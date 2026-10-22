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Кинолог объяснил, почему собаки могут агрессивно реагировать на объятия хозяев

Кинолог Голубев: собаки могут воспринимать объятия как угрозу
Bogdan Sonjachnyj/Shutterstock/FOTODOM

Собаки могут воспринимать объятия как вторжение в личное пространство, потенциально создающее угрозу, поэтому питомец может реагировать настороженно или даже агрессивно, сообщил в беседе с РИАМО президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Кроме того, по его словам, собаки могут реагировать и на объятия хозяев: гогда члены семьи внезапно обнимаются, мозг животного воспринимает это как нечто непонятное или как борьбу, поэтому питомец пытается вмешаться и разнять людей. Если хозяина обнимает кто-то посторонний, реакция может быть еще более бурной — собака решит, что на ее человека нападают.

Бывает и обратная ситуация: когда люди сидят на диване и приобнимаются, срабатывает древний инстинкт — стая сплотилась, а собаку исключили. Тогда питомец пытается втиснуться, отметил эксперт.

Корректировать такое состояние непросто. Главное — не ругать животное, чтобы не усугубить стресс. Если собака проявляет агрессию и с трудом реагирует на контакт, проблему нужно проработать с кинологом: как правило, ситуации сопутствует сепарационная тревога или закрепленное событие в прошлом, заключил он.

До этого Голубев объяснил, зачем хвалить питомца и как делать это правильно.

Он посоветовал выбрать слово-маркер, например, «Молодец». Однако часто кинологи используют просто короткое «Да». При этом слово крайне важно произносить радостным голосом, поскольку нейтральная реакция может не сработать.

Ранее собаководам объяснили, что лучше — шлейка или ошейник.

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