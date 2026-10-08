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Общество

Microsoft запретили оформлять визы и ВНЖ для иностранных сотрудников

Вэнс: Microsoft исключили из программы выдачи виз и ВНЖ за злоупотребления
Дони Джабборов/«Газета.Ru»

Американскую компанию Microsoft исключили из программы выдачи виз и ВНЖ иностранным сотрудникам за злоупотребления. Об этом сообщил вице-президент США Джей Ди Вэнс в эфире телеканала Fox News.

«В Соединенных Штатах нет другой такой компании, которая, к сожалению, злоупотребляла этой системой больше, чем Microsoft. <...> Мы решили приостановить действие этой программы для Microsoft», — сказал политик.

Вэнс добавил, что по итогам прошлого года компания уволила 6 тысяча американских сотрудников, а также получила 6,3 тысячи рабочих виз и почти 3 тысячи грин-карт. Теперь Microsoft лишится возможности подавать заявления на получение этих документов, отметил вице-президент.

В феврале американский госсекретарь Марко Рубио сообщил, что США изменили визовую политику с целью пресечения коммерческого «родильного туризма». По словам главы ведомства, в интернете существуют целые сети злоумышленников, которые рекламируют и инструктируют иностранцев, как лгать в визовых анкетах, и берут десятки тысяч долларов за организацию родов в США с единственной целью — получить гражданство для ребенка.

Ранее СМИ узнали причину приостановки в США заявлений на иммиграционные визы.

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