очень удивится — и возьмется говорить с подопечными на повышенных тонах.

Да и, наверное, нельзя нынче «Химкам» иначе. После очень болезненного поражения в Афинах команда вновь оступилась — причем не защитила свой паркет. С россиянами это произошло впервые в сезоне, и уж точно не должно входить в привычку. Ведь для попадания в плей-офф в Евролиге жизненно важно забирать свое в родных стенах.

Как показало начало сезона, даже с грандами желто-синим это по плечу. Главное, оперативно проводить работу над ошибками и психологически держать удар, сколь бы ни обидны были неудачи.

Как с этой задачей справится Барцокас, узнаем уже через неделю — дальше по плану россиянам лететь в Стамбул на экзамен к чемпиону Евролиги, турецкому «Фенербахче».

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