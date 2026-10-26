Родителям рассказали, сколько будет стоить неделя осенних каникул с ребенком в 2026 году

Неделя школьных каникул с ребенком осенью 2026 года обойдется родителям в сумму от 4050 до 13 050 рублей в зависимости от выбранных занятий. Об этом Life.ru сообщила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

По словам специалиста, чтобы организовать бюджетный отдых, взрослым следует заранее составить расписание, в которое будут входить как познавательные, так и развлекательные мероприятия. Стоимость билета в кино в крупном городе в среднем составляет 650-800 рублей. Поход в классический музей обойдется в 400 рублей за детский билет и примерно 600 рублей за взрослый. При этом для школьников могут действовать специальные скидки и программы бесплатного посещения.

«Определим стоимость посещения ребенком мероприятий во время каникул с минимальным объемом активностей: 650 рублей на кино + 400 рублей на поход в музей + 2000 рублей на мастер-класс + 1000 рублей на карманные расходы и проезд. Итого расходы составят 4050 рублей за три мероприятия», — рассказала экономист.

Она также посоветовала обратить внимание и на домашние развлечения, такие как настольные игры, хобби и прогулки на природе. Если родителям потребуется купить настольные игры и материалы для занятий, расходы могут увеличиться еще на 2-3,5 тысячи рублей.

Родители, которые хотят организовать для ребенка изучение определенных тем или научных направлений, могут заменить развлекательный мастер-класс недельным курсом с занятиями в первой половине дня. В таком случае общая стоимость отдыха составит 9550 рублей, а ребенок сможет освоить новые навыки.

В итоге одна неделя осенних каникул обойдется в 4050-13 050 рублей, если дома нет настольных игр и материалов для хобби, заключила эксперт.

Ранее эксперт рассказала, можно ли давать школьникам домашнее задание на каникулы.