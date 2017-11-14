Барби одели в хиджаб

Американская компания-производитель всемирно известной куклы Барби представила новый продукт — Барби в хиджабе.

Новая модель посвящена американской саблистке Ибтихадж Мухаммад, которая, следуя свои религиозным воззрениям, выступает на всех соревнованиях в соответствующем головном уборе.

Чемпионка мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Рио 2016 года лично участвовала в разработке новой куклы. На церемонии вручения наград «Женщина года» журнала Glamour в Нью-Йорке фехтовальщица отметила, что с детства мечтала о том, чтобы куклы Барби, в которые играют все американские девочки, были похожи на нее.

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Мухаммад подчеркнула, что ей очень важно соответствие фигуры новой Барби со своей.

«Эта кукла очень важна для меня. Когда я была ребенком, меня дразнили за слишком крупные ноги, а спорт научил меня принимать свое тело и любить и его, и ту силу, которой оно обладает.

Думаю, сильные ноги помогли мне завоевать медаль на Олимпийских играх», — сказала спортсменка.

Мухаммад добавила, что во время работы над куклой попросила, чтобы у ее Барби ноги тоже были атлетическими. Также она настояла на том, чтобы глаза куклы были подведены, потому что она лично любит пользоваться подводкой для глаз.

«Думая о своем пути, о жизни девочки-мусульманки, попавшей в фехтовальный спорт, я вспоминаю людей, которые заставляли меня думать, что этот мир не для меня. Все эти люди, которые не верили в меня, эта Барби — для вас»,

— подчеркнула чемпионка мира.

В своем твиттере Мухаммад написала, как гордится тем, что маленькие девочки во всем мире смогут теперь играть в Барби, которая предпочитает носить хиджаб.

Отметим, что Барби по образу американской фехтовальщицы будет производиться в двух вариантах. В первом из них кукла будет одета в костюм фехтовальщицы и иметь при себе экипировку, включающую в себя маску и саблю.

Публикация от Barbie (@barbie) Ноя 13 2017 в 9:02 PST

Второй вариант представляет собой Барби, одетую в традиционное черно-белое одеяние с красивой вышивкой.

Публикация от Ibtihaj Muhammad (@ibtihajmuhammad) Ноя 13 2017 в 4:57 PST

Новая кукла поступит в продажу осенью 2018 года.

Мухаммад также принимает участие в продвижение в соцсетях набирающего популярность хэштега #shero, который представляет собой игру слов, которую дословно на русский можно перевести, как «героиня». Каламбур получился после соединения she (она) и hero (герой).

Мухаммад родилась в пригороде Нью-Йорка в мусульманской семье. Она начала заниматься фехтованием в 13 лет, а с 2010 года стала постоянным членом сборной США. Свою первую медаль спортсменка выиграла в 2011 году на чемпионате мира в итальянской Катанье в командном соревновании саблисток.

В 2014 году на чемпионате мира в Казани сборная США завоевала золото в команде, которую вела за собой знаменитая двукратная олимпийская чемпионка Мариэль Загунис.

В Рио-де-Жанейро Мухаммад выиграла свою первую олимпийскую медаль, завоевав бронзу в команде. Она привлекла большое внимание со стороны прессы, так как стала первой американкой, носящей хиджаб на Олимпийских играх, а также первой американкой, исповедующей ислам, которая выиграла олимпийскую медаль.

Несмотря на известность, Мухаммад пострадала от инициативы президента США Дональда Трампа об ограничении въезда на территорию страны представителям некоторых мусульманских государств.

Новое постановление от 27 января 2017 года запрещало на 90 дней въезжать в страну гражданам Сирии, Ирана, Судана, Ливии, Сомали, Йемена и Ирака, а также на 120 дней приостанавливало национальную программу по приему беженцев и бессрочно остановил прием мигрантов из Сирии. Под запрет на временный въезд подпали также обладатели грин-карт, которые дают право проживания на территории США.

Несколько дней спустя Мухаммад заявила о том, что пограничная служба однажды задержала ее в аэропорту более чем на два часа без объяснения причин, что вызвало большое недовольство среди граждан США исламского вероисповедания.

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