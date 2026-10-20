Бешеный енот напал на 91-летнего мужчину, вышедшего забрать почту

В США 91-летний мужчина стал жертвой нападения енота на ступеньках своего дома

В США бешеный енот напал на 91-летнего мужчину на ступеньках его дома. Об этом пострадавший рассказал WJAR.

Утром 2 октября Хэл Гамильтон спускался с крыльца дома в Баррингтоне, штата Род-Айленд, чтобы забрать почту из ящика. В этот момент дикое животное атаковало его сзади и укусило за ноги.

Мужчине удалось сбросить енота с лестницы, однако зверь пришел в себя и, по словам пенсионера, выглядел так, словно собирался напасть во второй раз. Тогда Гамильтон ударил енота по голове тростью, после чего тот убежал.

В результате нападения у 91-летнего мужчины остались следы укусов — две раны на задней части голени. Пострадавший обратился в департамент здравоохранения и охраны дикой природы, а затем стал искать прививку от бешенства.

В пункте неотложной помощи ему отказали и направили в больницу Ньюпорта. В итоге вакцину он получил в местной аптеке, заплатив $440 из собственных средств, так как страховка не покрывала препарат. Позже ему сделали повторную прививку.

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