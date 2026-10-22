Пенсионеров предупредили о схеме мошенников с «выплатами за внуков»

Пожилые люди по-прежнему часто становятся мишенью телефонных мошенников. Злоумышленники могут обещать им специальные премии, праздничные начисления или выплаты, якобы предназначенные для бабушек и дедушек, сообщил RT заместитель директора исследовательского центра стратегического анализа технологического развития ВШССН МГУ Тимофей Воронин.

Последний сценарий набирает популярность из-за того, что подобные меры поддержки периодически обсуждаются, хотя на данный момент не внедрены официально.

Для защиты от обмана эксперт рекомендовал проверять любые сведения о новых социальных выплатах и мерах помощи исключительно через официальные государственные каналы.

Воронин также призвал не сообщать телефонным собеседникам личные данные. Полученную информацию преступники могут использовать для давления, шантажа или психологических манипуляций.

До этого австралийский стартап Apate.ai натравил на мошенников армию виртуальных «бабушек»: тысячи ботов изображают доверчивых пенсионеров и других потенциальных жертв, долго общаются с мошенниками и добывают сведения о приемах и схемах аферистов.

Ранее эксперт предупредил о схемах мошенников с маркетплейсами.