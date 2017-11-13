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Допинг догнал Зайцеву

МОК обвинил в допинге Ольгу Зайцеву

Российская биатлонистка Ольга Зайцева РИА Новости
Российская биатлонистка Ольга Зайцева

Двукратную олимпийскую чемпионку по биатлону россиянку Ольгу Зайцеву обвинили в употреблении допинга. По информации СМИ, спортсменка предстанет перед комиссией Международного олимпийского комитета в конце ноября. Однако президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов отрицает правдивость этой информации.

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева получила обвинения в употреблении запрещенных веществ. По информации «Спорт-экспресса», Международный олимпийский комитет (МОК) подозревает россиянку в манипуляциях с допинг-пробами во время зимних Олимпийских игр в Сочи – 2014.

В ходе перепроверки всех допинг-тестов отечественных атлетов с той Олимпиады эксперты МОК заметили на пробирках с анализами Зайцевой подозрительные царапины.

Ранее из-за этих микротрещин в список подозреваемых попали две другие участницы эстафетной команды России — биатлонистки Ольга Вилухина и Яна Романова.

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Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории, а ныне — бежавший в США осведомитель Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков заявил, что подобные царапины свидетельствуют о том, что пробирки вскрывали с целью заменить положительный допинг-тест на отрицательный.

Опираясь на слова химика, МОК уже успел пожизненно дисквалифицировать шестерых российских лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Алексея Петухова, Максима Вылегжанина, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову, аннулировав их достижения в Сочи-2014. Это привело к лишению сборной России четырех медалей.

Теперь наша страна рискует потерять еще одну награду — серебро за биатлонную эстафету.

Эта медаль является единственной, которую Зайцева завоевала в составе команды на домашних Играх: еще два олимпийских золота за эстафету и одно серебро за масс-старт россиянка завоевала на двух других Олимпиадах – в Турине и Ванкувере. Эти награды у биатлонистки уже вряд ли отнимут, а вот медаль Сочи оказалась под серьезной угрозой.

Любопытно, что ранее Зайцева не фигурировала ни в одном списке подозреваемых и не получала публичных претензий от Родченкова. А теперь, по информации СМИ, биатлонистка должна будет предстать перед комиссией МОК под руководством Денниса Освальда, которая занимается перепроверкой допинг-проб, сданных российскими атлетами во время Игр в Сочи. Заседание запланировано на конец ноября 2017 года.

Тем не менее, президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов поспешил опровергнуть эту неприятную новость.

«Информация о царапинах на пробах Зайцевой не соответствует действительности. В Лозанне ее дело не заслушивалось, текущее разбирательство касается только двух спортсменок – Ольги Вилухиной и Яны Романовой», — приводит слова чиновника «Р-Спорт».

«Газета.Ru» обсудила сложившуюся ситуацию с бывшим старшим тренером женской сборной России по биатлону Александром Селифоновым, ранее тренировавшим спортсменку.

— В СМИ появилась информация о том, что Зайцеву обвинили в употреблении допинга во время Игр в Сочи…

— Ольге абсолютно не требовалась какая-то стимуляция для того, чтобы показывать те результаты, которых она достигла.

Она и так была в хорошей форме и всегда выступала на высоком уровне. Требовалось только правильно подвести Зайцеву к соревнованиям — дальше она уже давала результат, завоевывала медали. Правда, во время Сочи-2014 руководство в чем-то промахнулось (спортсменка смогла добиться только серебра в эстафете. — «Газета.Ru»), но меня на этих Играх уже не было. Всем тогда руководил немецкий тренер Вольфганг Пихлер.

В любом случае Ольга — на сто процентов чистая спортсменка. Они не принимала ничего запрещенного.

— А что вы думаете по поводу дисквалификации наших спортсменов из-за царапин на пробирках?

— Эти царапины — какой-то абсурд. Я считаю, что это чистой воды заказ с политической подоплекой.

Если отстранение происходит только из-за царапин, то надо подавать апелляцию в другие инстанции. Только на этом основании дисквалифицировать спортсменов — это нереально. Понятно, WADA упирает на то, что в России якобы была система государственной поддержки допинга, хотя ясно, что ничего не было.

— Скажется ли это на репутации Зайцевой, которая уже завершила карьеру?

— Не думаю, что это изменит отношение к Ольге, даже если ее каким-то образом признают виновной в употреблении допинга. Ведь толком непонятно, на основании чего они это делают. Я до сих пор не понимаю, почему отстранили наших лыжников — тем более, пожизненно. Это означает, что у WADA есть какие-то веские доказательства. Или это все только на основании показаний Родченкова, который там сам что-то изобретал и предлагал спортсменам?

Здесь либо что-то замалчивается, либо нас просто любыми путями хотят отстранить от Олимпиады-2018. Возможно, когда Игры уже пройдут, МОК скажет: «Ой, мы поняли, что ошиблись».

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