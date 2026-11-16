Baza: в Москве жертва мошенников сама стала их курьером

Девушка из Москвы работала курьером мошенников, не подозревая, что совершает преступления. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, во время общения с 20-летней пострадавшей неизвестные представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляли, что от имени девушки кто-то якобы взял кредит и отправил деньги на нужды ВСУ.

Чтобы доказать, что она не причастна к ситуации, аферисты предложили ей «деятельно раскаяться» и участвовать в деятельности правоохранителей. На деле пострадавшая забирала у таких же обманутых людей посылки и отвозила их по указанным адресам.

Так, она приехала к обманутому этими же мошенниками сыну архитектора и забрала посылку.

«Девушка даже не догадывалась, что в пакете были серьги с черными бриллиантами, желтым топазом и сапфирами от Tiffany и Bulgari», – сообщается в публикации.

Содержимое пакета оценивалось примерно в восемь миллионов рублей. Эту коллекцию отец молодого человека собирал всю жизнь.

Сама «доставщица» сказала аферистам, что переживает, что за ней следят. Тогда неизвестные потребовали выбросить украшения в мусорный бак. Она выполнила все инструкции, а позже ее задержали.

В отношении москвички возбудили дело по статье о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что россиянка оставила на крышке мусорного бака 9 млн рублей.