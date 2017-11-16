«Россия никогда не признает поддержку допинга»

В Сеуле состоялось заседание учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA), по итогам которого Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) было отказано в восстановлении утраченных ранее из-за масштабного скандала прав. Сложившаяся ситуация может грозить отстранением всех российских спортсменов от выступления на Олимпийских играх в Пхенчхане-2018.

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Глава спортивной практики Валерий Федореев полагает, что, несмотря на выполнение ряда продиктованных WADA норм, Россия никогда не реализует главное требование – не признает поддержку незаконной системы применения допинга на высшем государственном уровне. Специалист подробно рассказал «Газете.Ru», как российское агентство пыталось выполнить требования международных коллег.

— WADA отказалось вернуть лицензию для РУСАДА. Почему так произошло и что делать?

— Данной темой занимаюсь довольно давно. В мае текущего года был назначен национальным консультантом ЮНЕСКО по вопросам антидопинговой политики к России. Решение WADA меня, признаться, прилично удивило.

Многие специалисты назвали принятое решение ожидаемым, я же придерживаюсь противоположной позиции. Думал, что РУСАДА все же восстановят в правах, ведь было выполнено 95% «дорожной карты».

Главным требованием была полная независимость данной структуры от государства. Мы проверяли: Минспорта, любые официальные представители были полностью выведены из состава учредителей. Если раньше РУСАДА финансировалось из Министерства, то теперь напрямую из бюджета. Сегодня он равен примерно $10 млн в год, что является одним из высших показателей в мире.

Был утвержден этический кодекс, в том числе и в том, что касается конфликта интересов. Самое же удивительное для меня – с апреля 2016 года WADA фактически руководит деятельностью РУСАДА. Были назначены два международных эксперта, которые постоянно находились в российском агентстве. Ни одно решение без их одобрения не принималось. Плюс в ходе абсолютно демократичной процедуры выборов из примерно 700 кандидатов был определен генеральный директор. Совершенно независимый человек.

То есть, самый важный критерий WADA о независимости РУСАДА был выполнен, на мой взгляд, на 200%.

Другой пункт претензий WADA – проблема закрытых городов. Считаю, это несколько преувеличено, поскольку в таких населенных пунктах проживает очень небольшое количество спортсменов. А сами они не являются элитными по меркам страны. Причем и здесь РУСАДА решило проблемы путем выдачи многократных разрешений на въезд для экспертов. Допинг-офицеры могут спокойно приезжать в любое время.

— Еще одна претензия – невозможность проверить пробы из Московской антидопинговой лаборатории. Они опечатаны Следственным комитетом, который ведет следственные процедуры в отношении Григория Родченкова…

— Да, этот вопрос — самый серьезный. Конечно, он должен решаться, но в данном случае мы связаны требованиями уголовного кодекса России.

Пробы являются доказательством и проходят по делу. Ну а когда следствие завершится, они будут предоставлены.

— Также Россия должна официально признать поддержку системы допинговых махинаций на государственном уровне.

— Когда я читал доклад Ричарда Макларена, как юрист, я был несколько удивлен. Обвинения в отчете содержатся довольно серьезные. Доказательства, на которых построено обвинение, должны быть не менее солидными. Сейчас же весь доклад основывается на допущениях, презумпциях, каких-то непонятных царапинах. Лично для меня отчет Макларена не является серьезным документом, на данных которого можно основывать обвинения в адрес целого государства.

Естественно, мы никогда не признаем, что в России действительно существовала такая система допинговых махинаций, как о ней говорят. Это неизбежно самым болезненным образом ударило бы по имиджу страны.

Повторюсь, когда мы проводили собственное исследование, никаких доказательств, подтверждавших бы выводы Макларена, мы не обнаружили.

— Как все-таки Россия собирается бороться с допингом?

— У нас предусмотрена уголовная ответственность не только за употребление запрещенных веществ, но и за склонение к их приему. В большинстве стран такой статьи нет.

По мнению адвоката Олега Сухова, который также пообщался с «Газетой.Ru», из решения WADA отнюдь не следует, что следующим этапом станет объявление о недопуске олимпийской делегации России на Игры в Пхенчхане-2018.

«Решение WADA не влияет напрямую на то, допустят ли российских спортсменов к участию в зимней Олимпиаде 2018 года, — подчеркнул эксперт. –

Однако это действительно тупиковая ситуация – российские власти не могут позволить себе признать, что система массового употребления допинга поддерживалась на государственном уровне, так как это повлечет как репутационные, так и другие негативные последствия.

Но и непризнание этого факта проблему не решает.

Возможно, ситуацию мог бы улучшить некий компромисс, например, если Россия пойдет навстречу с решением вопроса с закрытыми городами, куда не допускают международных инспекторов по допингу. Шансов же на то, что Россия сможет улучшить свое положение судебными исками очень мало – сейчас эффективнее было бы сосредоточиться на восстановлении своей репутации в спортивном мире, чего нельзя сделать без уступок требованиям WADA».

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