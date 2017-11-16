Израильтяне воскресят «Химки»

В четверг, 16 ноября, подмосковные «Химки» дома примут «Маккаби» из Тель-Авива в рамках восьмого тура баскетбольной Евролиги.

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Встреча станет для российской команды второй за неполные двое суток и первой после тяжелого выездного поражения от греческого «Панатинаикоса».

В гости к «Пао», напомним, подопечные Георгиоса Барцокаса приезжали в статусе лидеров турнира, деля этот почетное звание с соотечественниками из московского ЦСКА — на счету обоих представителей Единой лиги ВТБ было по пять побед при всего двух проигрышах в сумме.

Однако с афинянами желто-синие совладать не смогли: уже по итогам первой четверти хозяева паркета вели с комфортным преимуществом в десять очков (26:16), а к финальной сирене довели дело и вовсе до разгромного, «привезя» россиянам аж 28 баллов разницы (93:65).

Особый вклад в столь болезненный для химчан исход внесли трехочковые броски их соперников, коих за матч было отправлено в цель 17 штук при сумасшедшем проценте точности (63%).

Примечательно, что и первое свое поражение в текущем розыгрыше главного клубного турнира Старого Света «Химки» потерпели в Греции: после воодушевляющей стартовой серии 3-0, каждая из побед которой была добыта на «Арене-Мытищи», Алексей Швед и компания отправились погостить к «Олимпиакоcу», но получили от него лишь неприятные «-17».

Все это в итоге привело к достаточно необычной турнирной ситуации для подмосковной команды — коллектив Барцокаса с рекордом 5-2 по-прежнему располагается в лидирующей группе Евролиги, но при этом имеет отрицательную разницу набранных/пропущенных очков («-18»), уступая по этому показателю всем остальным членам топ-8 турнира.

Теперь на очереди у желто-синих встреча с, без сомнения, лучшей командой Израиля, всего три года назад побеждавшей в «Финале четырех».

Правда, в последние два сезона клуб из Тель-Авива выступает в Евролиге не бог весть как: в розыгрыше-2015/16, когда первенство еще проходило по немного другой схеме, он не смог преодолеть предварительный раунд, а спустя год минорно финишировал в регулярке на 14-м месте, опередив лишь казанский УНИКС да итальянский «Милан».

На этот раз, впрочем, команда под руководством Невена Спахии идет в соревновании куда лучше — четыре победы в семи матчах и общее четвертое место, пусть и разделенное с целым рядом соперников с идентичным соотношением выигрышей и неудач. Собственно, и

команда израильтян в межсезонье изменилась до неузнаваемости.

Ряд крупных по европейских меркам трансферов заставил говорить о тельавивцах как о претендентах на плей-офф — хотя бы на бумаге.

В то же время в своем последнем поединке «Маккаби» разочаровал поклонников: принимая на родной площадке турецкий «Анадолу Эфес», одного из аутсайдеров Евролиги, подопечные Спахии умудрились каким-то образом уступить с разницей в 20 очков, потеряв ценные турнирные баллы (72:92).

Главной звездой нынешнего состава израильтян принято считать разыгрывающего Норриса Коула, в свое время являвшегося одним из важнейших «оруженосцев» суперзвездного трио «Майами» в лице Леброна Джеймса, Криса Боша и Дуэйна Уэйда.

Верой и правдой отслужив «Хит» три с половиной сезона, «малыш» уже в статусе двукратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) транзитом через «Новый Орлеан», «Оклахому» и Китай оказался в Европе, где подписал однолетний контракт с тельавивцами — и теперь с разной степенью успешности пытается оправдать немалые надежды и авансы фанатов.

При этом сильнейшей линией у «Маккаби» является все же передняя — с 40 подборами в среднем за игру коллектив лидирует по этому показателю во всей лиге.

Самым успешным в борьбе за отскоки у израильтян является Алекс Тайус, входящий в топ-3 чемпионата по среднему числу подборов на обоих щитах (7,3).

В свою очередь промежуточное первое место в данном споре пока что занимает представитель химчан Томас Робинсон — в семи стартовых турах бывший пятый номер драфта НБП во многом за счет своей потрясающей по европейским меркам физики собрал в сумме аж 52 подбора.

В чем «Маккаби» хорош еще, так это в потерях, а точнее — в их отсутствии: в преддверии поединка в Мытищах израильский клуб остается единственным во всем чемпионате, который расстается с мячом не по своей воле менее десяти раз за матч в среднем («Химки», к примеру, по этому показателю не входят даже в топ-8).

Сегодняшние соперники встречались между собой в рамках Евролиги четыре раза, и россиянам удалось победить тельавивцев лишь однажды

— в январе 2013 года подмосковный коллектив крупно переиграл израильтян со счетом 88:67, причем в составе гостей на паркет на насколько минут вышел Малкольм Томас, ныне защищающий цвета химчан.

Добавим, что поединок «Химки» — «Маккаби» начнется в 20:00 по московскому времени.

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