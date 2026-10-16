Москву окутал густой туман

Густой туман окутал несколько административных округов Москвы вечером в пятницу. Об этом сообщили корреспонденты РИА Новости.

По их словам, видимость на улицах заметно ухудшилась. В частности, туман наблюдается в Северном, Северо-Западном, Восточном, Южном и Юго-Восточном округах столицы.

15 октября Гидрометцентр РФ объявил желтый уровень погодной опасности в Московском регионе из-за прогнозируемого синоптиками сильного тумана. По данным синоптиков, 16 октября местами по Москве и Подмосковью ожидается туман с ухудшением видимости до 200 метров.

До этого ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0°C в сторону отрицательных значений в Москве по обновленным климатическим нормам произойдет ближе к середине ноября.

По ее словам, сроки наступления зимней погоды существенно различаются от года к году. Так, в отдельные годы теплая погода сохранялась вплоть до Нового года, а в 2016 году снежный покров сформировался уже в конце октября.

Ранее синоптик предупредил москвичей о первом снеге в октябре.